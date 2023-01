BlackBerry verkündet ersten Design-Award für IVY: Elektrofahrzeughersteller wählt digitales Cockpit von PATEO für die nächste Generation seines vollelektrischen Modells

Der Design-Award nach gelungenem Konzeptnachweis

LAS VEGAS, 9. Januar 2023 /PRNewswire/ -- BlackBerry Limited (NYSE: BB; TSX: BB) und PATEO, ein führender Anbieter von Technologiedienstleistungen und -produkten im Bereich Internet der Fahrzeuge (IoV) in China, gaben heute bekannt, dass sich einer der größten chinesischen Automobilhersteller für ein BlackBerry IVY™-gestütztes PATEO Digital Cockpit für sein vollelektrisches Modell der nächsten Generation entschieden hat, nachdem ein Konzeptnachweis-Projekt (PoC) erfolgreich abgeschlossen wurde, von dem Sie hier einen Eindruck gewinnen können.

Als Ergebnis der Vereinbarung kann der Automobilhersteller nun schnell innovative neue Anwendungen einsetzen, um das Erlebnis im Fahrzeug für Fahrer und Passagiere gleichermaßen zu verbessern. Das BlackBerry IVY-fähige Premium-Fahrzeugmodell, das 2024 in die Massenproduktion gehen soll, wird auch die einzigartige, von BlackBerry IVY betriebene Batteriemanagementlösung von Electra Vehicles, Inc. enthalten, die personalisierte Echtzeitempfehlungen für das Batteriemanagement bietet, um die Reichweite von Elektrofahrzeugen zu verbessern und die Reichweitenbedenken der Fahrer zu verringern.

Mit dem umfangreichen Partnernetzwerk von PATEO, das die Bereiche intelligente Sprachsteuerung, Infotainment, Überwachung des Fahrzeugzustands, sichere Zahlungen und mehr umfasst, plant das Unternehmen, BlackBerry IVY bei chinesischen Automobilherstellern weiter einzusetzen.

„Mit diesem ersten Design-Award für IVY ist PATEO stolz darauf, unsere bereits starke Arbeitsbeziehung mit BlackBerry weiter zu festigen, dessen globale Expertise in der Automobilsoftwarebranche unübertroffen ist", erklärte Ken YING, Gründer und Vorsitzender von PATEO. „Als führendes Unternehmen für intelligente Konnektivität im Automobilbereich haben wir in den vergangenen 13 Jahren erhebliche FuE-Investitionen in vielen Bereichen getätigt, darunter Head Unit, Betriebssystem, Apps, Cloud, KI und Kartentechnologien, um unsere Fähigkeit zu stärken, die enorme Nachfrage chinesischer Automobilhersteller nach softwaredefinierten Fahrzeugen zu befriedigen und den Verbrauchern kontinuierlich neue Funktionen und Möglichkeiten zu bieten, die sie begeistern. Mit der Hilfe von BlackBerry sind wir besser als je zuvor aufgestellt, um diese Vision zu verwirklichen. Wir gehen davon aus, dass dies der erste von vielen Design-Awards sein wird, während wir auf unseren ersten Erfolgen aufbauen und engere Arbeitsbeziehungen mit Automobilherstellern in China und auf der ganzen Welt entwickeln."

„Wir freuen uns sehr, den ersten Design-Award für BlackBerry IVY bekannt zu geben. Insbesondere, dass sich einer der größten chinesischen Erstausrüster für BlackBerry IVY entschieden hat, um den Erfolg seiner Premium-Elektromodellreihe zu intensivieren und unsere Beziehung zu PATEO weiter zu stärken. PATEO hat gezeigt, dass es ein starker Kandidat ist, um das enorme Potenzial des chinesischen Marktes zu nutzen", erklärte John Chen, Executive Chairman und CEO von BlackBerry. „Chinesische Autokäufer erwarten von den Autoherstellern, dass sie ein Fahrzeug anbieten, das innovative Lösungen und Funktionen bietet, auch nachdem es den Showroom des Händlers verlassen hat. Mit BlackBerry IVY verfügen die Automobilhersteller nun über eine leistungsstarke Plattform, um genau das zu tun und zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen, indem sie den Entwicklungs- und Lieferprozess für neue fahrzeuginterne Lösungen und Dienste ermöglichen. So können sie sicherstellen, dass ihre Kunden kontinuierlich von datengestützten Anwendungen und Anwendungsfällen profitieren, die über die gesamte Lebensdauer ihrer mit der Cloud verbundenen Fahrzeuge überraschen und begeistern."

