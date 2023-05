„Crayons of the Seas" von SKY Perfect JSAT gewinnen iF DESIGN AWARD 2023

– Individuelle Schachtel mit Wachsmalkreiden, die 12 Farben der Weltmeere repräsentieren, wie sie in Satellitenbildern erfasst werden –

TOKIO, 11. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Die SKY Perfect JSAT Corporation (nachfolgende "SKY Perfect JSAT") mit Sitz in Tokio wurde im April mit dem diesjährigen iF DESIGN AWARD, dem weltweit renommierten Designpreis, ausgezeichnet. Das preisgekrönte Produkt „Crayons of the Seas", das von SKY Perfect JSAT konzipiert und produziert wurde, gewann in der Kategorie „User Experience".

Logo iF DESIGN AWARD: https://kyodonewsprwire.jp/img/202305025417-O1-j5U9IEK9

Foto „Crayons of the Seas":

https://kyodonewsprwire.jp/img/202305025417-O2-PSU5y uMh

Der iF DESIGN AWARD wird jedes Jahr von der ältesten unabhängigen Designorganisation der Welt, der iF International Forum Design GmbH mit Sitz in Hannover, Deutschland, veranstaltet und gehört neben dem deutschen Red Dot Design Award und dem amerikanischen IDEA (International Design Excellence Awards zu den drei renommiertesten Designpreisen weltweit. In diesem Jahr bewertete die 133-köpfige Jury, die sich aus unabhängigen Experten aus aller Welt zusammensetzt, 11.000 Beiträge aus 56 Ländern in fünf Kategorien: „Idee", „Form", „Funktion", „Differenziertheit" und „Auswirkungen (auf die Gesellschaft)". Die „Crayons of the Seas" erhielten große Anerkennung, nicht nur für das Design der Wachsmalkreiden selbst und ihrer Verpackung, sondern auch für die Idee und Originalität, die Farben der 12 Weltmeere in den Wachsmalkreiden auszudrücken, sowie für den Erlebniswert, der durch verschiedene Elemente wie die Verknüpfung mit der offiziellen Website geschaffen wurde.

Weitere Informationen über „Crayons of the Seas" (Stifte und Farben der Meere) finden Sie auf der offiziellen Website des iF DESIGN AWARD:

https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/crayons-of-the-seas/571653

Nach dem Gewinn des Red Dot Design Awards im September 2022 ist dies das zweite Mal, dass die „Crayons of the Seas" einen ehrwürdigen internationalen Designpreis erhalten haben.

SKY Perfect JSAT ist Asiens größter Satellitenbetreiber mit einer Flotte von 16 Satelliten und der einzige Anbieter von Mehrkanal-Pay-TV-Rundfunk- und Satellitenkommunikationsdiensten von Japan. Das Unternehmen fördert auch verschiedene Unternehmen, die Satellitenbilder nutzen. Derzeit liegt der Schwerpunkt auf Vorhersagen zur Vermeidung von Katastrophen sowie anderen Bereichen, bei denen von Satelliten aufgenommene Fotos verschiedener Orte der Erde genutzt werden.

Die „Crayons of the Seas" bestehen aus insgesamt 12 Farben, die den tatsächlichen Meeren an 12 Standorten auf der ganzen Welt auf der Grundlage von aus dem Weltraum aufgenommenen Satellitenbildern entnommen wurden. Statt die einzelnen Farben zu benennen, trägt jede Wachsmalkreide den Breiten- und Längengrad der Farbe. Die Satellitenbilder sind mit der offiziellen Website verlinkt und ermöglichen es den Besuchern, anhand ihrer Farben etwas über die Geheimnisse der Erde zu erfahren, zu verstehen, warum die Meere der Länder der Welt so aussehen, wie sie erscheinen, und Umweltthemen wie die globale Erwärmung zu erforschen.

Bild 1:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107692/202305025417/_prw_PI7fl_PQ5T8RD3.jpg?_ga=2.7110961.220673252.1683505900-1851103714.1593650756

Offizielle Website: https://satellite-crayon.skyperfectjsat.space/en

Offizielle SNS-Konten

Twitter: https://twitter.com/satellitecrayon

Instagram: https://www.instagram.com/satellite_crayon/

Da die Sicherheit der Kinder an erster Stelle steht, wird jede der „Crayons of the Seas" aus sorgfältig ausgewählten Materialien wie Bienenwachs und anderen natürlichen Stoffen hergestellt, so dass sie auch dann unbedenklich sind, wenn sie in den Mund genommen werden.

Bild 2: https://kyodonewsprwire.jp/img/202305025417-O3-HBsZXTU5

SKY Perfect JSAT plant, die Entwicklung einer Serie von Wachsmalkreiden zum Thema Farben fortzusetzen, die auf den Schätzen der Erde basieren, wie sie auf Satellitenbildern zu sehen sind. Das zweite Produkt aus der Reihe von „Satellitenstiften", die „Crayons of the Mountains", wurde im März 2023 herausgebracht. Ziel ist es, das Interesse der Kinder an der Erde zu wecken, die Liebe zu unserem Planeten zu fördern und den Wunsch zu wecken, die Natur zu schützen. Das Unternehmen wird diese Auszeichnung als Gelegenheit nutzen, den Verkauf von Wachsmalkreiden in Übersee aktiv zu fördern, damit Kinder auf der ganzen Welt anhand der „Farben der Erde" mehr über die Erde lernen können.

Bild 3:

https://cdn.kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M107692/202305025417/_prw_PI6fl_0Rtan0gw.jpg?_ga=2.212296727.220673252.1683505900-1851103714.1593650756

Produktinformationen

– Produktbezeichnung: Crayons of the Sea

– Inhalt: 12 Farben

– Preis: 2.420 Yen (inkl. Steuer, entspricht ca. 16,30 €) (*1)

(*1) Ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf des Produkts wird an Fonds gespendet, die Bemühungen unterstützen, die Auswirkungen von Naturkatastrophen infolge des Klimawandels in der vom steigenden Meeresspiegel bedrohten Republik Kiribati zu lindern.

– Erscheinungsdatum: 31. Januar 2022

– Inhaltsstoffe: Bienenwachs (ca. 40 % der Rohstoffe), Carnaubawachs, Speiseöle, Pigmente, Fischöle und Vitamine

– Verpackungsgröße: 167 mm x 100 mm x 19 mm (119 g)

– Konzipiert/vertrieben von: SKY Perfect JSAT Corporation

– Satellitenfotos zur Verfügung gestellt von: Planet Labs Inc.

Auszeichnungen (*2)

– Red Dot Design Award: Marken- und Kommunikationsdesign 2022

– iF DESIGN AWARD 2023

(*2) Das Produkt hat auch in Japan mehrere Designpreise gewonnen.

