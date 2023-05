Deutschland, die größte Volkswirtschaft der EU, erreicht am 4. Mai seinen Overshoot Day

Wenn alle so leben würden wie die Menschen in Deutschland, bräuchten wir drei Erden. Dies zeigt, dass die deutsche Wirtschaft auf die vorhersehbare Zukunft des Klimawandels und der Ressourcenknappheit trotz vieler verfügbarer Möglichkeiten bei weitem nicht vorbereitet ist. Die Trends zeigen, dass Deutschland nicht gewillt scheint, seinen eigenen Wohlstand abzusichern.

GENF, 4. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Der deutsche Overshoot Day 2023 fällt auf den 4. Mai, nach Zahlen des Global Footprint Networks. Genauer gesagt, würde die Menschheit bis dahin so viel verbraucht haben, wie die Ökosysteme unseres Planeten in einem ganzen Jahr erneuern können, wenn alle Menschen so viel konsumieren würden wie die Einwohner Deutschlands.

Die Zukunft war noch nie so vorhersehbar wie heute. Auch zukünftig brauchen Länder Lebensmittel, Energie und viele andere Ressourcen, um ihre Einwohner und ihre Wirtschaft zu versorgen. Aber der anhaltende Overshoot zeigt, dass wir in einer Welt leben werden, in der der Klimawandel zunimmt und die Ressourcen immer knapper werden. Diese Zukunft kommt schneller auf uns zu, als sich unsere Städte, Unternehmen, Energieinfrastrukturen und Nahrungsmittelsysteme anpassen können.

Daher wird die Ressourcensicherheit zu einem zentralen Parameter für wirtschaftliche Stärke. Auch bei der Ernährung: Der Food Footprint macht mehr als ein Viertel des Ökologischen Fußabdrucks Deutschlands aus. Deutschlands Bemühungen um erneuerbare Energien macht Fortschritte, aber zu langsam. Eine rasche Energie- und Ressourcenwende wird die Welt mit einem weniger extremen Klimawandel und die deutsche Bevölkerung mit einer weitaus verlässlicheren Ressourcensituation belohnen.

Wer seine Energie- und Ressourcenwende hinauszögert, setzt sich immer wesentlicheren Risiken aus. Die Ungleichheit zwischen denjenigen, die sich klug vorbereiten und Widerstandsfähigkeit aufbauen, und denjenigen, die abwarten und sich selbst schwächen, wächst. Diejenigen, die sich nicht auf den Wandel einlassen, werden zurückfallen. Das ist ein doppeltes Risiko, denn sie werden in einer zunehmend fragilen Welt anfällig sein. "Deutschlands aggressive Bemühungen um erneuerbare Energien helfen dem Land, erfolgreich zu bleiben", sagte Steven Tebbe, Exekutivdirektor von Global Footprint Network. "Aber insgesamt ist Deutschland noch weit davon entfernt, für eine Welt mit anhaltendem Overshoot gerüstet zu sein. Die Lücke ist nach wie vor immens."

Weitere Information: www.overshootday.org/deutschland

