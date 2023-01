CES 2023: Aetina stellt neue DeviceEdge-Embedded-Systeme und -Plattformen mit NVIDIA Jetson Orin NX und Orin Nano vor

NEU-TAIPEH, Taiwan, 5. Januar 2023 /PRNewswire/ -- Aetina, ein führender Anbieter von hochmodernen KI-Lösungen, hat auf der Consumer Electronics Show (CES) seine neue NVIDIA ® Jetson ™ -basierte Serie an Embedded-Systemen und -Plattformen vorgestellt, die auf den NVIDIA-Jetson-Orin-NX- und Orin-Nano™-System-on-Modulen (SOM) basieren. Diese neuen DeviceEdge-Systeme und -Plattformen von Aetina sind eine Reihe von eingebetteten Computern, die für den Einsatz in KI und im IdD entwickelt wurden und sich ideal für die Ausführung von KI-Inferenzaufgaben in verschiedenen Branchen eignen.

Aetina Launches New Embedded Computers Powered by NVIDIA Jetson Orin NX and Orin Nano for Use in AI and IoT

Die neuen Systeme und Plattformmodelle der Aetina-Serie, die von NVIDIA Jetson angetrieben werden, sind AIB-SO21/31 und AIB-SN31/41, AIB-MO22/32 und AIB-MN32/42, AIE-KO21/31 und AIE-KN31/41 sowie AIE-KO22/32 und AIE-KN32/42, und jedes Modell verfügt über ein NVIDIA-Jetson-Orin-NX- oder ein Orin-Nano-SOM. Die Jetson Orin-NX-Module liefern bis zu 100 TOPS an KI-Leistung, also eine bis zu 3-fache Leistung des NVIDIA-Jetson-AGX-Xavier™-Moduls und eine bis zu 5-fache Leistung des NVIDIA Jetson Xavier NX. Die Jetson-Orin-Nano-Module bieten eine KI-Leistung von bis zu 40 TOPS, was etwa der 80-fachen Leistung des Jetson Nano™ von NVIDIA entspricht. Die Nutzer der neuen Systeme und Plattformen von Aetina können zwischen Orin NX und Orin Nano als SOM wählen.

Die neuen eingebetteten System- und Plattformmodelle von Aetina haben einen flexiblen Eingangsstrombereich von 12 bis 24 VDC, können bei extremen Temperaturen zwischen -25 °C und mindestens 70 °C betrieben werden und unterstützen Datenwiederherstellung und Backup-Funktionen. Sie sind mit einem M.2-E-Key für WLAN/Bluetooth-Funktionserweiterung, einem M.2-M-Key für Speichererweiterung und einem RJ-45-GBit-Anschluss ausgestattet. Um eine unzureichende Datenspeicherung zu vermeiden, sind diese neuen Systeme und Plattformen mit einer integrierten Innodisk-SSD mit 128 GB für eine schnelle Datenübertragung ausgestattet.

Die Modelle AIB-SO21/31, AIB-SN31/41, AIE-KO21/31 und AIE-KN31/41 verfügen über dieselbe kleine Trägerplatine, die sich für die Systemintegration und Entwicklung bei begrenztem Platzangebot eignet. Die Modelle AIB-MO22/32, AIB-MN32/42, AIE-KO22/32 und AIE-KN32/42 sind mit einer Platine mittlerer Größe ausgestattet, die einen zusätzlichen M.2-B-Key für LTE/5G-Funktionserweiterung sowie einen RJ-45-2,5-GBit-Anschluss für schnellere Datenübertragung durch ein externes Gerät enthält.

Die auf Orin NX basierenden Systeme und Plattformen AIB-SN41/AIE-KN41, AIB-SN31/AIE-KN31, AIB-MN42/AIE-KN42 und AIB-MN32/AIE-KN32 werden voraussichtlich im Februar 2023 verfügbar sein. Die Orin-Nano-Systeme und -Plattformen, einschließlich der Modelle AIB-SO31/AIE-KO31, AIB-SO21/AIE-KO21, AIB-MO32/AIE-KO32 und AIB-MO22/AIE-KO22, werden ab März erhältlich sein.

Die E/A-Ports und Anschlüsse der neuen Jetson-basierten Embedded-Computer sind mit verschiedenen Arten von Sensoren kompatibel, sodass Entwickler verschiedene KI-Vertikale entwerfen und Analyseaufgaben auf der Grundlage verschiedener Datenarten wie Bilder, Videos und Audiodaten durchführen können. Darüber hinaus bietet Aetina kundenspezifische Trägerplatinen und Computergehäuse für diejenigen, die besondere Hardware-Spezifikationen benötigen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1977978/Aetina_Launches_New_Embedded_Computers_Powered_NVIDIA_Jetson_Orin_NX.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1977993/Aetina_Corporation_Logo.jpg

SOURCE Aetina Corporation