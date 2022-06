CDNetworks stellt neue Zero-Trust-Zugriffslösung vor

SINGAPUR, 13. Juni 2022 /PRNewswire/ -- CDNetworks, der weltweit führende Anbieter von CDN, Edge-Computing und Cloud-Sicherheit, hat heute seine neue Zero-Trust-Zugriffslösung:Enterprise Secure Access (ESA) angekündigt. ESA wurde von Grund auf entwickelt, um Unternehmen dank sicherem Fernzugriff auf Apps und Dienste zu modernisieren und eine sichere, effiziente und benutzerfreundliche hybride Netzwerkumgebung zu schaffen.

ESA ist ein Cloud-Service, der auf einer Software-Defined Perimeter (SDP) und einer Zero-Trust-Architektur basiert. ESA überprüft die Benutzeridentität, die Gerätesicherheit und das Benutzerverhalten, um sowohl die Benutzer als auch die Geräte zu authentifizieren, bevor der Zugriff auf Unternehmensanwendungen gewährt wird. Außerdem schützt ESA Anwendungen vor Cyberangriffen, indem es die IP-Adresse und den Port des Ursprungs hinter einem Sicherheitsgateway abschirmt.

„Seit sich die Unternehmen bemühen, während oder nach der Pandemie beispiellose Herausforderungen in Bezug auf den Fernzugriff zu meistern, hat die Einführung von Zero-Trust-Netzwerkzugriffen deutlich zugenommen", so Doyle Deng, Leiter des Produktmanagements von CDNetworks. „Mit der Implementierung von Zero-Trust-Netzwerkzugriff bietet unsere Enterprise Secure Access-Lösung einen sicheren Remote-Zugriff, der sich effektiv an moderne Sicherheitsinfrastrukturen anpassen und hybride Arbeitsplätze umfassen kann und die Apps, Geräte und Daten eines Unternehmens schützt."

Enterprise Secure Access von CDNetworks basiert auf einer Zero-Trust-Architektur und bietet den Unternehmen leistungsstarke Vorteile:

Zero-Trust-Netzwerkzugriff. Überprüft Benutzeridentität, Gerätesicherheit und Benutzerverhalten, um einen sicheren Fernzugriff auf Unternehmensanwendungen durch authentifizierte Personen zu gewährleisten.

Überprüft Benutzeridentität, Gerätesicherheit und Benutzerverhalten, um einen sicheren Fernzugriff auf Unternehmensanwendungen durch authentifizierte Personen zu gewährleisten. Adaptive Zugriffskontrolle. Passt Zugriffskontrollrichtlinien dynamisch an und wertet Benutzerverhalten, Identifizierung, Gerätesicherheit und Bedrohungsinformationen aus, um die Unternehmensanwendungen zu schützen.

Passt Zugriffskontrollrichtlinien dynamisch an und wertet Benutzerverhalten, Identifizierung, Gerätesicherheit und Bedrohungsinformationen aus, um die Unternehmensanwendungen zu schützen. Sichere Anwendungen und Daten. Verschlüsselt Datenübertragungen, schützt Ressourcen hinter einem Sicherheits-Gateway und schützt die Anwendungen mit einer cloudbasierten Firewall für Webanwendungen.

Verschlüsselt Datenübertragungen, schützt Ressourcen hinter einem Sicherheits-Gateway und schützt die Anwendungen mit einer cloudbasierten Firewall für Webanwendungen. Hybride Netzwerkverbindung. Integriert Unternehmens-, SaaS-, Cloud- und unternehmensinterne Anwendungen in einer einzigen sicheren und einheitlichen Plattform, unabhängig davon, wo die Anwendungen gehostet werden.

Integriert Unternehmens-, SaaS-, Cloud- und unternehmensinterne Anwendungen in einer einzigen sicheren und einheitlichen Plattform, unabhängig davon, wo die Anwendungen gehostet werden. Schnellerer Anwendungszugriff. Beschleunigt den Fernzugriff und die Datenübertragung mit einem global verteilten Netzwerk, um einen schnellen und sicheren Zugriff auf die Anwendungen zu gewährleisten.

Beschleunigt den Fernzugriff und die Datenübertragung mit einem global verteilten Netzwerk, um einen schnellen und sicheren Zugriff auf die Anwendungen zu gewährleisten. Flexible Verwaltung. Bietet eine einfach zu verwaltende Plattform zum Einrichten und Verwalten von Anwendungen und Benutzern einzeln und in Chargen.

Beantragen Sie eine kostenlose Testversion und erfahren Sie, wie ESA es Ihren Mitarbeitern ermöglicht, überall und auf jedem Gerät produktiv zu bleiben und Ihre Apps und Ihr Netzwerk gleichzeitig gegen Cyberbedrohungen schützt.

Informationen zu CDNetworks

Als weltweit führender Anbieter von CDN- und Edge-Services liefert CDNetworks vollständig integrierte Cloud- und Edge-Computing-Lösungen mit beispielloser Geschwindigkeit, geringer Latenz, Sicherheit und Zuverlässigkeit. Unsere vielfältigen Produkte und Dienstleistungen umfassen Web-Performance, Medienbereitstellung, Unternehmensanwendungen und Cloud-Sicherheit – alle sollen Geschäftsinnovationen fördern.

CDNetworks Co. Ltd

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1736512/LOGO_Logo.jpg

SOURCE CDNetworks