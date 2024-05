CLEVR und STACKIT Cloud bieten gemeinsam schnelle, kosteneffiziente und sichere Cloud-Services für Unternehmen, die Siemens- und Mendix-Technologie nutzen

AMERSFOORT, Niederlande, 21. Mai 2024 /PRNewswire/ -- CLEVR, ein führendes Unternehmen im Bereich der digitalen Transformation, das Fachwissen in den Bereichen PLM, MOM/MES und Low-Code-Technologie vereint, gibt eine strategische Partnerschaft mit STACKIT bekannt, einem führenden Anbieter von souveränen Cloud-Infrastrukturlösungen. Diese Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Meilenstein in den Bemühungen beider Unternehmen dar, die digitale Transformation für Unternehmen weltweit zu ermöglichen und zu verbessern.

CLEVR ist seit langem für sein Fachwissen in den Bereichen Fertigungsoptimierung und Geschäftsprozessautomatisierung bekannt und ermöglicht es Unternehmen, ihre Abläufe zu optimieren und eine noch nie dagewesene Effizienz zu erreichen. STACKIT, eine Marke von Schwarz Digits, dem IT- und Digitalbereich der Schwarz-Gruppe, hat sich mit seinem Engagement für die Bereitstellung skalierbarer und sicherer Cloud-Infrastrukturen einen guten Ruf in der Branche erworben.



Durch die Kombination von CLEVRs innovativem und fachkundigem Ansatz bei der Technologiebereitstellung mit der robusten, souveränen Infrastruktur von STACKIT können Kunden ein umfassendes Dienstleistungspaket erwarten, das den sich ändernden Marktanforderungen gerecht wird und die höchsten Standards für Cybersicherheit und Compliance einhält, um die Datenhoheit zu gewährleisten. Mit dieser Partnerschaft bieten CLEVR und STACKIT eine europäische Alternative zu den bekannten globalen Cloud-Hyperscalern.

Zu den wichtigsten Highlights der Partnerschaft gehören:

**Erweiterte Cloud-Fähigkeiten:** Kunden profitieren von einer nahtlosen Integration der von CLEVR fachmännisch entwickelten Anwendungen auf der Basis von Siemens- und Mendix-Technologie und der hochmodernen Infrastruktur von STACKIT, was zu einem leistungsstarken und skalierbaren Cloud-Ökosystem führt. **Optimierte Leistung:** Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, Unternehmen eine optimierte Leistung zu bieten, die eine noch schnellere und zuverlässigere Anwendungsbereitstellung und ein Hosting gewährleistet, das auf die dynamischen Anforderungen der heutigen digitalen Unternehmen abgestimmt ist. **Sicherheit und Einhaltung von Vorschriften:** CLEVR und STACKIT legen großen Wert auf die Sicherheits- und Compliance-Anforderungen ihrer Kunden . Die Partnerschaft stärkt die Sicherheitsmaßnahmen und Compliance-Protokolle und bietet eine sichere Umgebung für sensible Daten und geschäftskritische Vorgänge. Alle STACKIT Rechenzentren und Server befinden sich in Deutschland und Österreich und unterliegen damit den höchsten weltweit geltenden Datenschutzstandards . Die STACKIT Infrastruktur ist nach C5 Typ 1 zertifiziert und erfüllt einen der höchsten Standards der Cybersicherheit . STACKIT ist auch ISAE 3000, ISAE 3402, ISO27001, ISO20000 und ISO50001 zertifiziert . **Innovative Lösungen:** Die gemeinsamen Bemühungen werden die Bereitstellung innovativer und maßgeschneiderter Geschäftsprozessautomatisierung ermöglichen, die Technologien wie künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen nutzt, um die Effizienz und Effektivität der digitalen Transformation unserer Kunden zu verbessern.

"Durch unsere Zusammenarbeit mit STACKIT sind wir in der Lage, unseren Kunden eine europäische, souveräne, hochsichere und konforme Cloud-Alternative für das Hosting ihrer geschäftskritischen Anwendungen anzubieten", so Jeroen Hanekamp, Geschäftsführer von CLEVR . "Diese Zusammenarbeit spiegelt unser gemeinsames Interesse wider, unseren Kunden hervorragende Leistungen zu bieten."

Walter Wolf, Vorstandsmitglied von Schwarz IT, ebenfalls eine Marke von Schwarz Digits, fügt hinzu: "Die Partnerschaft unseres STACKIT-Portfolios mit CLEVR ist ein wichtiger Schritt und ein entscheidendes Element, um unsere Vision eines unabhängigen Europas - digital und führend - weiter voranzutreiben. Diese Partnerschaft ist ein weiterer großartiger Baustein, um neue Standards in Bezug auf Leistung, Sicherheit und Innovation für souveräne Cloud-Angebote zu setzen."

Informationen zu CLEVR

CLEVR bietet digitale Transformation in großem Maßstab durch die Implementierung von Siemens- und Mendix-Lösungen für Branchen wie Fertigung, Einzelhandel, Energie und andere. Wir nutzen PLM-, MOM/MES- und Low-Code-Technologien für die Optimierung der Fertigung und die Automatisierung von Geschäftsprozessen und gewährleisten gleichzeitig die nahtlose Integration mit anderen Kernsystemen wie SAP, IBM und Salesforce. CLEVR vereint Technologie- und Branchenkenntnisse, um strategische Lösungen anzubieten, die Abläufe rationalisieren, die Effizienz steigern und die Digitalisierung ermöglichen, um den Marktanforderungen gerecht zu werden.

Informationen zu STACKIT

STACKIT ist der Cloud- und Colocation-Anbieter der Schwarz-Gruppe. Auch externe Partner und Kunden in der DACH-Region können bei der digitalen Transformation auf die Cloud-Services zurückgreifen, von denen die Unternehmen der Schwarz-Gruppe seit Jahren profitieren. Mit einer technischen Infrastruktur, die sich ausschließlich in Deutschland und Österreich befindet, bietet STACKIT eine Datenhoheit, die weit über den Marktstandard hinausgeht. Mit Sitz in Neckarsulm ebnet das Team den Weg zu einem unabhängigen Europa - digital, führend. STACKIT gehört zur IT- und Digitalsparte der Schwarz-Gruppe, Schwarz Digits.



