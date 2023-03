BIOVAXYS ERWIRBT UNTERNEHMEN FÜR MANAGEMENT KLINISCHER STUDIEN UND SCHLIESST PRIVATPLATZIERUNG AB

VANCOUVER, British Columbia, 16. März 2023 /PRNewswire/ -- BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) („BioVaxys" oder „Unternehmen") gab heute die Übernahme von TAETSoftware Corp („TAETCo") bekannt. TAETCo ist ein in Vancouver ansässiges Unternehmen für das Management klinischer Studien, das sich mit der Entwicklung und Vermarktung der Technologieplattform Trial Adverse Events Tracker („TAET") befasst, einer proprietären Softwareanwendung, die es klinischen Studienteilnehmern ermöglicht, Berichte über unerwünschte Arzneimittelereignisse (Adverse Drug Events, „ADE") in Echtzeit zu erfassen und an Studiensponsoren zu übermitteln. Im Austausch für alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien der TAETCo gab das Unternehmen an TAETCo-Aktionäre 24.500.000 Stammaktien aus, wobei weitere 2.500.000 Stammaktien bei erfolgreichem Testen der Beta-Version der Anwendung fällig werden.

Der Trial Adverse Events Tracker („TAET") ist eine innovative Softwareanwendung, die entwickelt wurde, um die Nachverfolgung von unerwünschten Ereignissen und/oder Nebenwirkungen bei Probanden, die an klinischen Studien teilnehmen, zu verbessern und zu optimieren. TAET bietet den Studienteilnehmern eine sichere und private Verbindung, über die sie die Prüfer sofort über unerwünschte Ereignisse informieren können, die in eine Online-Datenbank eingegeben werden, um von den Prüfern der Studie in Echtzeit ausgewertet zu werden. Mit anpassbaren Feldern für ADEs, demografischen Daten der Studienteilnehmer, Krankheitsdaten und anderen studienbezogenen Variablen bietet TAET ein hohes Maß an Flexibilität bei der Datenaufzeichnung mit dem inhärenten Vorteil der Datenübermittlung in Echtzeit und der Möglichkeit für Studienteilnehmer und Prüfer, sich bei Bedarf gegenseitig direkte Nachrichten zu senden.

Die papiergestützte Berichterstattung ist seit Langem die wichtigste Methode zur Erfassung von ADEs, kann aber durch unzureichende Berichterstattung, schlecht dokumentierte Berichte und Verzögerungen bei der Berichterstattung eingeschränkt sein. Als webbasierte oder mobile App zur Meldung von ADEs bietet TAET einen Mehrwert im Vergleich zu herkömmlichen Meldetools. 1 Darüber hinaus beabsichtigt BioVaxys, das Potenzial des Angebots von verblindeten demografischen und Krankheitsdaten für Unternehmen mit Interesse an Analysen im Gesundheitswesen und Data-Mining zu untersuchen.

James Passin, CEO von BioVaxys, erklärte: „Durch die Übernahme von TAETCO erhält BioVaxys ein drittes Produkt mit geringem Risiko, das kurzfristig Einnahmen generiert und unser Kerngeschäft in der Entwicklung von Krebs- und Virusimpfstoffen unterstützt. Neben der Bereitstellung eines kostenpflichtigen Produkts zur Erfassung von ADEs in klinischen Studien für Auftragsforschungsinstitute (CROs) und Studiensponsoren wird BioVaxys versuchen, die jüngsten Durchbrüche in der künstlichen Intelligenz zu nutzen, indem es mit einem oder mehreren Akteuren im Bereich des Data-Minings im Gesundheitswesen zusammenarbeitet, um Erkenntnisse über Korrelationen zwischen demografischen und anderen Faktoren und ADEs zu gewinnen."

Jay Dhaliwal, der Gründer und CEO von TAETCo und Entwickler der TAET-Anwendung, ist ein zugelassener Apotheker mit Kapitalmarkterfahrung. Er hat einen Bachelor of Pharmacy von der University of British Columbia und einen Bachelor of Science in Biologie von der University of Victoria. Jay Dhaliwal hat sich bereit erklärt, als Berater für BioVaxys zu fungieren, um die kommerzielle Entwicklung von TAET zu unterstützen.

Darüber hinaus freut sich BioVaxys bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Privatplatzierung von 5.360.000 Stammaktien zu einem Preis von 0,125 USD pro Aktie mit einem Bruttoerlös von 670.000 USD abgeschlossen hat. Alle Stammaktien, die im Rahmen der Privatplatzierung emittiert werden, unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Das Unternehmen beabsichtigt, den Erlös für die Privatplatzierung von Betriebskapital zu verwenden.

