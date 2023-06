Die Provinz Hebei in Nordchina nimmt bei der Wende umweltfreundlichen, kohlenstoffarmen Energie Fahrt auf

SHIJIAZHUANG, China, 7. Juni 2023 /PRNewswire/-- In den letzten Jahren, mit der schrittweisen Umsetzung der Ziele des Landes zum Höchstwert bei Kohlenstoff und der Kohlenstoffneutralität und der soliden Weiterentwicklung der Provinz Hebei in Nordchina zu einem neuen Kraftzentrum der Stromerzeugung, erlebte State Grid Hebei Electric Power Co., Ltd., der lokalen Zweig des größten Stromerzeugungsunternehmens von China, eine schnelle Entwicklung seines Geschäfts mit erneuerbaren Energien.

Seit 2019 liegt die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate der installierten Kapazität erneuerbarer Energie bei über 40 Prozent. Ende Mai dieses Jahres erreichte die installierte Kapazität der erneuerbaren Energien 32,35 Millionen Kilowatt, was mehr als die Hälfte der installierten Gesamtkapazität ausmacht, wovon die installierte Kapazität der dezentralen Photovoltaik (PV) 16,56 Millionen Kilowatt betrug, was mehr als ein Viertel der Gesamtkapazität ausmacht.

In den ersten fünf Monaten des Jahres stellte State Grid Hebei Electric Power Co 2023 Ltd. drei Mal einen neuen Rekord auf und erreichte maximal 22 Millionen Kilowatt, was 66 Prozent der Leistungslast des gesamten Netzes ausmacht.

Das Unternehmen hat mehrere Maßnahmen ergriffen, um die Aufnahmekapazität des Stromnetzes zu verbessern und dem Netzanschluss erneuerbaren Energie zu dienen.

In Hebeis Baoding City starteten die lokalen Strombehörden ein Pilotprojekt zum Bau eines neuen Stromsystems. Nach zwei Jahren der Anstrengung hat es die Sammlung von minutengenauen Daten der massiven, dezentralen PV realisiert, ein System zur Vorhersage der dezentralen PV-Leistung aufgebaut, das genau mit der Netztopologie gekoppelt ist, und die Überprüfung der Trassenführung und die groß angelegte Anwendung der Hauptstromsteuerungstechnologie der dezentralen PV abgeschlossen, die den beobachtbaren und steuerbaren Betrieb von mehr als 133.000 dezentralen PV-Nutzern in der gesamten Region ermöglicht.

Es ist der erste Versuch in China, ein dezentrales PV-Überwachungs-, Prognose- und Steuerungssystem zu entwickeln, das in großem Maßstab gefördert werden kann und den sicheren und zuverlässigen Betrieb des Stromsystems mit einem hohen Anteil an neuen Energien sicherstellen.

"Die dezentrale Photovoltaik ist verstreut, zufällig und intermittierend. Die Zunahme der angeschlossenen Netze wird unweigerlich die Betriebskontrolle erschweren und einige Verbrauchskanäle einschränken", sagte Cui Meng, Chefingenieur des Stromversorgungsunternehmens Baoding von State Grid.

"Unsere Aufgabe ist es, die dezentrale Photovoltaik 'sichtbar', 'zugänglich' und 'gut kontrollierbar' zu machen und die Lieferung von PV-Strom effektiv zu gewährleisten und gleichzeitig den sicheren und stabilen Betrieb des Stromnetzes sicherzustellen", fügte Cui hinzu.

Gleichzeitig hat die Hebei-Niederlassung von State Grid die Flexibilisierung von Wärmekraftwerken organisiert. Seit 2020 hat es 38 Wärmekraftwerke mit einer installierten Gesamtleistung von 16,34 Millionen Kilowatt umgewandelt und damit die Bildung eines stabilen und zuverlässigen Energieentwicklungsmusters mit mehreren und sich ergänzenden Energiequellen gefördert.

"Seit 2022 haben wir 15 Millionen Yuan in die Flexibilisierung von Wärmekraftwerken investiert und zwei 600.000-Kilowatt-Wärmekraftwerke renoviert, um die Spitzenregelleistung der Blöcke von 60 auf 70 Prozent zu erhöhen", sagte Hu Zengqi, stellvertretender Generaldirektor des Kraftwerks Dingzhou, und fügte hinzu, dass das Kraftwerk die Renovierung von zwei weiteren 600.000-Kilowatt-Wärmekraftwerken abschließen wird, um den Verbrauch neuer Energie besser zu decken.

Die rasche Entwicklung der neuen Energien in Hebei hat die grüne und CO2-arme Energiewende in der Provinz erleichtert.

In den ersten fünf Monaten dieses Jahres hat das Unternehmen 18,162 Mrd. kWh Strom aus erneuerbaren Energien aufgenommen, was einer Steigerung von 25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies entspricht einer Einsparung von 5,81 Mio. Tonnen Standardkohle und einer Reduzierung von 15,07 Mio. Tonnen Kohlendioxid. Es wird erwartet, dass die neue Energieerzeugung im gesamten Jahr mehr als 40 Milliarden kWh betragen wird, was mehr als 16 Prozent des Stromverbrauchs ausmacht.

Es wird erwartet, dass die erneuerbaren Energien eine wichtigere Rolle bei der Sicherstellung der Stromversorgung, der Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung und der Erleichterung der grünen und kohlenstoffarmen Transformation in Hebei spielen werden.

