DeFi Technologies Tochtergesellschaft Valour Inc. legt in Zusammenarbeit mit der Core Foundation das weltweit erste renditestarke Bitcoin (BTC) ETP auf und bietet Anlegern ein Engagement in Bitcoin mit einer Rendite von 5,65%

Lancierung des weltweit ersten renditestarken Bitcoin (BTC) ETP: Valour Inc. und Core Foundation arbeiten zusammen, um das weltweit erste renditeträchtige Bitcoin (BTC) ETP an der Börse Nordic Growth Market (NGM) mit einer Verwaltungsgebühr von 1,9 % einzuführen, das Anlegern ein Engagement in Bitcoin mit einer Rendite von 5,65 % bietet.





Valour Inc. und Core Foundation arbeiten zusammen, um das weltweit erste renditeträchtige Bitcoin (BTC) ETP an der Börse Nordic Growth Market (NGM) mit einer Verwaltungsgebühr von 1,9 % einzuführen, das Anlegern ein Engagement in Bitcoin mit einer Rendite von 5,65 % bietet. Valour Bitcoin Staking (BTC) SEK ETP mit Core Blockchain betreiben: Das Core-Blockchain-Netzwerk, das von Bitcoin angetrieben wird, bildet die Grundlage für Valour Bitcoin Staking (BTC) SEK ETP (ISIN: CH1213604536), die Kompatibilität mit Ethereum Virtual Machine (EVM) und den innovativen Satoshi Plus Konsensmechanismus bietet, um die Sicherheit und Skalierbarkeit zu verbessern.





Das Core-Blockchain-Netzwerk, das von Bitcoin angetrieben wird, bildet die Grundlage für Valour Bitcoin Staking (BTC) SEK ETP (ISIN: CH1213604536), die Kompatibilität mit Ethereum Virtual Machine (EVM) und den innovativen Satoshi Plus Konsensmechanismus bietet, um die Sicherheit und Skalierbarkeit zu verbessern. Vereinfachte Investition mit Valour Bitcoin Staking (BTC) SEK ETP: Valour Bitcoin Staking (BTC) SEK ETP rationalisiert Bitcoin-Investitionen, indem es Bitcoins an Core-Validatoren delegiert. Die Rendite wird dem Nettoinventarwert (NIW) auf täglicher Basis zugerechnet. Dieses innovative Produkt gewährleistet die Kontrolle und Sicherheit der Verwahrung und bietet den Anlegern eine beträchtliche Rendite, ohne dass sie ihre Bitcoin-Bestände verkaufen oder handeln müssen.

TORONTO, 15. Mai 2024 /PRNewswire/ -- DeFi Technologies Inc. (das "Unternehmen" oder "DeFi Technologies") (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF), ein Finanztechnologieunternehmen, das Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt des dezentralen Finanzwesens ("DeFi") leistet, gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Valour Inc. ("Valour"), ein führender Emittent von börsengehandelten Produkten ("ETPs"), die einen vereinfachten Zugang zu digitalen Vermögenswerten bieten, in Zusammenarbeit mit der Core Foundation, einer Organisation, die sich der Entwicklung des Core-Blockchain-Netzwerks ("Core Chain") widmet, das weltweit erste renditetragende Bitcoin (BTC) ETP aufgelegt hat. Dieses Angebot bietet Anlegern ein Engagement in Bitcoin mit einer Rendite von 5,65 % an der Börse Nordic Growth Market (NGM).

Introducing the World's First Yield Bearing Bitcoin (BTC) ETP DeFi Technologies Logo

Das Core-Blockchain-Netzwerk ist eine Bitcoin-betriebene Layer-One-Blockchain für EVM-kompatible Smart Contracts. Da 50 % der Bitcoin-Mining-Hash-Power zur Sicherheit von Core beitragen und im Gegenzug Bitcoin-Nutzen und Belohnungen freischalten, ist Core Chain die am stärksten auf Bitcoin ausgerichtete EVM-Blockchain (BTCfi, Bitcoin Staking und mehr).

Der Handel mit dem Valour Bitcoin Staking (BTC) SEK ETP (ISIN: CH1213604536) wurde am 10. Mai 2024 mit einer Verwaltungsgebühr von 1,9 % aufgelegt und markiert einen historischen Moment als das weltweit erste renditetragende Bitcoin-ETP. Dieses innovative Angebot ermöglicht es Anlegern, ein Engagement in Bitcoin einzugehen und gleichzeitig eine bemerkenswerte Rendite von 5,65 % zu erzielen, ohne dass sie Bitcoin direkt verkaufen oder handeln müssen.

