Arabesque Asset Management Ltd. Germany ernennt Susanne Scarpinati zum Head of Business Development Germany and Austria

FRANKFURT, Germany, 14. Januar 2020 /PRNewswire/ -- Susanne Scarpinati übernimmt ab Januar die Verantwortung für den Auf- und Ausbau des Fondsvertiebes in Deutschland und Österreich für Arabesque Asset Management Ltd., Deutschland.

Arabesque hat mit Susanne Scarpinati einen ausgewiesenen Vertriebsprofi an Bord geholt. Sie soll das Geschäft im deutschsprachigen Raum im Retail und Wholesalebereich etablieren. Susanne Scarpinati verfügt über viele Jahre Vetrtriebserfahrung, ein umfangreiches Branchenwissen und ist sehr gut vernetzt. „Wir freuen uns sehr, mit Susanne Scarpinati eine so erfahrene Frau an Bord zu haben, die das notwendgige Entrepreneurship mitbringt, Philosophie und Werte von Arabesque nachhaltig im Markt zu positionieren. Wir sind der starken Überzeugung, dass die konsequente Integration von ökologischen und sozial-gesellschaftlichen Maßstäben wie auch die Art der Unternehmensführung und wissenschaftlich regelbasiertes Investieren die Zukunft der Asset Management Industrie ist," sagt Omar Selim, Founder und CEO von Arabesque. Im Focus ihrer Tätigkeit wird zunächst die Fondsfamilie Arabesque Systematic SICAV ( EUR ) stehen. Aber auch Speziallösungen und Kooperationen werden eine Rolle spielen.

Die Naturwissenschaftlerin Susanne Scarpinati war zurvor seit 2011 bei Flossbach von Strorch AG für den Auf- und Ausbau des Vertriebes in Deuschland und Österreich zuständig. In dieser Zeit war sie für die Etablierung und Leitung eines IFA-Teams zuständig, sowie für die direkte Betreuung von Entscheidern und strategischen Partnern. Zuletzt war sie mit der Intensivierung und dem weiteren Ausbau des Versicherungsgeschäftes betraut.

Arabesque wurde im Jahre 2013 nach einem Management Buyout aus Barclays Capital gegründet, in intensiver Zusammenarbeit mit Grundlagenforschern aus Harvard, Oxford und aus dem Fraunhofer Institut. Ziel ist es, durch eine Symbiose von Nachhaltigkeit und Technologie, ein globales und grundlegend wertebasiertes Finanzsystem zu schaffen. Hauptsitz ist London. Am Standort Frankfurt sind Research, Portfoliomanagement, Advisory und Vertrieb angesiedelt. Durch die Kombination von regelbasierten und systematischen Investmentprozessen mit den Werten des UN Global Compact und der Principles for Responsible Investment (PRI) steht Arabesque für eine neue Generation im Asset Management.

Die Arabesque SICAV Fonds sind in Luxembourg domiziliert und unterliegen der Aufsicht der Luxemburger Aufsichtsbehörde CSSF.

