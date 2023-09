Cloud Gaming und Handhelds läuten neue Ära des Instant Play ein IFA Berlin: Tencent Games Innovation Lab erwartet schnelles Wachstum von Handhelds

BERLIN, 5. September 2023 /PRNewswire/ -- Tencent Games, das weltweit führende Games-Unternehmen, geht davon aus, dass der Markt für Cloud-Gaming und mobile Geräte in naher Zukunft schnell wachsen wird. Insbesondere in der MENA-Region und in Asien verzeichnet Mobile- und Cloud-Gaming signifikante Zuwächse. Tencent Games ist strategisch gut positioniert, um den aufstrebenden europäischen Markt weiter zu stärken. Als Teil einer strategischen Partnerschaft präsentierten Tencent Games und Logitech gemeinsam die Logitech G Cloud Handheld-Konsole. Dieses innovative Handheld-Gaming-Gerät wurde im Mai 2023 offiziell in Europa eingeführt und markiert einen spannenden Meilenstein in der Welt des Gamings.

Auf der IFA Berlin, Deutschlands größter Messe für Unterhaltungselektronik, sagt Daniel Wu, General Manager des Tencent Games Innovation Lab: "Wir beobachten eine wachsende Vorliebe für Instant Play. Handheld-Geräte könnten sich in Zukunft als die nächste bedeutende Spieleplattform erweisen. Und wir sehen ein großes Potenzial für Cloud-Gaming."

Die Qualität von Games verbessert sich stetig. Spielerinnen und Spieler wünschen sich mehr denn je immersive Spieleerlebnisse, mit Features wie einer Full HD-Auflösung von 1920 x 1080, flüssigen 60Hz-Bildwiederholraten und modernster Ray Tracing-Technologie. Infolgedessen sind die Anforderungen an Spielgeräte erheblich gestiegen und werden dies auch weiterhin tun. Tencent Games rechnet damit, dass Handhelds mit der Spieleentwicklung aufholen und letztendlich die beste Sound- und Grafikqualität bieten werden.

Außerdem erwarten Spielerinnen und Spieler zunehmend die Möglichkeit, ihre Spiele jederzeit und überall genießen zu können, ohne sich mit langwierigen Downloads, Installationen oder Updates herumschlagen zu müssen. Tencent Games ist davon überzeugt, dass die Integration von Cloud-Gaming und mobilen Geräten den bestehenden Konflikt zwischen der Leistung von Geräten und deren Portabilität effektiv lösen kann. Cloud Gaming könnte dazu beitragen, die begrenzte Rechenleistung von Hardware zu überwinden und den Anforderungen des heutigen hektischen Lebensstils gerecht zu werden, während Handheld-Technologie gleichzeitig die Bedürfnisse nach Mobilität erfüllt.

Das Aufkommen von Cloud-Gaming-Handheld-Geräten wird die Verbreitung von sofort verfügbaren, immersiven und tragbaren Spielerlebnissen vorantreiben. Das Tencent Games Innovation Lab arbeitet daran, solch fortgeschrittene Geräte auf den europäischen Markt zu bringen.

Über Tencent Games

Tencent Games wurde 2003 gegründet und hat sich seither zur weltweit führenden Plattform für die Entwicklung, Veröffentlichung und den Betrieb von Spielen sowie zur größten Online-Spiele-Community in China entwickelt. Tencent Games hat es sich zur Aufgabe gemacht, allen Spielern ein fesselndes und qualitativ hochwertiges interaktives Unterhaltungserlebnis zu bieten. Tencent Games vertreibt derzeit mehr als 140 selbst entwickelte und lizenzierte Spiele in 200 Ländern und Regionen, die Hunderten von Millionen Nutzern ein plattformübergreifendes interaktives Unterhaltungserlebnis bieten. Honor of Kings, PUBG MOBILE und League of Legends sind einige der beliebtesten Titel weltweit.

