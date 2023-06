Die World Science Fiction Convention 2023 wird vom 18. Oktober bis zum 22. Oktober in Chengdu, China, stattfinden.

Erstes Mal in China! Termin bestätigt: 18. OktoberChengdu-Eröffnung!

CHENGDU, China, 5. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Die World Science Fiction Convention, (abgekürzt WSFC) der World Science Fiction Association ist eines der meistbesuchten, ältesten, größten und einflussreichsten Themenevents der Science-Fiction-Kultur der Welt. Bei der 79th World Science Fiction Convention, die im Dezember 2021 inWashington, USA, abgehalten wurde, gab die World Science Fiction Association bekannt, dass die Jingrong Town im Pidu District of Chengdu erfolgreich das Recht erhalten hat, Gastgeber der 81st World Science Fiction Convention im Jahr 2023 zu sein.

Die World Science Fiction Convention 2023 findet im Chengdu Science (Science Fiction) Museumvom 18. bis 22. Oktober in Jingrong Town, Pidu District, Chengdu, statt. Zu diesem Zeitpunkt treffen sich Sci-Fi-Prominente aus aller Welt in der Cloud und begeben sich mit Fantasy-Fans auf der ganzen Welt auf eine endlose Reise der Fantasie. Die fünftägige World Science Fiction Convention wird sich auf das Thema "Era of Symbiosis" (Zeitalter der Symbiose) konzentrieren, einschließlich Eröffnungs- und Abschlusszeremonien, Hugo Award-Auswahl, Themenausstellungen, Themensalons, Meetings zu besonderen Themen und andere Hauptaktivitäten der Konferenz sowie kulturelle Aktivitäten wie "Science-Fiction-Saison" und "City Tour", die von den ganzen Menschen geteilt werden. Die diesjährige Konferenz folgt nicht nur der Tradition der Konferenz, sondern beinhaltet auch reichhaltige lokale Elemente wie Jinsha-Ruinen, Sanxingdui-Kultur und Riesenpandas.

Bei der diesjährigen World Science Fiction Convention sind eine Themenausstellung mit einer Größe von etwa 5.000 Quadratmetern sowie eine Reihe von Themensalons und Sonderpartys und anderen offiziellen Aktivitäten geplant. Die Konferenz wird globale Science-Fiction-Prominente, Akademiker auf dem Gebiet der Wissenschaft und Technologie, grenzübergreifende Brancheneliten, Science-Fiction-Unternehmen und -Institutionen usw. einladen, um mit globalen Fantasy-Fans zu kommunizieren und gemeinsam etwas zu kreieren und die ultimative Romantik von Science-Fiction zu erkunden.

SOURCE Chengdu's Jingrong Town