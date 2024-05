China Matters präsentiert: Zhengzhou − Interaktive Ausstellungen am Internationalen Museumstag

ZHENGZHOU, China, 22. Mai 2024 /PRNewswire/ -- In der zentralchinesischen Stadt Zhengzhou hat sich der Besuch von Museen zu einem neuen Trend im städtischen Lebensstil entwickelt. Am 18. Mai, dem Internationalen Museumstag, präsentierten die Museen in Zhengzhou in der Provinz Henan neue Ausstellungen, darunter Schätze des kulturellen Erbes aus Luxemburg, die Xu Hongfei Sculpture World Tour • Zhengzhou und eine Ausstellung für Modefotografie.

Tourists visit Zhengzhou Shang Dynsaty Ruins Museum

Um junge Besucher anzulocken, haben die Museen in Zhengzhou neue Angebote wie z. B. den „Bronzezeit-Kaffee", „Krimi-Spiel", entwickelt und interaktive Aktivitäten im Zusammenhang mit dem immateriellen Kulturerbe veranstaltet, darunter Krimispiele und praktische Restaurierungen von Artefakten.

Zhengzhou, eine der acht antiken Hauptstädte Chinas, verfügt über insgesamt 112 Museen und wird als „Stadt der hundert Museen" bezeichnet. Sie beherbergt das Henan-Museum, das Zhengzhou-Museum, das Museum des Gelben Flusses und weitere umfangreiche Museen. Darüber hinaus gibt es Geschichts- und Kulturmuseen sowie Themenmuseen wie das Naturkundemuseum Henan.

Zhengzhou hat sein historisches Erbe der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. So hat das Zhengzhou Museum, in dem die Bronzekultur einen Schwerpunkt bildet, Themenkaffee und -eiscreme mit Elementen der Bronzekultur eingeführt. Das Zhengzhou Museum für Ruinen aus der Shang-Dynastie bietet ein immersives und interaktives Theatererlebnis mit dem Titel „Memories of the Shang Dynasty" (Erinnerungen an die Shang-Dynastie), bei dem die Besucher mithilfe von interaktiven Spielen durch verschiedene historische Epochen reisen können. Das Dingcang-Münzenmuseum in Zhengzhou zeigt alte Münzprägetechniken und die Besucher können selbst versuchen, Münzen zu prägen.

Zhengzhou ist ein bedeutender Geburtsort der chinesischen Zivilisation und beheimatet die 8000 Jahre alte Peiligang-Kultur sowie die 6000 Jahre alte Dahecun-Kultur. Vor rund 5000 Jahren wurde hier der legendäre Gelbe Kaiser geboren, der hier seine Hauptstadt errichtete. Vor etwa 3600 Jahren wählte auch die Shang-Dynastie dieses Gebiet als ihre Hauptstadt. Heute sind im Zentrum von Zhengzhou noch Überreste der alten Stadtmauern zu sehen, die sich über sieben Kilometer erstrecken.

Derzeit gibt es in Zhengzhou zwei UNESCO-Welterbestätten, 83 national geschützte Stätten, sowie 147 auf Provinzebene geschützte Stätten und fast 10.000 unbewegliche kulturelle Relikte, bilden eine solide Grundlage für die zahlreichen Museen und Ausstellungen.

Die Museen in Zhengzhou haben nicht nur das kulturelle Leben der Einheimischen bereichert, sondern sind auch für in- und ausländische Besucher von Interesse.. Mit innovativen Veranstaltungen und Ausstellungen zum historischen und kulturellen Erbe der Stadt hat Zhengzhou der Welt eine lebendige, offene und integrative Stadtkultur präsentiert.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2416363/zhengzhou.jpg