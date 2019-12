Die Tony Elumelu Foundation gibt die endgültigen 2.100 afrikanischen Unternehmer für das erste TEF-UNDP Entrepreneurship-Programm bekannt

Unterzeichnung des TEF-UNDP Entrepreneurship-Programms in Niger – durch Tony Elumelu, Gründer der Tony Elumelu Foundation, und Ahunna Eziakonwa, UNDP Regional Director für Afrika

LAGOS, Nigeria, 30. Dezember 2019 /PRNewswire/ -- Die Tony Elumelu Foundation (TEF) – die von der Privatwirtschaft geleitete philanthropische Stiftung, die sich auf die Stärkung afrikanischer Unternehmer konzentriert – hat eine endgültige Liste von 2.100 Unternehmern bekannt gegeben, die von dem ersten TEF-UNDP Entrepreneurship-Programm profitieren werden. Das Programm richtet sich an Kleinunternehmer in ländlichen Gemeinden in den sieben Sahel-Ländern Afrikas – Nigeria, Niger, Tschad, Mauretanien, Burkina Faso, Mali und Kamerun.