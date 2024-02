Cathay Biotech und 3P.COM unterzeichnen Joint-Venture-Vereinbarung, um Innovationen im Bereich der nachhaltigen Verbundwerkstoffe voranzutreiben

Das chinesische Unternehmen Cathay Biotech Inc. und das südkoreanische Unternehmen 3P.COM Co. Limited haben eine Vereinbarung zur Gründung eines Joint Ventures unterzeichnet, das die Entwicklung von thermoplastischen Polyamid-Verbundwerkstoffen auf Biobasis zum Ziel hat.

SCHANGHAI, 9. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Cathay Biotech Inc. („Cathay") und 3P.COM Co. Limited ("3P.COM") unterzeichneten am 16. Januar 2024 in Shanghai, VR China, eine strategische Joint-Venture-Vereinbarung. Die Zusammenarbeit wird sich auf die Entwicklung von thermoplastischen Polyamid-Verbundwerkstoffen auf Biobasis konzentrieren, die für kritische Anwendungen wie Wasserstoffspeicherung und -transport, städtischen Luftverkehr und Windturbinenflügel zugeschnitten sind. Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement für die Förderung der Nachhaltigkeit in den Bereichen neue Energien, Verkehr und verwandten Sektoren und bietet gleichzeitig wichtige technische Unterstützung, um Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

In einem bahnbrechenden Schritt in Richtung nachhaltige Innovation hat Cathay Biotech, ein führender Entwickler und Hersteller synthetischer Biomaterialien, eine strategische Allianz mit 3P.COM geschlossen, einem Unternehmen, das für seine umfassende Simulationskompetenz bekannt ist. Diese Partnerschaft zielt darauf ab, das grenzenlose Marktpotenzial von biobasierten Polyamid-Endlosfaser-Verbundwerkstoffen zu erschließen, die in der Lage sind, nicht recycelbare Duroplaste, Aluminium und Stahl in Anwendungen in den Bereichen neue Energie, modernes Transportwesen und modernes Bauen zu ersetzen. Dr. Liu Xiucai, Vorsitzender und Präsident von Cathay Biotech, betonte das Ziel dieses Joint Ventures („JV") und erklärte: „Das JV strebt danach, die letzte technologische Schnittstelle für diese Anwendungen zu sein."

Mit seiner langjährigen Erfahrung in der Entwicklung von Verbundwerkstoffen in den Bereichen neue Energien und Automobilbau betonte Dr. Sung Kyu Ha, Vorsitzender von 3P.COM, die greifbaren Vorteile der biobasierten Polyamid-Endlosfaser-Verbundwerkstoffe von Cathay in Bezug auf Leistung und geringen CO2-Ausstoß. Dr. Ha geht davon aus, dass die Zusammenarbeit zwischen Cathay und 3P.COM globale Kunden mit modernster Verbundwerkstofftechnologie und Produktlösungen versorgen wird, die einen beträchtlichen Marktumfang und eine epochale industrielle Bedeutung haben.

Dieses Joint Venture markiert einen bedeutenden Schritt nach vorn bei der Förderung nachhaltiger Technologien, indem es die Stärken von zwei Branchenführern kombiniert, um einen tiefgreifenden Wandel in der Landschaft der Verbundwerkstoffe voranzutreiben.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an:[email protected]

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Cathay Biotech https://www.cathaybiotech.com/en/

3P.COM https://sites.google.com/view/3p-com/home