Valour Bitcoin Staking (BTC) SEK ETP vereinfacht die Investition in den weltweit bekanntesten digitalen Vermögenswert und macht es Anlegern einfacher und sicherer, an den potenziellen Wertsteigerungen von Bitcoin teilzuhaben. Die Rendite wird täglich dem Nettoinventarwert (NIW) zugerechnet, so dass die Anleger Rendite erzielen, ohne ihre Bitcoin-Bestände verkaufen oder handeln zu müssen.

Valour Bitcoin Staking (BTC) SEK ETP generiert Rendite durch die Übertragung von Bitcoins an einen Validator auf der Core Chain durch nicht verpfändetes, natives Bitcoin Staking. Wer Bitcoins einsetzt, erhält dafür eine Belohnung in Form von CORE-Tokens, die dann wieder in das Produkt investiert werden.

Core Chain, die zugrunde liegende Blockchain, ist eine Bitcoin-basierte, dezentrale, sichere und skalierbare Layer-1-Blockchain, die mit der Ethereum Virtual Machine (EVM) kompatibel ist. Sie wird von Bitcoins Proof of Work (PoW) durch einen einzigartigen Konsensmechanismus unterstützt, der als "Satoshi Plus" bekannt ist. Dieser Mechanismus ermöglicht es Bitcoin-Minern, ihren PoW (DPoW) an Core-Validatoren zu delegieren, ohne ihre zukünftigen Bitcoin-Belohnungen zu beeinträchtigen, wodurch das Potenzial von Bitcoin-gesicherten dezentralen Anwendungen erschlossen wird.

Trotz des Einsatzes von Bitcoin bleibt die Sicherheit unangetastet. Bei der Erwirtschaftung von Erträgen wird die Verwahrungskontrolle beibehalten. Bitcoins werden durch eine spezielle Art von nativer Bitcoin-Transaktion eingesetzt, die als "Stake-Transaktion" bezeichnet wird und eine Sperrfrist und Core Chain Staking-Details wie den Core Validator und die Core Reward-Adresse enthält. Während der Sperrfrist können die Bitcoins nicht übertragen oder geshortet werden. Nur der Besitzer kann die Bitcoins übertragen, sobald die Sperrfrist abgelaufen ist.

"Wir freuen uns, das weltweit erste renditetragende Bitcoin-ETP auf den Markt zu bringen, das Anlegern eine noch nie dagewesene Möglichkeit bietet, ein Engagement in Bitcoin einzugehen und gleichzeitig eine beträchtliche Rendite zu erzielen", sagte Olivier Roussy Newton, Geschäftsführender Direktor von DeFi Technologies. "Das Valour Bitcoin Staking (BTC) ETP verkörpert unser Engagement für Innovationen im Bereich der digitalen Vermögenswerte und bietet Anlegern eine nahtlose und sichere Möglichkeit, am Wachstumspotenzial von Bitcoin zu partizipieren und gleichzeitig eine neuartige Anlagemöglichkeit für ein Engagement in der weltweit führenden Kryptowährung.

"Die Core Foundation freut sich, gemeinsam mit Valour Inc. den weltweit ersten renditeträchtigen Bitcoin-ETP auf den Markt zu bringen. Dieses bahnbrechende Produkt macht BTCfi einem breiteren Publikum zugänglich und bringt Bitcoin-Inhabern nachhaltige Erträge. Anleger können nun Rendite erzielen und gleichzeitig ein Engagement in Bitcoin beibehalten. Ermöglicht wird dies durch das nicht verpfändete Bitcoin-Stakkato, das zur Sicherheit der Core-Blockchain beiträgt. Die Core Foundation ist stolz darauf, das erste und zuverlässigste Ökosystem für diese neuen Angebote zu sein, was die Position von Core Chain als die am meisten auf Bitcoin ausgerichtete Blockchain unterstreicht", so Core-Mitarbeiter Brendon Sedo.

