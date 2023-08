Die 24. CEPSI (24th CEPSI) findet am 20. Oktober 2023 statt

XIAMEN, China, 21. August 2023 /PRNewswire/ -- Die 24. Konferenz über die Electric Power Supply Industry (CEPSI) findet laut dem Organisationskomitee für die 2022-2023 AESIEAP Events vom 19. bis zum 23. Oktober 2023 in Xiamen, einer Küstenstadt im Süden Chinas, statt. Gastgeber der 24. CEPSI (24th CEPSI) sind die AESIEAP und der China Electricity Council. Nach fast 20 Jahren seit seiner 15. Ausgabe in Shanghai im Jahr 2004 findet die CEPSI zum zweiten Mal auf dem chinesischen Festland statt.

Die CEPSI 2023, die in Xiamen, China, stattfinden wird, wird eine Vielzahl von Sitzungen und Veranstaltungen umfassen, darunter technische Besuche, Sub-Foren, den Austausch von Informationen sowie Online- und Offline-Ausstellungen unter dem Motto „Energie mit geringem CO2-Ausstoß für eine grüne Zukunft". Rund 2.500 Vertreter von Regierungsbehörden, AESIEAP-Mitgliedern, internationalen Organisationen, Botschaften und Konsulaten sowie Unternehmen aus China und dem Ausland werden anwesend sein, um Möglichkeiten der Zusammenarbeit und der nachhaltigen Entwicklung im Energiesektor zu erkunden.

Informationen zur AESIEAP und ihren Veranstaltungen

Als einflussreichste internationale Nichtregierungsorganisation der Energiewirtschaft in der Region Ostasien und Westpazifik hat die AESIEAP 70 Mitglieder aus 18 Ländern und Regionen. Die primären Ziele der AESIEAP sind die Stärkung der Kommunikation und Zusammenarbeit im Energiesektor in der Region durch die Veranstaltung von Konferenzen und akademischen Seminaren in der ganzen Welt. Die AESIEAP Events beziehen sich hauptsächlich auf die CEO-Konferenz von AESIEAP und die CEPSI.

Im November 2021 wurde das Amt des Vorsitzenden der 2022-2023 AESIEAP offiziell von Xin Baoan, dem Präsidenten des China Electricity Council (CEC) und Vorstandsvorsitzenden der State Grid Corporation of China, übernommen. Der CEC übernahm die Ausrichtung des 2022-2023 AESIEAP Events im Namen der chinesischen Energiewirtschaft.

Agenda der 24. Konferenz über die Stromversorgungsindustrie (CEPSI 2023)

Xiamen International Convention and Exhibition Centre

Oktober 2023

Xiamen, China

Thema: Kohlenstoffarme Energie für eine grüne Zukunft

Registrierungstag 9:00-18:00 Registrierung 18:00 -20:00 Begrüßung Empfang Tag 1 Plenarsitzung 9:15-10:00 Begrüßungsansprache Laudatio 10:00-12:00 Grundsatzrede 12:00-14:00 Mittagessen 14:00-18:00 Grundsatzrede (AESIEAP Council Members und Vertreter von CEPSI 2023 als Mitveranstalter) Tag 2 Plenarsitzung 9:00-12:00 Grundsatzrede (AESIEAP Council Members und Vertreter von CEPSI 2023 als Mitveranstalter) 12:00-14:00 Mittagessen 14:00-18:00 Berichte des Technischen Ausschusses der AESIEAP Grundsatzrede 16:00-17:30 AESIEAP Exekutivausschuss und 48. Council-Meeting (nur auf Einladung) 18:00-20:00 Kultureller Abend Tag 3 Parallelsitzungen 09:00-18:00 Technische Sitzungen Nebenveranstaltungen 18:00-20:00 Abschlusszeremonie & Abschiedsbankett (Farewell Banquet) (Übergabe des AESIEAP Vorsitzes) Tag 4 Technische Besuche

