Besserer Zugang zur Genomik: MGI gibt europäische Markteinführung des neuen automatisierten Probenvorbereitungssystems MGISP-Smart 8 und das Empowerment-Programm auf der MEDICA bekannt

DÜSSELDORF, Deutschland, 18. November 2022 /PRNewswire/ -- MGI, ein Unternehmen, das sich der Entwicklung von Sequenzierungsgeräten und zugehörigen Automationsgeräten für die Biotechnologie verschrieben hat, gab auf der MEDICA-Messe, die vom 14. bis zum 17. November in Düsseldorf stattfindet, die Einführung des neuesten automatisierten Probenvorbereitungssystems MGISP-Smart 8 in Europa bekannt. Gleichzeitig wurde das Empowerment-Programm bekannt gegeben, das sich an Unternehmen richtet, die mit Hilfe der MGI Plattformen Lösungen entwickeln möchten.

„Für MGI stehen Kunden und Partner im Mittelpunkt unserer Arbeit und wir freuen uns darauf, auf der MEDICA mit ihnen über ihre spezifischen Bedürfnisse und Anforderungen zu sprechen. Gleichzeitig stellen wir unseren neuen MGISP-Smart 8 vor, eine der vielseitigsten Laborautomatisierungsplattformen, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind", erklärte Dr. Zhouchun Shang, Produkt- und Marketingleiter von MGI Europa und Afrika. „Darüber hinaus werden wir zeigen, wie die MGI-eigene DNBSEQ™-Technologie die Arbeit unserer Partner in Bereichen wie Onkologie und Reproduktionsmedizin zu Durchbrüchen verholfen hat."

MGISP-Smart 8, der im Januar erstmals auf internationalen Märkten außerhalb Chinas vorgestellt wurde, ist ein 8-Kanal-Pipettierroboter, der eine flexible und anpassbare Laborautomatisierung mit mehreren Innovationen bei den Pipettier- und Greiferfunktionen ermöglicht, wie z. B. eine unabhängige dynamische Mehrkanalpositionierung und eine Flüssigkeitserkennung auf zwei Ebenen. Das MGISP-Smart 8 ist mit High-End-Kerntechnologien wie einem intelligenten integrierten Greifer und einem dreifachen Schlittenbahndesign ausgestattet und erfüllt eine Vielzahl unterschiedlicher Anwendungsanforderungen, von der Vorbereitung von Sequenzierbibliotheken bis hin zur Nukleinsäureerkennung und Probenvorbereitung.

Neben dem MGISP-Smart 8 werden weitere Produkte aus dem MGI-Portfolio ausgestellt. Darunter die leistungsstarken Laborautomatisierungsplattformen und fortschrittlichen Sequenziergeräte, MGISP-100 und MGISP-960 sowie der Sequenzier DNBSEQ-G400.** Vertreter von MGI IMABOT werden ebenfalls anwesend sein, um das Roboter-Ultraschallsystem MGIUS-R3 vorzustellen.

Darüber hinaus fällt die diesjährige MEDICA mit der Einführung des Empowerment-Programms von MGI zusammen, das darauf abzielt die Zusammenarbeit mit Diagnostikunternehmen und öffentlichen Einrichtungen bei der Entwicklung von Gesamtlösungen zu unterstützen. Im Fokus steht dabei Wahlmöglichkeiten für Nutzer von Sequenzierung zu schaffen, einschließlich der Erleichterung und Beschleunigung des IVDR-Zertifizierungsprozesses durch die Unterstützung von MGIs namhaftem Kooperationspartner Platomics. Die teilnehmenden Unternehmen erhalten Zugang zur präzisen und innovativen DNBSEQ™-Technologie für ihre Sequenzierungsanalyse, die auf der HotMPS-Chemie* von MGI basiert, und können so die Patientenversorgung durch personalisierte Medizin oder effizientere Gentests verbessern.

MGI hat bereits mit Partnern wie VarSome in der Schweiz und ALACRiS Theranostics in Deutschland zusammengearbeitet, um Gesamtlösungen für Endkunden zu schaffen. Die Einführung des Empowerment Programms verspricht Experten einfacheren Zugang zu den leistungsstarken Hochdurchsatzsequenziern zu geben, um umfassende End-to-End-Lösungen für die Diagnostik anzubieten.

„Bei MGI glauben wir, dass die Kraft und das Potenzial der Genomik grenzenlos sind", betonte Dr. Yong Hou, der Geschäftsführer von MGI Europa und Afrika. „Wir hoffen, dass wir es durch die Bereitstellung unseres Fachwissens und unserer technischen Möglichkeiten mit unseren DNBSEQ™-Plattformen mehr Unternehmen und Institutionen leichter machen können, Inhalte zu entwickeln, und sie so bei ihrer Arbeit zur Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden für alle zu unterstützen."

MGI hat Kunden, Händler und Partner am Stand A23 in Halle 1 willkommen geheißen, wo sie seine hochwertigen Sequenzierer und Automatisierungsplattformen aus erster Hand erleben und mehr über sie erfahren konnten.

Informationen zu MGI

MGI Tech Co. Ltd. (oder ihre Tochtergesellschaften, zusammen MGI genannt) mit Hauptsitz in Shenzhen hat sich dem Aufbau von Kerninstrumenten und -technologien verschrieben, um mithilfe intelligenter Innovationen eine Führungsrolle in der Biowissenschaft zu übernehmen. MGI konzentriert sich auf die Forschung und Entwicklung, die Produktion und den Verkauf von Sequenzierungsinstrumenten, Reagenzien und verwandten Produkten zur Unterstützung der biowissenschaftlichen Forschung, der Landwirtschaft, der Präzisionsmedizin und des Gesundheitswesens auf der Grundlage seiner eigenen Technologie. MGI ist ein führender Hersteller von klinischen Hochdurchsatz-Gensequenzierern***, und seine Multi-Omics-Plattformen umfassen die genetische Sequenzierung***, medizinische Bildgebung und Laborautomatisierung. Die Zielsetzung von MGI besteht in der Entwicklung und Förderung fortschrittlicher biowissenschaftlicher Instrumente für die Gesundheitsversorgung der Zukunft. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von MGI oder folgen Sie uns auf Twitter, LinkedIn oder YouTube.

*Dieses Sequenzierreagenzmittel ist nur in ausgewählten Ländern erhältlich.

**Dieser Sequenzierer ist nur in ausgewählten Ländern erhältlich, und seine Software wurde speziell für die Verwendung in Verbindung mit den HotMPS-Sequenzierreagenzien von MGI konfiguriert.

***Sofern nicht anders angegeben, sind StandardMPS- und CoolMPS-Sequenzierreagenzien und Sequenzierer zur Verwendung mit diesen Reagenzien nicht in Deutschland, Spanien, dem Vereinigten Königreich, Schweden, Belgien, Italien, Finnland, der Tschechischen Republik, der Schweiz, Portugal, Österreich und Rumänien erhältlich. Sofern nicht anders angegeben, sind StandardMPS-Sequenzierreagenzien und Sequenziergeräte zur Verwendung mit diesen Reagenzien nicht in Hongkong erhältlich. Nach dem 1. Januar 2023 werden in den USA keine Bestellungen für StandardMPS-Produkte mehr angenommen.

SOURCE MGI Tech Co., Ltd.