Berlin und Brandenburg: DLE entwickelt zukunftsweisende Neubauprojekte in direkter Wasserlage

BERLIN, 27. März 2024 /PRNewswire/ -- Wasserlagen sind besonders begehrt – sowohl zum Leben als auch Arbeiten. Berlin und Brandenburg bieten mit ihren Seen und Flüssen zahlreiche attraktive Wassergrundstücke. Im Vergleich zu anderen Metropolen in Europa finden sich hier noch große Brachflächen, die Möglichkeiten für umfassende Quartiersentwicklungen eröffnen. Die DLE Land Development GmbH bereitet als Marktführer in der Landentwicklung in Deutschland großflächige, gemischt genutzte Areale für die Weiterentwicklung durch Bauträger vor, darunter derzeit drei in direkter Wasserlage.

Riverside Teltow, Wasserblick © DLE Land Development GmbH

Riverside Teltow: Wohnen mit hoher Lebensqualität am Teltow-Kanal (Brandenburg)

Riverside Teltow entsteht auf einem ehemaligen Speichergelände, südwestlich von Berlin. Das angestrebte städtebauliche Konzept sieht ein nachhaltiges Mixed-Use-Quartier vor mit Fokus auf Wohnen. So ist eine Aufteilung der 79.000 m² potenziellen Bruttogeschossfläche von rund 83% Wohnen und ca. 17% Gewerbe geplant. Es sollen zahlreiche Mehrfamilienhäuser in naturnaher Umgebung entstehen, die um eine attraktive Infrastruktur aus gewerblichen und sozialen Einrichtungen ergänzt werden. Petra Müller, Director Conceptual Development & Communication der DLE betont: „Mit dem rechtskräftigen Bebauungsplan ist die planungsrechtliche Voraussetzung in einem Teilbereich bereits gegeben und durch einen Vorbescheid abgesichert."

Berlin Science Port: Innovatives Gewerbeprojekt am Westhafenkanal in Berlin-Charlottenburg

Der Berlin Science Port ist als hochmoderner Life-Science-Campus auf dem Gelände des Technologieparks „Biotech-Park" geplant. Das nachhaltige Konzept sieht vier Holzhybrid-Gebäude vor, die innovativen Unternehmen und Start-Ups in Zukunft auf 76.983 m2 BGF einen idealen Mix aus vielseitigen Büroflächen und hochmodernen Laborbereichen bieten. Jan-Steffen Iser, Prokurist der DLE Land Development GmbH: „Diese Bauweise ermöglicht Flexibilität bei gleichzeitig kurzer Bauzeit, sodass große Gestaltungsfreiheit für individuelle Bedürfnisse gegeben ist. Der Wasserblick und die grüne Umgebung lassen Raum für Kreativität." Die Baugenehmigung liegt seit dem dritten Quartal 2023 vor.

Spree27: Aparthotels in direkter Wasserlage in Berlin-Oberschöneweide

Im begehrten Ortsteil Oberschöneweide des Bezirks Treptow-Köpenick, in direkter Wasserlage, befindet sich das Spree27-Areal. Der positive Bauvorbescheid sieht aktuell ein Bürogebäude sowie ein Aparthotel mit ca. 248 Einheiten vor. Das knapp 8.400 m2 große Grundstück ist als „faktisches Gewerbegebiet" ausgewiesen, sodass gewerbliches Wohnen in Form von Beherbergungsbetrieben dennoch eine Chance bietet, dringend benötigten Wohnraum zu schaffen. Mit einer umfassenden Infrastruktur aus Co-Working-Spaces, Büroflächen für New-Work-Konzepte, einem Fitnessstudio, Restaurants, Cafés und Event-Flächen sollen zukünftig angenehme Short- und Long-Stay-Aufenthalte möglich sein. Dr. Simon Kempf, Geschäftsführer der DLE Land Development GmbH ergänzt: „Geschäftsreisende, Pendler, Fachkräfte, Digitale Nomaden, Young Professionals und Studierende im Auslandssemester sind die ideale Zielgruppe von Spree27."

Über die DLE Land Development GmbH:

Die DLE Land Development GmbH ist Teil der DLE Group AG. Das Unternehmen ist ein international agierender Investmentmanager mit Sitz in Berlin und verfügt über Expertisen im gesamten Verlauf der Immobilienwertschöpfungskette. Die DLE entwickelt als Manager individuelle Lösungen und Konzepte für Projekte und für die Fondsgesellschafter, i.d.R. institutionelle Investoren, darunter auch viele Pensionskassen, Versicherungen und Versorgungswerke aus der DACH-Region, unter gleichzeitiger Berücksichtigung der jeweiligen städtebaulichen und landschaftsplanerischen Belange. Hierbei vereinigt die DLE ihre langjährige Immobilienexpertise mit ihren umfangreichen Marktkenntnissen, insbesondere auch mit dem Fokus auf Nachhaltigkeit, sozialen Einfluss und einer ESG-basierten Unternehmenskultur und fördert damit auch den individuellen Bedarf der jeweiligen Stadt.

