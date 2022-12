Das Medical-Metaverse-Unternehmen apoQlar erhält FDA 510(k)-Zulassung für seine Mixed-Reality-Plattform für die chirurgische Planung, VSI HoloMedicine®

HAMBURG, Deutschland, 5. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- apoQlar, ein deutsches Medizintechnikunternehmen, gab heute bekannt, dass es von der FDA die 510(k)-Zulassung der Klasse II für VSI HoloMedicine® erhalten hat, einer bahnbrechenden medizinischen Mixed-Reality Software, die es Chirurgen ermöglicht, komplexe Eingriffe mithilfe der immersiven 3D-Holografie-Technologie zu planen. Mit dieser Freigabe sind die USA das 30. Land, in dem VSI HoloMedicine® die Zulassung als Medizinprodukt erhält. apoQlar wird den Vertrieb von VSI HoloMedicine® in den USA für den klinischen Einsatz über seine Tochtergesellschaft in Miami, Florida, durchführen, wobei die Verfügbarkeit für das zweite Quartal 2023 erwartet wird.

Nach diesem großen Erfolg sammelt apoQlar nun im Rahmen einer Series-A-Finanzierungsrunde, seiner ersten Fundraising-Kampagne überhaupt, Geld, um VSI Holomedicine® als Grundlage der modernen chirurgischen Versorgung zu etablieren.

„Mit Mixed Reality sind wir nicht mehr an physische Objekte in einer physischen Welt gebunden. Wir können digitale Objekte und Dienste auf die reale Welt aufsetzen, um einen gleichwertigen oder größeren Nutzen zu erzielen, und das meist zu einem Bruchteil der Kosten. Mixed Reality ist eine völlig neue Möglichkeit für Menschen, in unserem Fall für Operateure, Ärzte und Technologen, die reale Welt um sie herum weiterhin zu erleben, aber mit einer ganzen virtuellen Ebene darüber", erklärt Sirko Pelzl, Mitgründer und CEO von apoQlar.

VSI HoloMedicine® verschafft Operateuren bei der chirurgischen Planung mithilfe der holografischen 3D-Technologie eine fast „röntgenartige" Perspektive. Ärzte aus allen medizinischen Bereichen können jetzt Operationen in 3D planen und medizinische Daten innerhalb oder außerhalb des OP visualisieren. Mit der HoloLens 2 von Microsoft, einem Mixed Reality Head-Mounted Display (HMD), können Operateure ansonsten zweidimensionale CT-, Angio-CT-, MRT-, CBCT-, PET- und SPECT-Quellen in interaktive 3D-Hologramme verwandeln. Sirko erklärt weiter: „Wir freuen uns, endlich VSI HoloMedicine® anbieten zu können, um die chirurgischen Ergebnisse für die Patienten zu verbessern und den Operateuren hochentwickelte chirurgische Planungswerkzeuge zur Verfügung zu stellen, die ihren gesamten Planungsprozess verbessern."

„Die FDA-Zulassung ist ein wichtiger Meilenstein für uns. Wir sind ein junges Unternehmen, aber dies ist ein echter Beweis für die Denkweise und den Fleiß unseres Teams" erklärt Liliana Duarte, COO von apoQlar. Dies ist der jüngste Erfolg für apoQlar in seinem globalen Expansionsplan und gibt dem Unternehmen für das kommende Jahr Rückenwind für die weitere Marktexpansion in Südostasien, Indien und den Golfküstenstaaten..

Informationen zu apoQlar

apoQlar wurde 2017 in Hamburg gegründet, um dem Gesundheitswesen eine neue Perspektive zu geben. apoQlar hat eine kosteneffiziente medizinische Metaverse-Technologie, VSI HoloMedicine®, entwickelt, um chirurgische Planung, Fernberatung, Patientenaufklärung und medizinische Ausbildung auf die entscheidende dritte Dimension zu erweitern. VSI HoloMedicine® besitzt die Zertifizierungen FDA 510(k), CE Klasse I und HSA Klasse A für den klinischen Einsatz in 30 Ländern. Die vollständige Beschreibung der bestimmungsgemäßen Verwendung von VSI HoloMedicine ® finden Sie hier.

