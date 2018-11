Cision stellt das Global Innovation Lab vor, mit dem die Kommunikationsbranche transformiert werden soll

LONDON, 6. November, 2018 /PRNewswire/ -- CISION COMMSCON -- Cision® (NYSE: CISN) verkündete heute die Eröffnung eines neuen, globalen Innovations- und Forschungszentrums, mit dem die aktuelle Entwicklung bahnbrechender Technologien in der Kommunikationsbranche vorangetrieben wird. Das Cision Innovation Lab, mit Standorten in New York und Berlin, ist auf die Entwicklung, die Prüfung und die Einführung einer innovativen Technologie ausgelegt, mit der Kommunikatoren Daten, Prozesse und Analysen zur Transformation der Kommunikationsfunktionen vereinheitlichen können. Das Labor dient als Testfeld für die erworbene Technologie, welche in die Cision Communications Cloud® integriert werden soll. Es dient auch zur Integration der Cision Comms Cloud™ mit branchenweit führenden Marketing- und Werbetechniken aus der ganzen Welt. Das Forschungszentrum konzentriert sich auch auf die Erstellung von Industriestandards der Rahmenregelungen und von Ansätzen, die die Best Practices des Earned Media Managements umsetzen sollen, womit diese Kommunikationsfunktionen zur geschäftlichen Entwicklung dienen.

„Cision baut eine transformative Technologie auf, um die Grundlagen einer modernen Kommunikationsbranche zu legen. In diesem neuen Umfeld gilt die Kommunikation als eine der wertvollsten Anlagen innerhalb einer Organisation," so Kevin Akeroyd, CEO von Cision. „Wir sind beim Durchbruch der Communications Cloud ganz vorne dabei, und das Cision Innovation Lab ist eine wichtige Komponente, mit der die Vison der Kommunikation der Zukunft verwirklicht werden kann. Wir haben eine völlig neue Vorgehensweise, mit der Profis aus der Kommunikationsbranche in der Lage sind, ihre Earned Media auf eine ganzheitliche Weise mit Paid und Owned Media zu verknüpfen."

Das Cision Innovation Lab wird von David Barker, President of Data and Innovations des Unternehmens geführt. Unter der Führung von Barker wird sich das Labor darauf konzentrieren, die Herausforderungen der Kommunikationsbranche zu lösen, indem es sich auf Produktentwicklung, strategische Akquisition und auf ausgewählte Partnerschaften mit Organisationen aus den Bereichen Paid und Owned Media (darunter MediaMath® und LiveRamp®) konzentriert.

Das Forschungszentrum wird genutzt, um verschiedene Anwendungsbeispiele und Lösungen für die Nutzung der Kommunikation aufzubauen und zu testen. Zu den vier primären Test- und Entwicklungszentren innerhalb des Labors gehören:

Quants : Kommunikatoren können auf Daten, Metriken und Messdaten zugreifen, um die Bedeutung von Earned Media für die geschäftliche Entwicklung auszuwerten.

: Kommunikatoren können auf Daten, Metriken und Messdaten zugreifen, um die Bedeutung von Earned Media für die geschäftliche Entwicklung auszuwerten. Künstliche Intelligenz (KI): Die KI ermöglicht Effizienz, Skalierbarkeit und tiefe Einblicke in tägliche Funktionen und allumfassende Kommunikationsstrategien.

Die KI ermöglicht Effizienz, Skalierbarkeit und tiefe Einblicke in tägliche Funktionen und allumfassende Kommunikationsstrategien. Graph: Kommunikatoren sind in der Lage, die Vernetzung von Key Influencern, Content und Zielgruppen bildlich darzustellen und darauf zu reagieren.

Kommunikatoren sind in der Lage, die Vernetzung von Key Influencern, Content und Zielgruppen bildlich darzustellen und darauf zu reagieren. Medien: Integration in die breitere Martech-Umgebung, um Earned Media zu erweitern und mit Kanälen der Paid und Owned Media zu verbinden.

„Die Technologien der Kommunikationsbranche und PR entwickeln sich rasant," so Barker. „In der heutigen Zeit sind die Kommunikations- und PR-Profis mehr denn je aufgefordert, datengestützte Ergebnisse zu liefern, die mit den wichtigsten Geschäftskennzahlen übereinstimmen. Das Cision Innovation Lab ermöglicht die kontinuierliche Entwicklung und Innovation, die benötigt wird, um neue Maßstäbe in der Messung und Integration zu setzen und damit die Bedeutung der Earned Media auszuwerten."

Über Cision: Cision Ltd. (NYSE: CISN) ist ein weltweit führender Anbieter von Earned-Media-Software und Dienstleistungen für Kommunikationsfachleute der Bereiche PR und Marketing. Die Software von Cision ermöglicht es den Anwendern, die wichtigsten Influencer zu identifizieren, strategische Inhalte zu erstellen und zu verbreiten und den aussagekräftigen Einfluss zu messen. Cision beschäftigt mehr als 4.000 Mitarbeiter und verfügt über Niederlassungen in 15 Ländern der Regionen Amerika, EMEA und Asien-Pazifik. Weitere Informationen über die preisgekrönten Produkte und Dienstleistungen, einschließlich der Cision Communications Cloud®, finden Sie unter www.cision.de und folgen Sie Cision auf Twitter @Cision_DE.

