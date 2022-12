Atezr gibt die Markteinführung von Atezr V35 PLUS bekannt: die leistungsstärkste 160-Watt-Lasergravur- und Schneidemaschine mit sechs 6-Watt-Laserdioden

CHINO, Kalifornien, 1. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- In der diesjährigen Weihnachtszeit gibt die innovationsorientierte globale Technologiemarke Atezr die Einführung der Lasergravur- und Schneidemaschine Atezr V35 Plus bekannt, eine leistungsstarke Sechs-Strahl-Diodenlaser-Gravurmaschine mit einer Lasermodul-Ausgangsleistung von 35 Watt. Die Atezr V35 Plus hat einen Gravur- und Schneidebereich von bis zu 430 × 430 mm, kann mehr als einhundert verschiedene Arten von Materialien schneiden, hat eine verbesserte Betriebsgeschwindigkeit von 24.800 mm/min und erweckt Kunstvorlagen mit einer Auflösung von bis zu 423 DPI zum Leben.

Atezr V35 Plus Laser Engraving and Cutting Machine

Lasergravurmaschinen werden dazu verwendet, Text, Logos und Bilder auf die Oberfläche verschiedener Materialien und Objekte (wie Holz, Flaschen, Visitenkarten, Möbel und Leder) zu gravieren oder Bastelspielzeuge und Dekorationen zu schneiden. Der Atezr V35 Plus verfügt über eine höhere wiederholte Positioniergenauigkeit, Bewegungsstabilität, Verarbeitungsgeschwindigkeit und eine längere Lebensdauer dank der brandneuen optischen Achsenübertragungsstruktur und des einfach zu bedienenden Schwerpunkthebels. Der hochpräzise Laserpunkt ist auf 0,06 × 0,1 mm verbessert worden, erreicht eine Auflösung von 423 DPI und unterstützt Künstler und Gravur-Amateure bei der Herstellung naturgetreuer Werke oder der Verarbeitung von Kunstwerken in Stapeln.

Die neu aufgerüstete Atezr V35 Plus wendet Kompressionstechnologie an und verfügt über sechs 6-Watt-Dioden, die den Laserstrahl auf 0,06 × 0,1 mm komprimieren. Die Schnittgeschwindigkeit des hochdichten Laserstrahls der Atezr V35 Plus ist um 50 % schneller als die von regulären Laser-Gravurgeräten mit 20 Watt und kann leicht schwarzes Acryl bis zu einer Stärke von 12 mm sowie 0,1 mm dickes Metall auf einmal schneiden. Außerdem kann die Maschine 22 mm dickes Paulownia-Holz durchschneiden und hinterlässt dabei saubere, fein geschnittene Kanten mit weniger Restbrandspuren.

Die Atezr V35 Plus verwendet ein neues Schutzglas gegen sichtbaren Laser, das 97 % der UV-Strahlen filtern kann. Die Atezr V35 Plus verfügt über eine Air-Assist-Vorrichtung, die Rauch und Schmutz wegbläst, die an der Lasergravurmaschine während der Arbeit entstehen. Die Komponenten der Atezr V35 Plus sind in zwei verschiedenen Sets erhältlich: zum einen mit Drehrolle, um die Anforderungen von Gravurzylindern zu erfüllen, und zum anderen mit einem Erweiterungs-Kit, um die Arbeitsfläche auf 430 mm x 850 mm zu vergrößern.

Die 32-Bit-Hauptplatine der Atezr V35 Plus ermöglicht eine schnellere und zuverlässigere Gravur und verfügt über Wi-Fi-Konnektivität für schnellere Übertragungsraten. Es wird sowohl Offline-Gravur als auch App-Funktionalität unterstützt.

https://atezr.com/

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1958744/Atezr_V35_Plus_Laser_Engraving_and_Cutting_Machine.jpg

