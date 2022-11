BMW Group gewinnt die Auszeichnung „Exzellente Nachhaltigkeit" / F.A.Z.-Institut und IMWF verleihen den Preis auf der „11. Responsible Leadership Conference 2022"

BMW Group: Als Avantgardist der Mobilitätswende zum Vorreiter für Nachhaltigkeit

Frankfurt am Main, 7. November 2022 /PRNewswire/ -- Der Automobilbauer BMW Group genießt in den Augen der Öffentlichkeit eine herausragende Reputation für Nachhaltigkeit. Das zeigt die Social-Listening-Studie „Exzellente Nachhaltigkeit 2022", für die das IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung im Auftrag des F.A.Z.-Instituts über zwölf Monate hinweg untersucht hat, welchen Ruf rund 19.000 der größten in der Bundesrepublik tätigen Firmen im Hinblick auf ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit im öffentlichen Online-Diskurs genießen. Ein starkes Übergewicht an positiven Erwähnungen in Verbindung mit einer hohen Sichtbarkeit bescherte der BMW Group mit seinen Marken BMW, MINI und BMW Motorrad nicht nur den Spitzenplatz innerhalb der Pkw-Branche, sondern aller untersuchten Unternehmen.

F.A.Z Institut und IMWF: Award Exzellente Nachhaltigkeit 2022 - BMW Group

In Anerkennung dieses Erfolges zeichnen das F.A.Z.-Institut und das IMWF den traditionsreichen High-Tech-Automobilhersteller im Rahmen der „11. Responsible Leadership Conference 2022" am 10. November in Frankfurt am Main mit dem Preis „Exzellente Nachhaltigkeit 2022" aus. IMWF-Geschäftsführer Jörg Forthmann hält im festlichen Abendprogramm der Konferenz die Laudatio auf den Preisträger. Für die BMW Group wird Alexander Bilgeri, Leiter der Hauptabteilung Kommunikation Personal, Produktion, Einkauf & Nachhaltigkeit bei der BMW Group, die Auszeichnung entgegennehmen.

„Nachhaltigkeit bedeutet für die BMW Group weit mehr als elektrische Autos zu bauen und zu verkaufen. Das haben wir bereits 2013 bewiesen, als wir mit unserem BMW i3 einen Pionier für umfassende Nachhaltigkeit auf die Straße gebracht haben. Bereits damals waren Elemente der Kreislaufwirtschaft enthalten. Diese Vision treiben wir nun mit voller Kraft voran, um die CO2-Emissionen weiter zu senken und die natürlichen Ressourcen zu schonen. Die BMW Group übernimmt seit Generationen Verantwortung und verfolgt dabei konsequent einen ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz, der ökologische, soziale und ökonomische Aspekte vereint", betonte Alexander Bilgeri im Vorfeld der Veranstaltung.

BMW Group: (Nicht nur) Schrittmacher der Elektromobilität



Der Münchner Autobauer konnte sich im Untersuchungszeitraum in der öffentlichen Diskussion vor allem mit Themen aus dem Schlüsselbereich Mobilitätswende als Triebkraft für mehr Nachhaltigkeit deutlich und positiv profilieren - zum Beispiel, wenn es um Elektromobilität im Allgemeinen, Elektroautos im Speziellen oder auch Hybridantriebe geht. Zu weiteren Nachhaltigkeitsaspekten, mit denen die BMW Group eine hohe positive Sichtbarkeit erzielt, gehören Recycling bzw. Kreislaufwirtschaft und das gesellschaftliche Engagement des Konzerns.

Responsible Leadership Conference 2022



Zur „Responsible Leadership Conference on Sustainability and Responsibility" finden sich Vorstände, Geschäftsführer und Führungskräfte großer Wirtschaftsunternehmen sowie Vertreter aus Wissenschaft und Politik zusammen, um sich darüber auszutauschen, wie Unternehmen wirtschaftlichen Erfolg, Nachhaltigkeit und Verantwortung miteinander in Einklang bringen können.

Die Nachhaltigkeits-Konferenz findet bei Fraport im Neubau Terminal 3 am Frankfurter Flughafen statt. Ausgerichtet wird die Veranstaltung vom F.A.Z.-Institut und der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wissenschaftliche Unterstützung leistet Prof. Dr. René Schmidpeter (International University (IU) und Forschungsprofessor, BFH Bern).

Über die Studie



Die Studie „Exzellente Nachhaltigkeit 2022" des IMWF Institut für Management- und Wirtschaftsforschung untersucht im Auftrag des F.A.Z.-Instituts die Online-Reputation von rund 19.000 der größten deutschen Unternehmen in Bezug auf ihre ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit mithilfe einer Social-Listening-Analyse.

Dazu wurden rund 3,4 Millionen Nennungen der untersuchten Unternehmen zwischen dem 16. Juli 2021 und dem 15. Juli 2022 aus mehreren 100 Millionen deutschen und deutschsprachigen, öffentlichen Internet-Quellen inklusive Social Media mittels Verfahren der Künstlichen Intelligenz analysiert. Neuronale Netze ordneten die Nennungen der Unternehmen den drei Themenfeldern ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit zu und teilten sie in einer Sentiment-Analyse in positive, neutrale oder negative Tonalität ein.

Die Nachhaltigkeitsreputation der Unternehmen wurde anhand von Tonalitätssaldo und Reichweite branchenspezifisch auf einer Index-Skala von 0 bis 100 Punkten abgebildet. Ökologische und soziale Nachhaltigkeit flossen dabei zu je 40 Prozent und die wirtschaftliche Nachhaltigkeit zu 20 Prozent in die Berechnung ein. Der jeweils Branchenbeste erhielt 100 Punkte und setzt damit das Benchmark für alle anderen untersuchten Unternehmen innerhalb der gleichen Kategorie.

Das F.A.Z.-Institut zeichnete Unternehmen mit dem Zertifikat „Exzellente Nachhaltigkeit" aus, die in ihrer jeweiligen Branchenauswertung mindestens 60 Punkte erreichen. Insgesamt gelang dies 770 Unternehmen aus 236 Branchen, vom Agrarbusiness über Mobilfunkanbieter bis zu Zuckerherstellern.

Zur Preisverleihung



Der Preis „Exzellente Nachhaltigkeit" wird im Rahmen der „Responsible Leadership Conference" am 10. November 2022 bei Fraport im neuen Terminal 3 des Frankfurter Flughafens überreicht. Diese Konferenz findet in diesem Jahr bereits zum 11. Mal statt und ist hochkarätig besetzt. Es werden ca. 400 Teilnehmer vor Ort und digital erwartet. Weitere Informationen finden Sie über diesen Link: https://www.responsibleleadership.de/

Pressekontakt:

F.A.Z.-Institut GmbH

Barbara Schulik

Frankenallee 71-81

60327 Frankfurt am Main

Telefon: +49 69 75 91-3083

E-Mail: [email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1938245/Award_Exzellente_Nachhaltigkeit_BMW_Group_2022.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1938261/FAZ_Institut_Logo.jpg

SOURCE F.A.Z.-Institut