ChannelAdvisor unterstützt Expansion der Modemarke Tatuum auf internationalen Marktplätzen

BERLIN, 15. September 2021 /PRNewswire/ -- ChannelAdvisor Corporation (NYSE: ECOM), ein führender Anbieter Cloud-basierter E-Commerce-Lösungen zur globalen Absatzsteigerung für Marken und Händler, kündigte heute an, das Modelabel Tatuum künftig bei der geplanten Expansion auf internationalen Marktplätzen zu unterstützen. Als Multichannel-Commerce-Plattform der Wahl für Tatuum wird ChannelAdvisor zu einem zentralen Bestandteil der Omnichannel-Strategie der Marke, deren E-Commerce-Geschäft sich auf mehr als 120 Shops in Polen, Tschechien, Ungarn und der Slowakei erstreckt.

Tatuum wurde 1995 gegründet. Das Unternehmen entwirft und produziert zeitlose Damen- und Herrenbekleidung mit modernem Touch und gehört zu den führenden polnischen Modemarken. Mit der Kombination natürlicher und synthetischer Materialien wollen die Designer der Marke Kleidungsstücke kreieren, die mehrere Saisons lang halten. So will das Unternehmen ein Zeichen gegen die „Fast Fashion"-Industrie setzen.

„ChannelAdvisor baut sein Angebot weltweit stetig aus. Da freuen wir uns natürlich, auch Tatuum auf seinem Weg im E-Commerce zu begleiten und die Wachstumsstrategie des Unternehmens zu unterstützen", erklärt Paul Colucci, Chief Revenue Officer bei ChannelAdvisor. „Wir wollen unseren Kunden ein Höchstmaß an Service bieten und ihnen helfen, unsere leistungsstarke Plattform, ihre zahlreichen Marktplatz-Anbindungen, z. B. für Zalando, und unser erstklassiges Netzwerk aus Partnern auf der ganzen Welt bestmöglich zu nutzen."

„Der E-Commerce-Markt in unserer Region ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Polen ist dafür das beste Beispiel", sagt Christian Gees, Vertriebsleiter bei ChannelAdvisor für Deutschland, Österreich, die Schweiz, Mittel- und Osteuropa. „Wir freuen uns, Tatuum als neuen Kunden begrüßen zu dürfen und bei seiner internationalen Expansion zu unterstützen."

Mit der Multichannel-Commerce-Plattform von ChannelAdvisor will Tatuum künftig seine Online-Präsenz und die internationalen Absatzzahlen auf Marktplätzen steigern. „Wir wollen die nächste Stufe erreichen. Dafür braucht es mehr als eine punktuelle technische Lösung, die Datenfeeds schnell und verlässlich übermittelt", erklärt Izabela Ostrowska, die als Export Sales Director B2B bei Tatuum tätig ist. „Was wir brauchten, war eine voll integrierte Plattform, die den gesamten Prozess von der Produktdatenverwaltung bis hin zur Analyse abbildet."

Die E-Commerce-Experten von ChannelAdvisor kümmern sich für Tatuum um die Optimierung betrieblicher Abläufe auf allen Online-Kanälen. Das schließt auch die Vereinheitlichung der Bestands- und Auftragsverwaltung mit ein. Dank dem Support durch ChannelAdvisor konnte die Modemarke binnen Wochen mit dem Verkauf auf Zalando starten und so neue, kaufwillige Verbraucher in Belgien, Tschechien, Dänemark, Frankreich, Deutschland, den Niederlanden und Polen erreichen. „Die ersten Wochen waren bereits besser als erwartet", sagt Ostrowska und fügt hinzu, dass Tatuum künftig auch die Managed Services von ChannelAdvisor für Marktplätze in Anspruch nehmen wird. Die fachkundige Beratung und die umfangreichen Marktplatz-Integrationen von ChannelAdvisor können Tatuum dabei helfen, seine Reichweite auf anderen Online-Kanälen zu erhöhen, einschließlich einer großen Auswahl an modespezifischen Marktplätzen.

„Wir wollen schnell vorgehen, haben allerdings begrenzte Ressourcen für IT, Marketing und Vertrieb. Deshalb ist es wichtig, dass wir die tägliche Arbeitslast für unsere Mitarbeiter auf ein Minimum reduzieren. Darüber hinaus wollen wir von dem enormen technologischen Know-how profitieren, dass die erfahrenen Berater von ChannelAdvisor mitbringen. Ihr Rat zu wichtigen geschäftlichen Aspekten beim Marktplatz-Vertrieb ist uns sehr wichtig", betont Ostrowska.

Im Managed-Services-Team von ChannelAdvisor arbeiten erfahrene Spezialisten für E-Commerce, Marktplätze und digitale Werbung eng mit Tatuum daran, innovative neue Ansätze zu finden, mit denen die Marke häufiger die Buy Box gewinnt und Leistungsanalysen durchführen kann. Marken und Händler weltweit nutzen die ChannelAdvisor Managed Services zur Optimierung ihrer Online-Performance, z. B. durch die Lokalisierung und Vereinheitlichung ihrer Marketing- und Verkaufsstrategien. ChannelAdvisor verhilft ihnen zu mehr betrieblicher Agilität und einem effektiven Vertrieb über zahlreiche Plattformen, Märkte und Kanäle.

Die E-Commerce-Landschaft verändert sich weiter. Marken und Händler, die grenzüberschreitend expandieren wollen, brauchen da einen zuverlässigen Lösungspartner, der sich ihre langfristigen Geschäftsziele zu eigen macht. Mit tatkräftiger Unterstützung durch ChannelAdvisor will Tatuum bald auch auf weiteren Mode-Marktplätzen in Kroatien, den baltischen Ländern und den USA expandieren. „ChannelAdvisors internationales Netzwerk aus Marktplätzen und die Expertise des Unternehmens eröffnen uns enorme Chancen für das weitere Wachstum", ist sich Ostrowska sicher.

