DevRev startet mit 50 Millionen Dollar Seed-Finanzierung und einem entwicklungszentrierten CRM für das produktgesteuerte Wachstumszeitalter

Pandey ist DevRevs Mitbegründer und CEO, zusammen mit dem Mitbegründer Manoj Agarwal, dem ehemaligen Nutanix SVP of Engineering. Unterstützt von Investoren wie Mayfield Fund, Khosla Ventures und mehreren Branchengrößen hat DevRev bereits mehr als 75 Mitarbeiter eingestellt und ist unerbittlich darauf fokussiert, in diesem Jahr „Customer Zero" zu werden.

„Heutzutage ist jedes Unternehmen ein Softwareunternehmen, doch wir isolieren die Entwickler (Dev) von den Kunden und dem Umsatz (Rev)", so DevRev-CEO Pandey. „Indem wir die Bürokratie zwischen Herstellern und Verbrauchern beseitigen - mit APIs, Design und einem meinungsbildenden Engagement-Modell - werden wir Entwickler befähigen, kundenorientierte Produkte und Unternehmen zu schaffen. Das ist unsere Mission: Dev und Rev zusammenzubringen!"

DevRev zielt darauf ab, das Leben für Entwickler sinnvoll zu vereinfachen, so dass sie nicht mehr über Silos von Systemen hinweg arbeiten müssen. Angetrieben von einer Design-First-, API-First- und Machine-Intelligence-Kultur wird DevRev es Entwicklern und Kunden ermöglichen, sozial und in Echtzeit miteinander zu kommunizieren und zusammenzuarbeiten.

„Da wir selbst Produktentwickler sind, haben Dheeraj und ich beide den Schmerz gespürt, Entwickler im Back-Office zu lassen", sagt DevRev-Mitbegründer Agarwal. „Mit einer Headless-Dev-CRM-Vision wollen wir Entwickler an die Spitze der Entscheidungsfindung und Echtzeit-Kundenzusammenarbeit bringen."

Mit der von DevRev geschaffenen Plattform kann der Entwickler seinen Code mit Produktionsproblemen und Kundeninteraktionen in einer einzigen, einheitlichen Erfahrung verbinden. Das Angebot des Unternehmens wird Entwicklern dabei helfen, moderne Unternehmen mit produktorientiertem Wachstum (PLG) zu schaffen, die Cloud-zentriert und serviceorientiert sind.

„Als People-first-Investoren, die mit Unternehmern in der Gründungsphase zusammenarbeiten, fühlen wir uns geehrt, Dheeraj, Manoj und das Team von DevRev mit einer Seed-Finanzierung zu unterstützen", sagte Navin Chaddha, Managing Director von Mayfield Fund. „Wir glauben, dass ihr Fokus darauf, Entwickler zu Geschäftsführern zu machen, indem sie die Barrieren für den Umsatz beseitigen, die Rise of the Individual-Bewegung unterstützt und ihnen helfen wird, zu einem ikonischen Unternehmen zu werden. Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie sie eine innovative neue Kategorie und eine dauerhafte Entwicklergemeinschaft aufbauen."

„Oft hat der Code, den die Entwickler am Ende schreiben oder modifizieren, wenig bis gar keinen Einfluss darauf, wie die Kunden ihr Produkt und dessen Funktionen nutzen", sagt Vinod Khosla Ventures, Gründer und Partner. „DevRevs kühne und doch einfache Vision, Entwickler näher an den Kunden zu bringen, ist eine dieser bahnbrechenden Ideen, von denen wir glauben, dass sie in Zukunft jedes einzelne Unternehmen beeinflussen werden."

Als echtes Post-Pandemie-Unternehmen ist DevRev ferngesteuert und unterhält einen rein digitalen Betrieb. Es nutzt soziale Plattformen, um Talente zu rekrutieren, Ideen zu generieren und eine Community rund um sein Produkt aufzubauen. Durch Automatisierung, Suche und ein einzigartiges, produktorientiertes Bewerbererlebnis hat das Unternehmen in weniger als sechs Monaten ein hervorragendes Team von DevRevelers aufgebaut. Das Unternehmen baut sein Team in Austin, Bangalore, Ljubljana (Slowenien) und in der San Francisco Bay Area auf.

DevRev ist ein Unternehmen für Business-Software, das Entwickler und Kunden in der Ära des produktgesteuerten Wachstums zusammenbringt. Das Unternehmen baut ein API-first dev-centric CRM auf, das Daten, Design und maschinelle Intelligenz nutzt, um Entwicklern die Möglichkeit zu geben, ihr Geschäft aufzubauen, zu unterstützen und zu erweitern. In Zeiten von blutarmem NPS und hoher Kundenabwanderung strebt DevRev danach, die kundenorientiertesten Unternehmen der Welt zu schaffen, die von glücklichen Entwicklern geführt werden. Mehr zu DevRev über dasWeb,Twitter undLinkedIn.

