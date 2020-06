Covid 19 - Janngo startet im Rahmen der Markteinführung der Plattform Africa Medical Supplies eine Zusammenarbeit mit dem Vorsitzenden der Afrikanischen Union, dem Sonderbeauftragten Strive Masiyiwa und Africa CDC. Afrika kämpft gemeinsam und geschlossen gegen die Pandemie

ABIDJAN, Elfenbeinküste and JOHANNESBURG, 22. Juni 2020 /PRNewswire/ -- Die Africa Medical Supplies Platform (AMSP), die als gemeinsames Online Markt-Tool genehmigt wurde, um den afrikanischen Kontinent mit lebensnotwendiger medizinischer Ausrüstung in Zusammenhang mit COVID-19 zu versorgen, wurde unter der Leitung des Sonderbeauftragten der Afrikanischen Union Strive Masiyiwa entwickelt und wird von Janngo im Auftrag der Afrikanischen Union und ihren afrikanischen Zentren für die Kontrolle von Krankheiten (Africa Centres for Disease Control and Prevention – Africa CDC), in Partnerschaft mit der African Export-Import Bank (Afreximbank), mit der Economic Commission for Africa (ECA), den Vereinten Nationen und führenden afrikanischen und internationalen Kapitalgesellschaften, Institutionen & Stiftungen betrieben.