BIOVAXYS UND SPAYVAC-FOR-WILDLIFE, INC. KÜNDIGEN DEN START EINES FELDVERSUCHS ZUR GROSS ANGELEGTEN IMMUNOKONTRAZEPTION IN DER KOMMERZIELLEN AQUAKULTURINDUSTRIE AN

VANCOUVER, BC, und MADISON, Wisconsin, 11. April 2024 /PRNewswire/ -- BioVaxys Technology Corp. (CSE: BIOV) (FRA: 5LB) (OTCQB: BVAXF) (BioVaxys") und SpayVac-for-Wildlife, Inc. (SpayVac") geben gemeinsam bekannt, dass SpayVac eine Partnerschaft mit einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Aquakultur eingegangen ist, um langanhaltende immunokontrazeptive Impfstoffe in Form von Einzelinjektionen in gezüchteten Regenbogenforellen zu testen.

SpayVac nutzt eine patentierte, von BioVaxys (https://www.biovaxys.com/) lizenzierte Plattformtechnologie zur Antigenabgabe auf Liposomenbasis und hat bei mehreren Tierarten eine robuste und anhaltende Immunantwort gezeigt.

In der kommerziellen Aquakultur spielt die Empfängnisverhütung oder Sterilisation im großen Stil eine wichtige Rolle. Wenn weibliche Fische heranreifen, verwenden sie den Großteil ihrer Energie auf die Eiproduktion und nicht auf das Muskelwachstum, was die potenzielle Gewichtszunahme verringert. Außerdem können sich entkommene Zuchtfische mit ihren wilden Artgenossen verpaaren und Nachkommen produzieren, die für das Überleben in freier Wildbahn weniger geeignet sind. Die Aufzucht fortpflanzungsunfähiger oder steriler Fische ist der wirksamste Weg, diese Herausforderungen zu bewältigen.

Erste Forschungsfeldversuche wurden in diesem Frühjahr im Nordwesten des Pazifiks gestartet. „Wir haben uns auf die Entwicklung von Impfstoffen konzentriert, um freilebende Tierpopulationen wie Pferde und Hirsche zu kontrollieren, daher ist dies ein aufregendes neues Projekt für uns", sagte Dr. Bechert, Vizepräsident für Forschung und Entwicklung bei SpayVac-for-Wildlife, Inc.

Neben der Aquakultur von Fischen plant SpayVac, in Kürze humane Impfstoffe zur Fruchtbarkeitskontrolle für Rehe, Pferde und andere Tiere auf den Markt zu bringen, die ebenfalls auf der von BioVaxys lizenzierten, patentierten liposomenbasierten Verabreichungsplattformtechnologie basieren.

James Passin, Geschäftsführer von BioVaxys, erklärte: „Wir freuen uns über die jüngsten Fortschritte unseres Lizenznehmers SpayVac-for-Wildlife, Inc. bei der Erforschung der Fisch-Immunokontrazeption. Der Weltmarkt für Zuchtfisch wird auf über 306.000.000.000 $ geschätzt1. Wir freuen uns darauf, die wichtige Arbeit unseres Partners SpayVac auf dem Gebiet der Fertilitätsimpfstoffe für Tiere weiterhin zu unterstützen."

1 EMR Claight, Globaler Markt für Fischzucht, Größe, Anteil, Trends, Prognosen 2023, 2024

Informationen zu SpayVac-for-Wildlife, Inc.

SpayVac-for-Wildlife, Inc. (https://spayvac.com/) mit Sitz in Madison, Wisconsin, entwickelt humane Impfstoffe zur Fruchtbarkeitskontrolle für Tiere. Die empfängnisverhütenden Impfstoffe von SpayVac sind bei einer Vielzahl von Tierarten mit nur einer einzigen Injektion mehrere Jahre lang wirksam. Wenn Sie Fragen zu dieser Studie oder zu SpayVac im Allgemeinen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an [email protected].

Informationen zur BioVaxys Technology Corp.

BioVaxys Technology Corp. (www.biovaxys.com), ein in British Columbia, Kanada, eingetragenes biopharmazeutisches Unternehmen, ist ein Unternehmen in der klinischen Phase, das sich der Verbesserung des Lebens von Patienten mit neuartigen Immuntherapien widmet, die auf der DPX™-Immunbildungs-Technologieplattform und seiner HapTenix©-"Neoantigen"-Tumorzellkonstruktplattform basieren, um Krebserkrankungen, Infektionskrankheiten, Antigen-Desensibilisierung und andere immunologische Bereiche zu behandeln. Die klinische Pipeline des Unternehmens umfasst Maveropepimut-S, einen DPX™-basierten Impfstoff, der sich in Phase II der klinischen Entwicklung für das fortgeschrittene rezidivierte refraktäre diffuse großzellige B-Zell-Lymphom (Diffuse Large B Cell Lymphoma, DLBCL) und platinresistenten Eierstockkrebs befindet, DPX™-RSV für Respiratorische Synzytialviren und BVX-0918, ein personalisierter immuntherapeutischer Impfstoff, der die firmeneigene HapTenix© „Neoantigen"-Tumorzellkonstrukt-Plattform nutzt und in Kürze in Spanien in die Phase I zur Behandlung von refraktärem Eierstockkrebs im Spätstadium eintreten wird. Das Unternehmen nutzt sein Know-how in der Tumorimmunologie und die Erstellung einer einzigartigen Bibliothek von T-Lymphozyten und anderen Datensätzen nach der Impfung mit seinen personalisierten immuntherapeutischen Impfstoffen, um prädiktive Algorithmen und andere Technologien einzusetzen und neue zielgerichtete Tumorantigene zu identifizieren.

Die Stammaktien von BioVaxys sind an der CSE unter dem Börsenkürzel „BIOV" notiert und werden an der Frankfurter Börse (FRA: 5LB) und in den USA (OTCQB: BVAXF) gehandelt.