1) Fukushima, A., Iessa, N., Balakrishnan, M.R. et al. Smartphone-based mobile applications for adverse drug reactions reporting: global status and country experience. (dt.: Smartphone-basierte mobile Anwendungen für die Meldung von unerwünschten Arzneimittelwirkungen: Weltweiter Stand und Ländererfahrungen.) BMC Med Inform Decis Mak 22, 118 (2022).

Informationen zur BioVaxys Technology Corp.

Die in Vancouver ansässige BioVaxys Technology Corp. ( www.biovaxys.com) ist ein in British Columbia registriertes, im Bereich klinischer Studien tätiges Biotechnologieunternehmen, das virale und onkologische Impfstoffplattformen sowie Immundiagnostik entwickelt. Das Unternehmen entwickelt Impfstoffe gegen SARS-CoV-2, SARS-CoV-1 und einen Pan-Sarbecovirus-Impfstoff, der auf seiner haptenisierten viralen Proteintechnologie basiert, und plant eine klinische Studie seines haptenisierten autologen Zellimpfstoffs, der in Kombination mit Anti-PD1- und Anti-PDL1-Checkpoint-Inhibitoren verwendet wird, die zunächst für Eierstockkrebs im Stadium III/Stadium IV entwickelt werden sollen. Ebenfalls in der Entwicklung ist CoviDTH®, ein Diagnostikum zur Bewertung des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins einer T-Zellen-Immunantwort auf SARS-CoV-2, das Virus, das COVID-19 verursacht. BioVaxys verfügt über zwei erteilte US-Patente und mehrere US-amerikanische und internationale Patentanmeldungen in Bezug auf seine Krebsimpfstoffe, antivirale Impfstoffe und diagnostische Technologien. Die Stammaktien von BioVaxys sind an der CSE unter dem Börsenkürzel „BIOV" notiert und werden an der Frankfurter Börse (FRA: 5LB) und in den USA (OTCQB: BVAXF) gehandelt.

IM NAMEN DES VORSTANDS

Unterzeichnet „James Passin"

James Passin, CEO

+1 646 452 7054

[email protected]

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammen „zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze, einschließlich des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Tatsachen, die sich auf die zukünftige betriebliche oder finanzielle Leistung des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, an Worten wie „erwartet", „antizipiert", „glaubt", „beabsichtigt", „schätzt", „potenziell", „möglich" und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, oder an Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erzielt „werden", „können", „könnten" oder „sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf den Abschluss der Tiermodellstudie, die behördliche Genehmigung für eine Phase-I-Studie des Impfstoffkandidaten BVX-1021 am Menschen und die allgemeine Entwicklung der Impfstoffe von BioVaxys, einschließlich eines haptenisierten SARS-Cov-2- oder SARS-CoV-Protein-Impfstoffs. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen werden, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten erheblich von denen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und beruhen auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, insbesondere der Annahme, dass BioVaxys bei der Entwicklung und den Tests von Impfstoffen erfolgreich sein wird. Diese Annahmen werden zwar vom Unternehmen als vernünftig erachtet, unterliegen jedoch naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten, einschließlich des hauptsächlichen, aber unbegrenzten Risikos, dass sich die Impfstoffe von BioVaxys nicht als wirksam erweisen und/oder nicht die erforderlichen behördlichen Genehmigungen erhalten. In Bezug auf das Geschäft von BioVaxys gibt es eine Reihe von Risiken, die die Entwicklung seiner biotechnologischen Produkte beeinträchtigen könnten. Dazu gehören unter anderem ohne Einschränkung der Bedarf an zusätzlichem Kapital zur Finanzierung der klinischen Studien; die fehlende Betriebserfahrung; die Ungewissheit, ob seine Produkte die langen, komplexen und teuren klinischen Studien und behördlichen Genehmigungsverfahren für die Zulassung neuer Medikamente, die für die Marktzulassung erforderlich sind, durchlaufen werden; die Ungewissheit, ob seine autologe Zellimpfstoff-Immuntherapie so entwickelt werden kann, dass sie sichere und wirksame Produkte hervorbringt und, wenn ja, ob seine Impfstoffprodukte kommerziell akzeptiert und profitabel sein werden; die Ausgaben, Verzögerungen und Ungewissheiten und Komplikationen, mit denen biopharmazeutische Unternehmen in der Entwicklungsphase typischerweise konfrontiert sind; finanzielle und entwicklungsbezogene Verpflichtungen im Rahmen von Lizenzvereinbarungen, um seine Rechte an seinen Produkten und Technologien zu schützen; die Erlangung und der Schutz neuer geistiger Eigentumsrechte und die Vermeidung von Verstößen gegenüber Dritten sowie seine Abhängigkeit von der Herstellung durch Dritte.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

SOURCE BioVaxys Technology Corp.