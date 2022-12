Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. verkauft sein Schweizer Geschäft an die Goldbach Group, eine Tochtergesellschaft der TX Group, für 86 Millionen CHF

Das Unternehmen setzt Prüfung strategische Alternativen für sein Europageschäft fort

SAN ANTONIO, 22. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE: CCO) («das Unternehmen») gab heute bekannt, dass es eine endgültige Vereinbarung über den Verkauf seines Geschäfts in der Schweiz an die Goldbach Group AG, eine Tochtergesellschaft der TX Group AG, für 86.0 Millionen CHF bzw. 92.7 Million USD1 abgeschlossen hat.

Es wird erwartet, dass das Schweizer Geschäft des Unternehmens etwa 9,7 Millionen USD zum bereinigten EBITDA2 des Segments Europa für das gesamte Jahr bis zum 31. Dezember 2022 beitragen wird, wobei 1,4 Millionen USD an einmaligen Aufwendungen, darunter Mietnachlässe, nicht berücksichtigt sind. Die ganze Bareinlage entspricht einem Transaktionsmultiplikator von etwa 9,5 x dem bereinigten EBITDA-Beitrag des Segments. Das Unternehmen geht davon aus, dass es die erwarteten Erlöse absichern wird, um die Risiken im Zusammenhang mit Fremdwährungsschwankungen zu mindern. Die geschätzten Steuern in Bezug auf die Transaktion werden sich voraussichtlich auf weniger als 5 Millionen USD belaufen. Das Unternehmen beabsichtigt, mit dem erwarteten Nettoerlös aus dem Verkauf seine Liquiditätsposition zu verbessern und die finanzielle Flexibilität zu erhöhen, vorbehaltlich aller Beschränkungen, die in seinen Schuldvereinbarungen festgelegt sind.

«Der Verkauf unseres Geschäfts in der Schweiz ist das Ergebnis der laufenden Prüfung strategischer Alternativen für unser europäisches Geschäft und bringt uns dem Ziel näher, unser Portfolio im besten Interesse unserer Aktionäre zu optimieren», sagte Scott Wells, Chief Executive Officer von Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. «Diese Transaktion ermöglicht uns den Ausstieg aus einem eigenständigen Markt mit geringerer Priorität zu einer Bewertung, die unserer Meinung nach die Qualität unserer Schweizer Vermögenswerte – die eine gute Leistung erbringen – widerspiegelt.»

«Die Prüfung strategischer Alternativen für unser europäisches Geschäft ist noch nicht abgeschlossen, und wir werden uns weiterhin en Verkauf einiger unserer europäischen Vermögenswerte mit niedrigeren Margen oder geringerer Priorität bemühen», so Wells weiter. «Wir konzentrieren uns weiterhin auf unser Geschäft in Nord- und Südamerika und die Umsetzung unserer strategischen Prioritäten, von denen wir glauben, dass sie das Umsatzwachstum und den operativen Cashflow fördern und unsere Bilanz über die Zeit verbessern werden.»

Die Transaktion steht unter Vorbehalt der behördlichen Genehmigung, des Erhalts eines üblichen Steuerbescheids in Bezug auf eine transaktionsbezogene Umstrukturierung und anderer üblicher Abschlussbedingungen. Sie wird voraussichtlich im zweiten oder dritten Quartal 2023 abgeschlossen, je nachdem, wann die Bedingungen für den Abschluss erfüllt sind.

Es kann nicht garantiert werden, dass die strategische Überprüfung unserer europäischen Geschäfte zu zusätzlichen Transaktionen oder bestimmten Ergebnissen führen wird. Wir haben keinen Zeitplan für den Abschluss dieser Prozesse festgelegt und können diese jederzeit aussetzen.

Berater

Moelis & Company LLC und Deutsche Bank Securities Inc. fungieren als Finanzberater der Clear Channel Outdoor Holdings, Inc., und Kirkland & Ellis LLP und die Homburger AG fungieren als Rechtsberater.

Über Clear Channel Outdoor Holdings

Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. (NYSE: CCO) ist führend wenn es darum geht, Innovationen in der Aussenwerbebranche voranzutreiben. Unsere dynamische Werbeplattform erweitert den Kreis der Werbetreibenden, die unser Medium benutzen, durch die Ausweitung von digitalen Plakatwänden und Displays sowie die Integration von Datenanalysen und programmatischen Funktionen. Diese liefern, messbare Kampagnen liefern, die einfacher zu kaufen sind. Wir nutzen den Umfang, die Reichweite und die Flexibilität unseres diversifizierten Portfolios und bringen Werbetreibende dank mehr als 500'000 Print- und Digitalanzeigen in 24 Ländern jeden Monat mit Millionen von Verbrauchern in Kontakt.

Rechtlicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind «zukunftsgerichtete Aussagen» im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Die Formulierungen «glauben», «erwarten», «antizipieren», «schätzen», «prognostizieren», «Ziele», «potenziell», «Zielvorgaben» und ähnliche Worte und Ausdrücke sollen solche zukunftsgerichteten Aussagen kennzeichnen. Alle Aussagen, die sich auf Erwartungen oder andere Charakterisierungen künftiger Ereignisse oder Umstände beziehen, wie z. B. Aussagen über die Erfüllung der Abschlussbedingungen für den Verkauf unseres Schweizer Geschäfts; die Verwendung und mögliche Absicherung der daraus resultierenden Erlöse; die fortlaufende Prüfung strategischer Alternativen für unser europäisches Geschäft; unsere Erwartungen hinsichtlich der Optimierung unseres Portfolios; unsere Erwartungen in Bezug auf unser amerikanisches Geschäft; unsere Geschäftspläne und Strategien; und unsere Liquidität sind zukunftsorientierte Aussagen. Diese Aussagen stellen keine Garantie für künftige Leistungen dar und sind bestimmten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren vorbehalten, von denen sich einige unserer Kontrolle entziehen und schwer vorhersehbar sind.

Zu den verschiedenen Risiken, die dazu führen könnten, dass künftige Ergebnisse von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören unter anderem: die Nichterfüllung der Bedingungen für den Abschluss des Verkaufs unseres Schweizer Geschäfts; unsere Unfähigkeit, den potenziellen Nettoerlös aus dem Verkauf unseres Schweizer Geschäfts abzusichern; die Auswirkungen der fortgesetzten strategischen Überprüfung unserer europäischen Geschäfte und Vermögenswerte; unsere Unfähigkeit, andere Transaktionen in Bezug auf unsere europäischen Geschäfte abzuschliessen und unser Portfolio zu verbessern; schwache oder unsichere weltwirtschaftliche Bedingungen und deren Auswirkungen auf unsere strategischen Überprüfungsprozesse und/oder den Umfang unserer Werbeausgaben; eine erhöhte wirtschaftliche Inflation und steigende Zinssätze; Schwankungen bei den Betriebskosten; Engpässe in der Lieferkette; unsere Fähigkeit, die erwarteten Finanzergebnisse und Wachstumsziele zu erreichen; geopolitische Ereignisse wie der Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen globalen Auswirkungen; die anhaltenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf unsere Geschäftstätigkeit und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen; unsere Fähigkeit, unsere Schulden zu bedienen und unseren Betrieb und unsere Investitionen zu finanzieren; die Auswirkungen unserer hohen Verschuldung; die Bedingungen in der Branche; Änderungen der Arbeitsbedingungen und des Managements; eine Verletzung unserer Informationssicherheitssysteme und -massnahmen; gesetzliche oder behördliche Anforderungen; unsere Fähigkeit, Restrukturierungspläne umzusetzen; die Auswirkungen künftiger Veräusserungen, Übernahmen und anderer strategischer Transaktionen; Ansprüche Dritter wegen Verletzung von geistigem Eigentum, Unterschlagung oder anderer Verstösse gegen uns oder unsere Anbieter; Risiken, die mit der Geschäftstätigkeit im Ausland verbunden sind; Wechselkurs- und Währungsschwankungen; die Volatilität unseres Aktienkurses; unsere Fähigkeit, die geltenden Börsennotierungsstandards der New Yorker Börse weiterhin einzuhalten; die in den Verträgen, die unsere Verschuldung regeln, enthaltenen Beschränkungen, die unsere Flexibilität bei der Führung unserer Geschäfte einschränken; und bestimmte andere Faktoren, die in unseren anderen bei der SEC eingereichten Unterlagen dargelegt sind. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum angegebenen Datum oder – falls kein Datum angegeben ist – zum Datum dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Weitere wichtige Risiken sind im Abschnitt «Artikel 1A» beschrieben. Weitere Schlüsselrisiken sind im Abschnitt «Item 1A. Risk Factors» der bei der SEC eingereichten Berichte des Unternehmens beschrieben, darunter der Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2021 abgeschlossene Geschäftsjahr. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren.

1 Die Zahlen basieren auf den geltenden Wechselkursen vom 21. Dezember 2022.

2 Das bereinigte EBITDA des Segments ist eine GAAP-Finanzkennzahl, die wie folgt berechnet wird: Umsatz abzüglich direkter betrieblicher Aufwendungen und VVG-Kosten, ohne Restrukturierungs- und sonstige Kosten. Zu den Restrukturierungs- und sonstigen Kosten gehören Kosten im Zusammenhang mit Kosteneinsparungsinitiativen wie Abfindungen, Beratungs- und Abfindungskosten sowie andere Sonderkosten.

SOURCE Clear Channel Outdoor Holdings, Inc.