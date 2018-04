Aurea Software kündigt "Aurea Experience 18" an: Die führende Konferenz für digitale Mitarbeiter und Kundenerfahrungen

Neugestaltete JiveWorld startet kostenlose Registrierung für Veranstaltungen in Europa und Nordamerika

AUSTIN, Texas, 27 April 2018 /PRNewswire/ -- Aurea Software, ein führender Anbieter von Customer Experience-Lösungen, eröffnet heute die Registrierung für Aurea Experience 18. Die Veranstaltung findet vom 12. bis 13. November 2018 in München und vom 4. bis 5. Dezember 2018 in New Orleans statt. Nach acht Jahren „JiveWorld", so der bisherige Titel der Konferenz, bietet Aurea Experience 18 eineinhalb Tage lang unverwechselbare Keynotes, Weiterbildungsmöglichkeiten und Networking, um den Erfolg der digitalen Transformation zu fördern. Beide Konferenzen bringen Kunden, Partner und Produktexperten von Aurea und Jive Software zusammen, um Einblicke zu ermöglichen und Best-Practice-Beispiele von Mitarbeiter- und Customer-Experience auszutauschen.