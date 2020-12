Belsimpel expandiert mit der neuen Marke Gomibo in 15 Länder

GRONINGEN, Niederlande, 10. Dezember 2020 /PRNewswire/ -- Handyanbieter Belsimpel startet mit seiner neuen Marke Gomibo den Verkauf von Handys, Tablets und Zubehör in Europa.

Die erste Phase im Zuge der Expansion ist die deutsche Webseite Gomibo.de, auf der deutsche Kunden ab jetzt bestellen können. In den kommenden Monaten sollen zudem in 15 anderen Ländern Gomibo-Webseiten lanciert werden, unter anderem in Frankreich, Italien und Spanien.

In den Niederlanden ist Belsimpel mit beinahe 50% Online-Marktanteil Marktführer. Dieses Ziel hat das Unternehmen auch im Rest von Europa.

Jeroen Doorenbos, Gründer von Belsimpel, über diesen Schritt: „Mit der Expansion nach Europa bricht in unserer Mission die Mobile Welt zu verändern ein neues Kapitel an. Dies ist der größte Schritt seit der Gründung von Belsimpel. In den letzten Jahren wurde sehr hart daran gearbeitet, unsere Plattform darauf vorzubereiten. Wir denken, dass wir die Märkte in diesen Ländern mit unserer einzigartigen Art Telekommunikationsprodukten zu vergleichen und unserem perfekt auf den Telekommarkt zugeschnittenen Lieferprozess wachrütteln können. In beinahe allen anderen europäischen Ländern ist der Online-Telekommarkt nicht so gut entwickelt wie in den Niederlanden. Die Niederlande hat dies betreffend einen Vorsprung von ungefähr fünf Jahren auf die meisten anderen europäischen Länder." Die Marketingstrategie für Gomibo ist offensiv. Doorenbos: „Wir sprechen hier von vielen Millionen an Budget, für die Einführung der Marke."

Ein motiviertes Team von 600 Kolleginnen und Kollegen sorgt durch kontinuierliche Verbesserungen dafür, dass Belsimpel weiter deutlich wächst. Im Jahr 2019 wurde ein Umsatz von 360 Millionen Euro erzielt, und für 2020 erwartet Belsimpel einen Umsatz von mehr als 400 Millionen Euro. Belsimpel profiliert sich als der Spezialist in der Mobilen Welt, in der Kunden die größte Auswahl an Handys, Verträgen und Zubehör zu wettbewerbsfähigen Preisen haben. Die vollständig intern entwickelte Plattform spielt eine wichtige Rolle für den Erfolg. Für Kunden ist es dadurch sehr einfach, aus Millionen von Kombinationen von Handys, Verträgen und Bundles das für sie passende auszuwählen. Teile dieser Plattform werden nun auch von anderen Unternehmen genutzt. Die ID-Verifizierungsplattform Verifai.com ist das beste Beispiel dafür.

