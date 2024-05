Bitgets Blockchain4Youth feiert den 1. Jahrestag und bildete über 6.000 Teilnehmer weltweit aus

VICTORIA, Seychellen, 6. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Bitget , ein führendes Krypto-Börsen- und Web3-Unternehmen, kündigt den ersten Jahrestag seines Blockchain4Youth-Programms an und startet Recap-Videos des Programms. Die Initiative feierte ein Jahr, in dem sie die Einführung von Web 3.0 unter Jugendlichen vorantrieb und dabei den Kernprinzipien von Bitget - Innovation, Bildung und Befähigung - treu blieb.. Bitget stellt sich eine gerechtere Zukunft vor, die von der Krypto-Revolution angetrieben wird, und Blockchain4Youth ist ein Beweis für diese Vision.

Im vergangenen Jahr hat Blockchain4Youth mehr als 6.000 Teilnehmer angesprochen und weltweit über 54 Campus-Vorlesungen und Workshops abgehalten. Verschiedene Veranstaltungen fanden in Asien, dem Nahen Osten, Ozeanien, Europa und Südamerika statt. Die Kurse vermitteln jungen Teilnehmern die Werkzeuge und das Wissen, um die Blockchain-Technologie zu verstehen und zu nutzen. Über 2.000 Zertifikate wurden an Teilnehmer ausgestellt, die die Kurse abgeschlossen und die Prüfung bestanden haben.

Das Programm arbeitet mit prominenten Influencern und über 51 Universitäten zusammen, darunter das University College London (UCL) im Vereinigten Königreich, die National Technological University in Argentinien, das Royal Melbourne Institute of Technology in Australien, der Blockchain Club der National Taiwan University, die Ateneo De Manila University auf den Philippinen und viele mehr. Die große Reichweite des Programms unterstreicht das Engagement des Unternehmens für die Förderung von Blockchain-Bildungs- und Befähigungs-Initiativen.

Blockchain4Youth wurde im Mai 2023 ins Leben gerufen und hat in den folgenden fünf Jahren 10 Millionen $ bereitgestellt und ist schnell zu einem Leuchtfeuer der Möglichkeiten für Millennials und die Generation Z geworden. Eine von Bitget durchgeführte Studie zeigt, dass Millennials und die Generation Z eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung einer kryptofreundlichen Zukunft spielen, wobei Millennials 46 % der Krypto-Enthusiasten ausmachen.

Gracy Chen, Geschäftsführerin von Bitget, erklärt: "Die Reise von Blockchain4Youth war bemerkenswert, und das Programm hat die Bildung im Bereich Blockchain verändert, indem es sie für die Führungskräfte von morgen zugänglich und praktikabel gemacht hat", bemerkt Chen. "Unser Engagement gilt nicht nur der Vermittlung von Wissen, sondern auch der Kultivierung einer lebendigen Community, die bereit ist, Pionierarbeit für die transformativen Anwendungen der Blockchain zu leisten."

Zu den zukünftigen Plänen von Blockchain4Youth gehören die Bereitstellung von mehr Stipendien weltweit und die Einführung von mehr Online-Kursen und Inhalten mit verschiedenen Influencern auf dem Gebiet der Krypto-Themen, um die Aufmerksamkeit junger Menschen weiter zu erhöhen.

Über Bitget

