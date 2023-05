Coway gewinnt iF Design Awards 2023

- Unternehmen wurde bei den iF Design Awards zum 16. Mal in Folge zum Preisträger ernannt

SEOUL, Südkorea, 2. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Coway, die „Best Life Solution Company", gab heute bekannt, dass es beim International Forum (iF) Design Award 3 Auszeichnungen in der Produktkategorie gewonnen hat. Damit hat das Unternehmen zum 16. Mal in Folge diese prestigeträchtige Auszeichnung erhalten.

Der iF Design Award, 1953 als Die Gute Industrieform e.V. gegründet, bewertet Produkte nach ihrer Wirkung, Differenzierung und weiteren Eigenschaften.

Coway Icon Ice Water Purifier (CHPI-7400N)

Coways Icon Ice Water Purifier (CHPI-7400N), der Skin Plus Water Softener (BB-17) und der Luftreiniger (AP-3522E/F) wurden für ihr Design ausgezeichnet, das die ursprünglichen Werte des Produkts hervorhebt und gleichzeitig unnötige Elemente minimiert, was zu einem schlanken und eleganten Look führt.

Der Icon Ice Water Purifier (CHPI-7400N), der kleinste Eiswasserreiniger, der aus Südkorea kommt, ist mit Coways proprietärer Dual-Speed-Technologie zur Eisbereitung und einem UV-Sterilisationssystem für Produkthygiene ausgestattet. Seine kompakte Größe, sein elegantes Design und einfachen visuellen Elemente machen ihn zu einem herausragenden Produkt.

Der Skin Plus Water Softener (BB-17) ermöglicht es Nutzern, verschiedene Kombinationen von Wasser zu erstellen, mit doppelt gefiltertem extra sauberem Wasser als Basis, das je nach Bedarf mit weiter enthärtetem Wasser und Vitamininfusionen gemischt werden kann. Sein schlankes, rechteckiges Design hebt sich von den typischen, sperrigen Wasserspendern ab. Das ausgeklügelte Spiegeldisplay bietet Echtzeit-Benachrichtigungen über Wassertemperatur, Filternutzungsrate und vieles mehr.

Der Luftreiniger (AP-3522E/F), in den USA auch als Airmega ProX bekannt, wurde speziell für große öffentliche Räume wie Bürogebäude und Schulen entwickelt. Sein geometrisches Design entspricht den charakteristischen, von der Architektur inspirierten Strukturen derNOBLE Air Care Solution Serie, die sowohl elegant als auch dezent sind. Das Produkt verbirgt nahtlos Einlässe, Auslässe und Griffe mit strukturierten Linien, um den Minimalismus zu maximieren.

„Unser Ziel ist es, Designs zu kreieren, die Luxus in Einfachheit verkörpern, indem wir dekorative Elemente minimieren, sodass sich unsere Produkte harmonisch in jeden Raum einfügen", sagte Jin Sang Hwang, Leiter des Design Centers bei Coway. „Wir werden das sinnliche Design und die Benutzerfreundlichkeit unserer Produkte weiterhin verbessern, um unseren Verbrauchern einen erstklassigen Lebensstil zu bieten."

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

