Das DeFi Technologies-Tochterunternehmen Valour Inc. zahlt ausstehende Darlehen in Höhe von 19,5 Millionen US-Dollar ab und erhöht damit die Sicherheiten (Collaterals) für digitale Vermögenswerte zum Generieren von Einnahmen

TORONTO, 7. Mai 2024 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das „Unternehmen" oder „DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist in der Finanztechnologie tätig und leistet Pionierarbeit in der Konvergenz traditioneller Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi). Seine Tochtergesellschaft Valour Inc. („Valour") ist ein führender Emittent börsengehandelter Produkte (ETPs), die den Zugang zu digitalen Vermögenswerten vereinfachen. DeFi Technologies gibt erfreut bekannt, dass Valour ausstehende Darlehen in Höhe von 19,5 Millionen US-Dollar (die „Darlehen") zurückgezahlt hat. Aufgrund günstiger Geschäftsbedingungen erstattete Valour zum 30. April 2024 durch BTC- bzw. ETH-Sicherheiten (Collaterals) abgesicherte Salden in Höhe von 6 Millionen und 13,5 Mio. US-Dollar vollständig zurück. Für diese Rückzahlung zog Valour keine weiteren Eigen- oder Fremdmittel heran.

Die genannten Darlehen waren mit offenen Laufzeiten strukturiert, die eine flexible Rückzahlung gestatteten, und ihre vollständige Rückzahlung erfolgte am 30. April 2024. Dieses strategische Finanzmanagement ermöglicht Valour beträchtliche Einsparungen, denn es entfallen monatliche Zinsausgaben in Höhe von etwa 226000 US-Dollar, also 2,712 Millionen US-Dollar im Jahr.

Darüber hinaus hat die Rückzahlung der Darlehen Sicherheiten in Form digitaler Vermögenswerte (etwa 100 BTC und 5000 ETH) in den operativen Bereich von Valour zurückgeführt. Jetzt kann Valour diese zuvor als Collaterals gebundenen digitalen Vermögenswerte zum Erwirtschaften von Umsatz verwenden.

Diese Entwicklung belegt die finanzielle Gesundheit und das umsichtige Kapitalmanagement von Valour. Mit der Freisetzung zusätzlicher digitaler Vermögenswerte und dem Abbau finanzieller Verbindlichkeiten führt Valour sein Engagement für mehr finanzielle Gewandtheit fort, um seine Marktposition zu verbessern und neue Chancen im Bereich der digitalen Vermögenswerte wahrzunehmen.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist in der Finanztechnologie tätig und leistet Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi). Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen der Finanzmärkte und digitalen Vermögenswerte sind wir entschlossen, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich weiterentwickelnden Finanz-Ökosystem interagieren. Treten Sie der digitalen Gemeinschaft von DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter bei! Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/

Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoins zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF).

1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking gehören zur neuartigen, physisch unterstützten Plattform für digitale Vermögenswerte. Darüber hinaus bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an. Die entsprechenden Produkte sind an europäischen Börsen sowie bei Banken und Broker-Plattformen notiert. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Enjin (ENJ), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Das Flaggschiff von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind.

Wünschen Sie weitere Informationen oder ein Abonnement oder möchten Sie Aktuelles über das Unternehmen und Finanzinformationen erhalten? Dann besuchen Sie valour.com.

Hinweis zur Vorsicht mit zukunftsgerichteten Informationen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich unter anderem, aber nicht ausschließlich, auf mögliche Einnahmen von Aussagen aus seinen digitalen Vermögenswerten, auf künftige Zinsaufwendungen, die Entwicklung und Notierung künftiger ETPs (börsennotierter Produkte), das regulatorische Umfeld hinsichtlich des Wachstums und der Einführung dezentraler Finanzen, die Verfolgung geschäftlicher Chancen durch das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie auf die diesbezüglichen Vorzüge oder potenziellen Renditen. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren. Infolge dieser Faktoren können die tatsächlichen Ergebnisse, der Umfang der Aktivitäten, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert sind. Derartige Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren umfassen unter anderem die Annahme börsengehandelter Valour-Produkte an Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des dezentralen Finanz- und Kryptowährungs-Sektors, Regelungen und Vorschriften über dezentrale Finanzen und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Ungewissheiten. Das Unternehmen hat versucht, die wichtigen Faktoren zu bestimmen, die eventuell wesentliche Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse von den zukunftsgerichteten Informationen herbeiführen. Dennoch können andere, weitere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, vorausgesehen oder beabsichtigt ausfallen. Es gibt keine Garantie für die Richtigkeit dieser Angaben, denn die tatsächlichen Ergebnisse und die zukünftigen Ereignisse können erheblich von den Aussagen und Prognosen abweichen. Daher sollten die Leser kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen setzen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, ausgenommen gemäß den geltenden Gesetzen über Wertpapiere.

Investorenbeziehungen von DeFi Technologies, [email protected]

