Das vom Softbank Vision Fund-2 unterstützte Unternehmen Kigen ernennt COO und verstärkt die Führungsspitze in Indien, um das vierfache Umsatzwachstum weiter auszubauen

„Die Nachfrage nach eSIMs ist in allen Branchen, die sich in einem raschen Wandel befinden - von intelligenten Zählern bis hin zu Telematik und Mobilität - so hoch wie nie zuvor, und Kigen ist gut positioniert, um Kunden bei der Bewältigung dieses Wandels zu unterstützen", sagte Stephen Halpenny, COO von Kigen. „Das kombinierte Fachwissen, das Kigen in den Bereichen Telekommunikation und Chip- und Cloud-Sicherheit mitbringt, ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal, und ein wichtiger Teil unserer Strategie ist die Einstellung von Weltklasse-Talenten, die uns helfen, unsere Ziele zu erreichen.

Zuvor war Halpenny als Chief Revenue Officer von Kigen für den gesamten Vertrieb, die Geschäftsentwicklung und die kommerziellen Abläufe verantwortlich. Als Mitbegründer von Simulity Labs, das 2017 von Arm übernommen wurde und als Pionier an der Spitze der SIM-Technologie steht, hat Halpenny eine wesentliche Rolle in der Strategie und Geschäftsentwicklung des Unternehmens gespielt. Halpenny bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Industrie und im Unternehmertum in globalen Unternehmen mit. Halpenny wird am Hauptsitz des Unternehmens in Belfast und in den Büros des Unternehmens in Noida, Indien, ein gemeinsames Kompetenzzentrum für Betrieb und Kundenerfolg einrichten.

Kigen wurde 2020 als unabhängiges Unternehmen gegründet und hat sein Umsatzwachstum in diesem Zeitraum vervierfacht, da die digitale Transformation und die Sicherheit im Mittelpunkt stehen, wenn es darum geht, wie Unternehmen ihr Wachstum aus der Pandemie heraus beschleunigen. Das Unternehmen legte bei der Einführung seines eSIM OS ein Wachstum von 350% hin. Es wurde speziell für die Anforderungen energieeffizienter und batteriebetriebener Geräte optimiert ist. Das Unternehmen hat Verträge mit acht der zehn größten Hersteller von Mobilfunkmodulen für seine iSIM (Integrated SIM), das eine 98%ige Verringerung der Siliziumgröße ermöglicht, indem es Chip und SIM in einer einzigen Komponente zusammenfasst. Der eSIM Competitive, Ranking & Evaluation Report von Counterpoint Research für das Jahr 2021 listet Kigen auf dem vierten Platz in der weltweiten Rangliste der eSIM-Enablement-Führer.

Dieses Wachstum hat zu einer Investition des Softbank Vision Fund 2 geführt, und das Unternehmen hat Jimi Macdonald, Direktor bei SoftBank Investment Advisers, zum Vorsitzenden des Verwaltungsrats von Kigen ernannt. Mit dieser Investition setzt Kigen auf Wachstum und setzt auf das branchenführende Know-how seiner globalen Teams, die die Besten der Branche anziehen. Ein wichtiger Teil dieses Wachstums ist das Technical Excellence Centre von Kigen in Noida, Indien. Das Unternehmen gab außerdem die Ernennung von Papiya Raipal zum Country Director von Kigen für Indien bekannt, die im Juni beginnt. Papiya verfügt über 20 Jahre Erfahrung in der Sicherheitsbranche, zuletzt bei Idemia, wo sie technische Teams in Noida und Jakarta aufbaute.

„Die Gründung von Kigen als neues Unternehmen inmitten der Pandemie hat uns dazu veranlasst, anders darüber nachzudenken, wie sich Flexibilität, Inklusivität und hohes Vertrauen in allem, was wir tun, widerspiegeln", sagte Vincent Korstanje, CEO von Kigen. „Wir wachsen als Individuen und als Unternehmen zusammen, und Kigen ist mit unserem erweiterten Führungsteam für weiteren Erfolg gerüstet."

Referenz von Counterpoint Research

„Kigen ist eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen in der eSIM-Enablement-Landschaft und hat in der jüngsten eSIM-Ökosystem-Bewertung von Counterpoint den vierten Platz weltweit erreicht. Kigen ist führend in den Bereichen eSIM-Firmware, Sicherheit und Einhaltung von Industriestandards und nutzt starke Partnerschaften in der gesamten Wertschöpfungskette, wie auch die branchenweit erste EAL5+-zertifizierte iSIM-Hardware zeigt, die auf dem ersten iSIM-Produkt aufbaut, das 2019 auf den Markt gebracht wurde." - Neil Shah, Vizepräsident für Forschung bei Counterpoint Research

Über Kigen

Wir bei Kigen machen die Zukunft der Konnektivitätssicherung einfach. So einfach wie es nur geht. Gemeinsam mit unseren Partnern und Kunden stehen wir an vorderster Front, wenn es darum geht, eine neue Ära des sicheren IoT zu eröffnen, in der integrierte SIM (iSIM) und eSIM die erste Wahl für vernetzte Geräte werden. Unsere branchenführenden SIM OS-Produkte ermöglichen über 2 Milliarden SIM-Karten. Unsere GSMA-zertifiziertes remote-SIM-Bereitstellung und eSIM-Dienste werden diese Dynamik weiter vorantreiben und uns unter die Top 5 der SIM-Anbieter weltweit bringen. Als ein von Arm gegründetes Unternehmen bringen wir einen Ökosystem-Ansatz zur Förderung von Innovation und Zusammenarbeit ein. Für weitere Informationen besuchen Sie kigen.com oder sprechen Sie mit uns unter @Kigen_Ltd auf Twitter und LinkedIn über #futureofSIM.

Bio: Stephen Halpenny

Stephen Halpenny ist Chief Operating Officer bei Kigen. Stephen beaufsichtigt das operative Geschäft, während Kigen versucht, seine Expansion fortzusetzen, sowohl bei der Unterstützung eines wachsenden Kundenstamms als auch bei der Betreuung von mehr vertikalen Branchen. Stephen hat als Mitbegründer von Simulity Labs, das nach der Übernahme durch Arm im Jahr 2017 zu Kigen wurde, eine wesentliche Rolle beim Wachstum von Kigen gespielt. Stephen war zuvor als Chief Revenue Officer bei Kigen tätig, wo er die kommerziellen Abläufe leitete, und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Telekommunikations- und Sicherheitsbranche. Zwischen seinen Einsätzen bei Kunden und in den Kigen-Erfolgszentren in Belfast arbeitet Stephen flexibel von Dublin aus.

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/stephenhalpenny/

