Die vierzehn besten Hotels in Deutschland

MÜNCHEN, 15. Mai 2018 /PRNewswire/ -- Das Online Reiseportal Expedia hat die Best of VIP Access Hotel 2017 bekannt gegeben. In Deutschland wurden 14 Hotels ausgezeichnet, die ihren Gästen erstklassigen Service bieten und auch für ausgezeichneten Gästebewertungen bekannt sind.

Zu den besten Hotels in Deutschland gehören neben dem Regent Berlin – das die Award-Liste der besten Hotels in Deutschland anführt – auch noch das Steigenberger Airport Hotel in Frankfurt, das frederics Berlin City Hackescher Markt, das Stue in Berlin und das Jumeirah Frankfurt.