Informationen zu DeFi Technologies

DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF) ist in der Finanztechnologie tätig und leistet Pionierarbeit bei der Konvergenz der traditionellen Kapitalmärkte mit der Welt der dezentralen Finanzen (DeFi). Mit einem klaren Schwerpunkt auf branchenführenden Web3-Technologien möchte DeFi Technologies seinen Anlegern einen breitgefächerten Zugang zur Zukunft der Finanzen ermöglichen. Unterstützt von einem angesehenen Expertenteam mit umfassender Erfahrung in den Bereichen der Finanzmärkte und digitalen Vermögenswerte sind wir entschlossen, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Einzelpersonen und Institutionen mit dem sich weiterentwickelnden Finanz-Ökosystem interagieren. Treten Sie der digitalen Gemeinschaft von DeFi Technologies auf Linkedin und Twitter bei! Weitere Informationen finden Sie unter https://defi.tech/

Informationen zu Valour

Valour Inc. und Valour Digital Securities Limited (zusammen „Valour") emittieren börsengehandelte Produkte („ETPs"), die es privaten und institutionellen Anlegern ermöglichen, auf einfache und sichere Weise über ihr herkömmliches Bankkonto auf digitale Vermögenswerte wie Bitcoins zuzugreifen. Valour gehört zum Geschäftsbereich Vermögensverwaltung von DeFi Technologies Inc. (CBOE CA: DEFI) (GR: R9B) (OTC: DEFTF).

1Valour Bitcoin Physical Carbon Neutral ETP, 1Valour Ethereum Physical Staking und 1Valour Internet Computer Physical Staking gehören zur neuartigen, physisch unterstützten Plattform für digitale Vermögenswerte. Darüber hinaus bietet Valour vollständig abgesicherte ETPs für digitale Vermögenswerte mit niedrigen bis gar keinen Verwaltungsgebühren an. Die entsprechenden Produkte sind an europäischen Börsen sowie bei Banken und Broker-Plattformen notiert. Die bestehende Produktpalette von Valour umfasst Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Ripple (XRP), Toncoin (TON), Internet Computer (ICP), Chainlink (LINK) Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Staking (BTC), Bitcoin Carbon Neutral (BTCN), Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) und 1Valour STOXX Bitcoin Suisse Digital Asset Blue Chip ETPs mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Das Flaggschiff von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten, passiven Anlageprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind.

Wenn Sie weitere Informationen über Valour wünschen, ein Abonnement abschließen oder aktuelle Informationen und Finanzdaten erhalten möchten, besuchen Sie valour.com.

Informationen zu Reflexivity Research

Reflexivity Research LLC ist ein führendes Forschungsunternehmen, das sich auf die Erstellung von qualitativ hochwertige, detaillierte Forschungsberichte für die Bitcoin- und Kryptowährungsbranche spezialisiert hat, um Investoren wertvolle Einblicke zu gewähren. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://www.reflexivityresearch.com/

Informationen zu Core Chain

Das Core-Blockchain-Netzwerk ist eine Bitcoin-betriebene Layer-One-Blockchain für EVM-kompatible Smart Contracts. Mit 50% der Bitcoin-Mining-Hash-Power , die zur Sicherheit von Core beiträgt und im Gegenzug Bitcoin-Nutzen und Belohnungen freischaltet, ist Core die am stärksten auf Bitcoin ausgerichtete EVM-Blockchain (BTCfi, Bitcoin Staking und mehr). Dieser Durchbruch hat eine riesige Community von 2,2 Mio. Twitter-Followern und 250.000 Discord-Mitgliedern angehäuft, was sich in Millionen von Core-Adoptern, über 15 Mio. einzigartigen Adressen und 230 Mio. Transaktionen seit dem Start des Mainnets im Januar 2023 niedergeschlagen hat.

Hinweis zur Vorsicht mit zukunftsgerichteten Informationen: Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des anwendbaren kanadischen Wertpapierrechts. Zu den zukunftsgerichteten Informationen gehören unter anderem die künftige Entwicklung und Notierung von ETPs, der Einsatz von Bitcoin innerhalb der Core Chain, die Entwicklung und Verwaltung eines Validierungsknotens auf der Core Chain, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Akzeptanz dezentraler Finanzen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch DeFi Technologies und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, der Umfang der Aktivitäten, die Leistung oder die Erfolge des Unternehmens erheblich von denjenigen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von Valour ETPs durch Börsen und Aufsichtsbehörden, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den vorausschauenden Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

DIE BÖRSE CBOE CANADA EXCHANGE ÜBERNIMMT KEINE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER VERÖFFENTLICHUNG

Olivier Roussy Newton, Geschäftsführender Direktor, [email protected], (323) 537-7681

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2413355/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Subsidiary_Valour_Inc_.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2413341/DeFi_Technologies_Inc__DeFi_Technologies_Subsidiary_Valour_Inc_.jpg