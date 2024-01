Das Westin Resort & Spa Ubud: eine einzigartige Mischung aus Wellness und balinesischer Kultur

BALI, Indonesien, 24. Januar 2024 /PRNewswire/ -- Das Westin Resort & Spa Ubud liegt inmitten von malerischen Reisfeldern und alten Tempeln. Es ist ein einzigartiger Ort für die ganzheitliche Erholung. Dieser Rückzugsort geht über den reinen Premiumanspruch hinaus und bietet eine intensive Erlebnisreise, bei der Wellness und das Eintauchen in die Kultur miteinander verschmelzen.

Beginnen Sie mit einem täglichen magischen Ritual, das „Scenography" genannt wird und bei dem Segnungen von Einheimischen und die Reinigung mit heiligem Wasser für eine friedliche Ankunft sorgen. Die Gäste können in die lebendige balinesische Kultur eintauchen, indem sie die Kunst des Gebets erlernen, sich in traditionelle Kleidung hüllen und ihre Kinder beim Basteln von kleinen „Canang Sari"-Opfergaben für die täglichen Andachten auf der Insel mitwirken lassen. Für eine noch tiefgreifendere Erfahrung der Läuterung können Sie außerhalb des Resorts an einer traditionellen Reinigungszeremonie in einem ehrwürdigen Tempel teilnehmen und sich dabei von der alten Weisheit der Einheimischen leiten lassen.

Gönnen Sie sich im Heavenly Spa eine individuelle Wohlfühlbehandlung, bei der eine Chakra-Lesung die Geheimnisse der Seele lüftet und eine auf die individuelle Energie abgestimmte Massage ermöglicht. Verlassen Sie den Ort mit einem neuen Gefühl von Ausgeglichenheit und Harmonie, bereit, die überwältigende Schönheit der Natur zu erkunden.

Entspannen Sie sich im unendlich scheinenden Pool, in dem sich der smaragdgrüne Dschungel spiegelt, oder bringen Sie Ihren Geist im rund um die Uhr geöffneten Fitnessstudio WestinWORKOUT® in Schwung. Kostenlose Wellness-Aktivitäten wie Yoga, Radfahren und Trekking laden die Gäste dazu ein, tiefer in die Natur einzutauchen, und verbinden sie mit dem Herzen der balinesischen Kultur.

Wenn die Dämmerung den bezaubernden „Sandikala" an den Himmel malt, den heiligen Tanz zwischen Tag und Nacht, wird den Gästen klar, dass dies mehr als ein Rückzugsort ist. Es ist vielmehr ein lebendiges Gemälde – gemalt mit den Farben eines authentischen balinesischen Erlebnisses – und wartet nur darauf, erkundet zu werden.

