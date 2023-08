Coway gibt Finanzergebnisse für Q2 GJ 2023 bekannt

SEOUL, Südkorea, 10. August 2023 /PRNewswire/ -- Coway Co., Ltd., die „Best Life Solution Company", veröffentlichte heute die Finanzergebnisse des Unternehmens für das zweite Quartal 2023.

Coway Financial Results

„Wir haben trotz schwieriger Marktbedingungen ein kontinuierliches Wachstum durch globale Marktexpansion, innovative Produktangebote und strategische Marketingbemühungen erfolgreich aufrechterhalten", kommentiert Soon Tae Kim, Finanzvorstand von Coway. „Unsere Strategien für den Rest des Jahres werden sich darauf konzentrieren, sowohl die lokale Leistung in Korea, als auch internationale Geschäftsaktivitäten weiter zu stärken und gleichzeitig das Wachstum unserer Marke für Schlaf und Wohlbefinden, BEREX, zu fördern."

Die gemeldeten Ergebnisse von Coway sind wie folgt:

Umsatz des zweiten Quartals: 1.006,2 Milliarden KRW (+2,9 % im Vergleich zum Vorjahr)

Betriebsergebnis des zweiten Quartals: 194,2 Milliarden KRW (+10,3 % im Vergleich zum Vorjahr)

*Die gemeldeten Zahlen stammen aus dem K-IFRS (International Financial Reporting Standards)-Konzernabschluss.

Der kumulative Umsatz für das Jahr 2023 hat nun 1.954,5 Milliarden KRW (+2,5 % im Vergleich zum Vorjahr) und einen Betriebsgewinn von 369,8 Milliarden KRW (+6,1 % im Vergleich zum Vorjahr) erreicht.

Der Umsatz mit Haushaltsgeräten im Inland stieg auf 590,4 Milliarden KRW (+2,9 % im Vergleich zum Vorjahr), was in erster Linie auf die erfolgreichen Produktverkäufe in verschiedenen Kategorien zurückzuführen ist, einschließlich Wasserreinigern, Luftreinigern und Matratzen.

Der Gesamtumsatz der ausländischen Tochtergesellschaften im zweiten Quartal belief sich auf 378,9 Milliarden KRW, was 7,0 % im Jahresvergleich entspricht. Die wichtigsten Wachstumstreiber, Malaysia und die USA, zeigten ein erhebliches Umsatzwachstum, wobei Malaysia 285,6 Milliarden KRW (+3,9 % im Vergleich zum Vorjahr) und die USA 61,1 Milliarden KRW (+13,7 % im Vergleich zum Vorjahr) erreichten. Indes verzeichnete die stetig wachsende Tochtergesellschaft in Thailand einen beeindruckenden Umsatzanstieg auf 24,5 Milliarden KRW, was einem bemerkenswerten Wachstum von 25,7 % im Jahresvergleich entspricht.

Weitere Einzelheiten zu den Geschäftsergebnissen von Coway finden Sie auf der Unternehmenswebsite unter Investor Relations.

Informationen zu Coway Co., Ltd.

Coway, „Best Life Solution Company", wurde 1989 in Korea gegründet und ist ein führendes Unternehmen für Haushaltsgeräte für eine gesundheitsfördernde Umgebung, das das Leben der Menschen mit innovativen Haushaltsgeräten wie Wasserreinigern, Luftreinigern, Bidets und Matratzen gesünder und komfortabler macht. Seit seiner Gründung hat sich Coway mit intensiver Forschung, Entwicklung, Ingenieurwissenschaft und Kundenservice zu einem führenden Unternehmen in der Branche für Haushaltsgeräte für eine gesunde Umgebung entwickelt. Das Unternehmen setzt sich mit preisgekrönten Produkten, Fachwissen im Bereich der häuslichen Gesundheit, unübertroffenem Marktanteil, Kundenzufriedenheit und Markenbekanntheit nachweislich für Innovation ein. Coway setzt seine Innovationstätigkeit fort, indem es seine Produktlinien diversifiziert und das Auslandsgeschäft in Malaysia, den USA, Thailand, China, Indonesien, Vietnam, Japan und Europa auf der Grundlage des Geschäftserfolgs in Korea vorantreibt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte http://www.coway.com/ oder http://newsroom.coway.com.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2171370/Image__Coway_Financial_Results.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1395396/Logo_Logo.jpg

