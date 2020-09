Der KI-Chiphersteller Hailo bringt hochleistungsfähigeKI Beschleunigungsmodule im M.2- und Mini-PCIe Format zur Leistungssteigerung von Edge-Geräten an den Start

Die KI-Module von Hailo erreichen bei mehreren Standard-Benchmarks für Neuronale Netzwerke (NN) im Vergleich mit Intels Myriad-X-Modulen ungefähr die 26-fache und im Vergleich zu Googles Edge-TPUs eine rund 13-fach höhere FPS-Rate (FPS=Frames Per Second).

TEL AVIV, Israel, 30. September 2020 /PRNewswire/ -- Der führende Hersteller von KI-Chips Hailo kündigte heute die Einführung seiner M.2- und Mini-PCIe-Hochleistungs-KI-Beschleunigungsmodule zur Unterstützung von Edge-Geräten an. Die Module mit integriertem Hailo-8TM Prozessor können in eine Vielzahl von Edge-Geräten eingesteckt werden und ermöglichen so in vielen Bereichen eine digitale Transformation mit überlegenen KI-Fähigkeiten, wie beispielsweise Smart Cities, intelligenter Einzelhandel, Industrie 4.0, Smart Home und vieles mehr.

Abbildung 1: Hailo-8 vs. Intel Myriad-X(1) und Google Edge TPU(2) Leistungsvergleich mit gängigen Benchmarks für Neuronale Netzwerke

Die Module ermöglichen es den Kunden, hochleistungsfähige KI-Funktionen in Edge-Geräte zu integrieren. Somit wird eine flexible und optimierte Lösung zur hocheffizienten Beschleunigung einer Vielzahl von Deep-Learning-basierten Anwendungen bereitgestellt und die Markteinführungszeit durch einen Standard-Formfaktor verkürzt.

Die KI-Beschleunigungsmodule von Hailo lassen sich nahtlos in Standard-Frameworks wie TensorFlow und ONNX integrieren, außerdem werden beide Frameworks von Hailos umfangreichem Dataflow-Compiler unterstützt. Kunden können ihre Neuronalen Netzwerke (NN) zügig auf den Hailo-8-Prozessor portieren und so hochleistungsfähige und intelligente KI-Produkte entwickeln und zeitnah auf den Markt bringen.

Die Plug-In-Lösungen sind ein echter Game-Changer und kommen zu einer Zeit, in der die Industrie zunehmend hochleistungsfähige und auch kostengünstige Edge-Geräte einsetzt. So besteht beispielsweise aktuell eine hohe Nachfrage nach lüfterlosen KI-Edge-Boxen, da man dank dieser Geräte im Außenbereich viele Kameras oder Sensoren an einen einzigen intelligenten Rechner anschließen kann. Die Module von Hailo - mit ihrem leistungsstarken Hailo-8 KI-Prozessor, der 26 TOPS (Tera-Operationen pro Sekunde) leistet und eine hohe Leistungseffizienz von 3 TOPS/W bietet- können in jedes Edge-Gerät mit entsprechenden M.2- oder Mini-PCIe-Sockel eingesteckt werden und bieten eine überragende Leistung. Im gleichen Zug reduziert sich die Latenzzeit und der Datenschutz wird verbessert.

Ein Vergleich des durchschnittlichen FPS-Werts (FPS=Frames Per Second) des Hailo-8 mit seinen Mitbewerbern zeigt, dass die KI-Module von Hailo eine FPS-Rate erreichen, die 26-mal höher ist als die von Intels Myriad-X(1)-Modulen und 13-mal höher als die von Googles Edge TPU(2)-Modulen. (Der Vergleich umfasst mehrere Standard-Benchmarks für Neuronale Netzwerke und basiert auf den neuesten veröffentlichten Zahlen)

„Hersteller aus allen Branchen haben inzwischen verstanden, wie wichtig es ist, KI-Funktionen in ihre Peripheriegeräte zu integrieren. Vereinfacht gesagt sind Lösungen ohne KI nicht mehr konkurrenzfähig", sagte Orr Danon, CEO von Hailo. "Unsere neuen Hailo-8 M.2- und Mini-PCIe-Module werden Unternehmen weltweit in die Lage versetzen, neue leistungsstarke, kosteneffiziente, innovative KI-basierte Produkte zu entwickeln und in kürzester Zeit auf den Markt zu bringen und dabei auch die thermischen Einschränkungen der Systeme einzuhalten. Die hohe Effizienz und die Top-Leistungsfähigkeit der Hailo-Module sind ein echter Game-Changer im Markt für Edge-Geräte..

Das Hailo-8 M.2-Modul ist bereits in der nächsten Generation von Foxconns BOXiedge™ integriert, ohne dass hierzu ein Redesign der Leiterplatte erforderlich gewesen wäre. Hailo ist mit seiner Lösung hinsichtlich der Energieeffizienz für eigenständige KI-Inferenzknoten marktführend, dies kommt Anwendungen wie Smart Cities, Smart Retail, Industrie 4.0 und Intelligenter Medizin zugute.

"Die Integration des M.2 KI-Moduls von Hailo in unseren BOXiedge Server revolutioniert unsere Edge-Computing-Geräte der nächsten Generation und wird es uns ermöglichen, unsere Mission, innovative, effiziente und wettbewerbsfähige Produkte für die Elektronikindustrie zu schaffen, erfolgreich fortzuführen", sagte Dr. Gene Liu, Vice President der Semiconductor Subgroup innerhalb der Foxconn Technology Group. "Die M.2- und Mini-PCIe-Module von Hailo, zusammen mit dem leistungsstarken Hailo-8 KI-Chip, werden es vielen sich schnell entwickelnden Branchen ermöglichen, fortschrittliche Technologien in sehr kurzer Zeit zu übernehmen und so eine neue Generation von hochleistungsfähigen, energiesparenden und intelligenteren KI-basierten Lösungen einzuführen.

Hailo-8 KI-Module wurden bereits von ausgewählten Kunden weltweit integriert. Weitere Informationen zu den Hailo-8 M.2 und Mini PCIe KI-Modulen finden Sie hier.

Textbaustein

Hailo, ein auf KI fokussierter, in Israel ansässiger Chiphersteller, hat einen spezialisierten KI-Prozessor für Edge-Geräte entwickelt, dessen Leistung mit Computern in Rechenzentren vergleichbar ist Der Prozessor von Hailo ist das Produkt eines Umdenkens in der traditionellen Rechnerarchitektur und ermöglicht es intelligenten Geräten, anspruchsvolle Deep-Learning-Anwendungen wie Objekterkennung und Segmentierung in Echtzeit durchzuführen - und das bei minimalem Stromverbrauch, minimaler Größe und minimalen Kosten. Der Prozessor ist so konzipiert, dass er in eine Vielzahl intelligenter Maschinen und Geräte integrierbar ist. Dies wird zu Auswirkungen in vielen Bereichen führen, etwa im Automobilbereich, Industrie 4.0, Smart Cities, Smart Home und Einzelhandel. Das Unternehmen wurde 2017 von Mitgliedern einer Elite-Technologieabteilung der israelischen Streitkräfte gegründet.

Veröffentlichte Referenzinformationen

(1) https://docs.openvinotoolkit.org/latest/openvino_docs_performance_benchmarks.html

(2) https://coral.ai/docs/edgetpu/benchmarks/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1294554/Hailo_Comparison_Infographic.jpg

Hailo Pressekontakt:

Garrett Krivicich

Headline Media

[email protected]

+1 786 233 7684

SOURCE Hailo