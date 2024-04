BioCatch veröffentlicht umfassende Analyse der Entwicklung von Bankenbetrug und Finanzkriminalität in Deutschland

Der Bericht zeigt, dass in der größten Volkswirtschaft der EU Betrügereien durch Nachahmung und Investitionen am weitesten verbreitet sind; die Rückerstattungsraten für Betrug bleiben hinter denen des restlichen Kontinents zurück

BERLIN und NEW YORK, 10. April 2024 /PRNewswire/ -- In einem heute freigegebenen Bericht, veröffentliche BioCatch - das weltweit führende Unternehmen für die Erkennung von digitalem Betrug und die Verhinderung von Finanzkriminalität auf der Grundlage biometrischer Verhaltensdaten - Ergebnisse, die zeigen, dass Deutschland weniger unter den Kaufbetrügereien leidet, die den Rest des Kontinents quälen, und mehr unter den typischen Betrügereien durch Nachahmung und Investitionsbetrug. Meistens stammen diese Angriffe von deutschsprachigen Personen mit Wohnsitz in Osteuropa, was diese Betrügereien für deutsche Opfer legitimer erscheinen lässt und im Gegensatz zur englischsprachigen Welt steht, wo die meisten Angriffe ihren Ursprung in Asien haben. Betrugsopfer in Deutschland erhielten auch weniger Rückerstattungen als Betrugsopfer in anderen europäischen Ländern.

„Wenn es eine gute Nachricht für deutsche Bankkunden gibt", so Tom Peacock, Direktor für globale Betrugsinformationen bei BioCatch, „dann ist es die, dass Deutschland eine der besten Finanzregulierungen der Welt hat. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat eine Vorreiterrolle bei der Identifizierung von Anlagebetrügereien in Deutschland übernommen und gibt regelmäßig Warnungen darüber heraus. Auch die deutschen Staatsanwälte haben sich bei der Zerschlagung krimineller Phishing-Netze bewährt."

Auch wenn die Deutschen bei der Einführung von Online-Banking und mobilen Zahlungssystemen noch etwas hinter anderen europäischen Ländern zurückliegen, ändert sich dies rasch. Der erste Bericht von BioCatch über Betrugstrends in Deutschland zeigt, dass der jährliche Zuwachs bei der Nutzung mobiler Zahlungsmittel im letzten Jahr um fast 44 % gestiegen ist (mehr als doppelt so viel wie in Großbritannien), was gleichermaßen Komfort und neue Risiken für Betrug und Finanzkriminalität mit sich bringt.

BioCatch erwartet auch, dass sich die rasanten Fortschritte in der generativen künstlichen Intelligenz (GenAI) auf Deutschland genauso auswirken werden wie auf den Rest der Welt.

„GenAI wird zweifellos zu mehr Angriffen auf die Deutschen führen, die auch raffinierter sind als die Bedrohungen, die wir heute sehen", sagte Paul Davis, regionaler Vizepräsident von BioCatch. „Schon jetzt kann diese neue Technologie einen Betrug in perfektem Deutsch durchführen, indem sie die Stimme und das Aussehen eines Beamten oder einer geliebten Person nachahmt, um das Opfer zu verleiten, dem Betrüger Geld zu schicken. In Zukunft werden GenAI-Tools in der Lage sein, potenzielle Opfer zu identifizieren, ein Dossier ihrer Schwachstellen zu erstellen und Angriffe automatisch zu entwickeln und zu verfeinern, wodurch die für menschliche Täter erforderlichen Fähigkeiten drastisch reduziert werden."

Andere wichtige Ergebnisse des Berichts für Deutschland:

Deutsche erhalten seltener betrügerische Erstattungen als andere EU-Bürger: Die Gesetzgebung in Deutschland schreibt vor, dass Banken nur Opfer von unbefugtem Betrug (Phishing-Angriffe) entschädigen. Selbst in diesen Fällen muss das Opfer immer noch beweisen, dass es nicht fahrlässig gehandelt hat, was das Erstattungsverfahren verzögert und im Vergleich zum übrigen Europa zu niedrigen Erstattungsquoten führt.

Klicken Sie hier, um auf den vollständigen BioCatch-Bericht 2024 Digital Banking Fraud Trends in Germany zuzugreifen und zu erfahren, wie Sie Ihr Finanzinstitut gegen die ständig wachsenden Betrugsbedrohungen schützen können.

