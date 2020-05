Canada Life Reinsurance schließt wichtigen Langlebigkeitsrisiko-Rückversicherungsvertrag mit NN Life ab

WINNIPEG, Manitoba, 20. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Canada Life Reinsurance ist erfreut bekannt geben zu dürfen, eine Langlebigkeits-Rückversicherungsvereinbarung mit NN Life für laufende Verbindlichkeiten über 5,3 Milliarden Euro abgeschlossen zu haben. Nahezu 82.000 Rentner mit laufenden Zahlungen im Rahmen leistungsorientierter Vorsorgepläne werden von Canada Life Reinsurance nach diesem Abkommen rückversichert.

Laut Jeff Poulin, Global Head von Canada Life Reinsurance, hebe diese Vereinbarung erneut die Stärke von Canada Life Reinsurance als Partner für weltweite Transaktionen im Bereich der Langlebigkeitsrückversicherung hervor.

„Es freut mich, dass die Teams von Canada Life Reinsurance und NN Life trotz eines aufgrund von Covid-19 erheblich veränderten Arbeitsumfelds kooperieren, um diese bedeutende Transaktion abschließen zu können", so Poulin. „Auf diese Weise können wir uns weiter vergrößern und unser globales Portfolio im Bereich der Langlebigkeit für 2020 und auch danach diversifizieren."

Derek Popkes, Chief Operating Officer der Canada Life Reinsurance fügte übereinstimmend hinzu: „Wir von Canada Life Reinsurance setzen uns auch weiterhin dafür ein, unseren Kunden in diesen schwierigen Zeiten Unterstützung bieten zu können. Wir freuen uns auf eine lange und für beide Seiten profitable Zusammenarbeit mit NN Life. Sowohl unser Engagement auf dem niederländischen Markt als auch unsere starke Finanzlage machen uns zu einem kompetenten Partner in den Niederlanden."

Canada Life Reinsurance bietet Versicherern, Rückversicherern sowie Pensionfonds ein breites Angebot an innovativen Risiko- und Kapitalmanagementlösungen für Lebens-, Gesundheits und Sachrisiken.

Informationen zu NN Life

NN Life ist ein Tochterunternehmen der NN Group. Die NN Group ist ein internationales, in 18 Ländern tätiges Finanzdienstleistungsinstitut mit starker Präsenz in mehreren europäischen Ländern und Japan. Mit der Gesamtzahl ihrer Mitarbeiter stellt die Gruppe Altersvorsorge-, Pensions-, Versicherungs-, Kapitalanlage- sowie Banking-Produkte für etwa 18 Millionen Kunden bereit. Die NN Group umfasst Nationale-Nederlanden, NN, NN Investment Partners, ABN AMRO Insurance, Movir, AZL, BeFrank und OHRA. Die Gruppe ist an der Euronext Amsterdam (NN) börsennotiert.

Informationen zu Canada Life

Canada Life Reinsurance ist Teil der Canada Life Assurance Company und umfasst einige ihrer Tochtergesellschaften und Partner. Die Canada Life Assurance Company ist eine Tochtergesellschaft von Great-West Lifeco Inc.

Informationen zu Great-West Lifeco Inc.

Great-West Lifeco Inc. (TSX:GWO) ist eine internationale Holdinggesellschaft für Finanzdienstleistungen mit Beteiligungen in den Geschäftsbereichen Lebensversicherung, Krankenversicherung, Rentenversicherung, Investmentservices, Vermögensverwaltung und Rückversicherung. Wir sind in Kanada, den USA und Europa durch die Marken Canada Life, Empower Retirement, Putnam Investments und Irish Life vertreten. Ende 2019 zählten unsere Unternehmen ca. 24.000 Mitarbeiter, 197.000 Beratungsbeziehungen und mehrere tausend Vertriebspartner. Gemeinsam unterhalten wir in diesen Regionen mehr als 31 Millionen Kundenbeziehungen. Lifeco und dessen Unternehmen verfügen zum 31. März 2020 über 1,5 Billionen CAD an konsolidierten verwalteten Vermögenswerten und sind Mitglieder der Unternehmensgruppe Power Financial Corporation. Lifeco wird an der Toronto (TSX) Stock Exchange unter dem Ticker GWO börsengehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter greatwestlifeco.com.

KONTAKT: Jeff Poulin, F.S.A., F.C.I.A., Global Head, Canada Life Reinsurance, Tel.: +1 215 542 4322, [email protected]

SOURCE Canada Life Reinsurance