BlackBerry IVY ist eine skalierbare, mit der Cloud verbundene Softwareplattform, die gemeinsam mit Amazon Web Services, Inc. (AWS) entwickelt und 2020 im Rahmen einer mehrjährigen, globalen Vereinbarung bekanntgegeben wurde. Automobilhersteller können BlackBerry IVY verwenden, um fahrzeuginterne Dienste zu entwickeln, die auf die Erfahrungen von Fahrern und Passagieren reagieren und diese verbessern.

Die erweiterte Beziehung und die anhaltende Attraktivität in der chinesischen Automobilindustrie sind ein weiterer Meilenstein zwischen den beiden Unternehmen, die Anfang des Jahres bekannt gaben, dass das intelligente Cockpit von PATEO, PATEO CONNECT+, auf der BlackBerry®-QNX®-Technologie basiert und von fünf verschiedenen Erstausrüstern für den Einsatz in zehn verschiedenen Modellen ausgewählt wurde.

Weitere Informationen darüber, wie BlackBerry IVY bei der Entwicklung sicherer Datenlösungen für die softwaredefinierten Fahrzeuge von morgen helfen kann, finden Sie unter: https://www.blackberry.com/us/en/products/automotive/blackberry-ivy.

BlackBerrys komplettes Angebot für die Automobilindustrie, einschließlich BlackBerry IVY, wird auf der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas vom 5. bis 8. Januar 2023 im Las Vegas Convention Center präsentiert. Besuchen Sie BlackBerry am Stand Nr. 4025 in der West Hall.

Informationen zu BlackBerry

BlackBerry (NYSE: BB; TSX: BB) bietet intelligente Sicherheitssoftware und -dienste für Unternehmen und Behörden auf der ganzen Welt. Das Unternehmen sichert mehr als 500 Millionen Endpunkte, darunter 215 Millionen Fahrzeuge. Das Unternehmen mit Sitz in Waterloo, Ontario, setzt KI und maschinelles Lernen ein, um innovative Lösungen in den Bereichen Endpoint security, Sicherheit und Datenschutz zu liefern, und ist führend in den Bereichen Endpoint security, Endpoint management, Verschlüsselung und embedded systems. Die Vision von BlackBerry ist klar: eine vernetzte Zukunft, der Sie vertrauen können.

BlackBerry. Intelligente Sicherheit. Überall.

Für weitere Informationen besuchen Sie BlackBerry.com und folgen Sie @BlackBerry.

Informationen zu PATEO

PATEO CONNECT+ wurde 2009 gegründet und hat sich inzwischen zu einem IoV-Unternehmen mit einer in China branchenführenden Kapitalstruktur, Geschäftsgröße und umfangreichen Ressourcen für die Betreuung von Automobilkunden entwickelt.

PATEO verfügt über die fünf Kerntechnologien Betriebssystem, intelligente Sprachsteuerung, Hardware, HD-Karten und Cloud-Plattform. Das Unternehmen beschäftigt sich hauptsächlich mit der Forschung, Entwicklung und Herstellung intelligenter Telematiksysteme sowie der Bereitstellung nachfolgender unterstützender Dienstleistungen. PATEO setzt sich für den Aufbau eines plattformübergreifenden Systems ein, das Fahrzeug, Internet und Mobiltelefon integriert und sich auf Car Life Services konzentriert.

