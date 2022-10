DMCC ZUM ACHTEN MAL IN FOLGE ALS GLOBALE FREIHANDELSZONE DES JAHRES AUSGEZEICHNET

Die DMCC wurde vom FDI Magazine der Financial Times als Global Free Zone of the Year 2022 ausgezeichnet und setzte sich gegen 67 andere Kandidaten durch.

Der Sieg bestätigt die Position der DMCC als weltweit führendes Freihandelsgebiet und Geschäftsviertel

DMCC erhält auch Auszeichnungen für die Unterstützung von Großmietern und KMU sowie für seine ESG-Praxis

DUBAI, VAE, 3. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- DMCC - die weltweit führende Freihandelszone und Behörde der Regierung von Dubai für Rohstoffhandel und Unternehmen - wurde vom fDi Magazine der Financial Times zum achten Mal in Folge zur Global Free Zone of the Year 2022 ernannt.

View towards DMCC's Almas Tower and JLT community in Dubai. DMCC has been named Global Free Zone of the Year by the Financial Times for the eighth year in a row.

Der Preis, der zu den prestigeträchtigsten Auszeichnungen gehört, die eine Freihandelszone erhalten kann, wird von der Fachredaktion der Financial Times und einem Gremium unabhängiger Juroren auf der Grundlage einer umfassenden Reihe von Kriterien und einer Überprüfung der Ökosysteme der Freihandelszonen vergeben. Die Methodik konzentriert sich auf Kennzahlen, die das Kernwachstum der Freihandelszonen aufzeigen, und zwar sowohl im Hinblick auf die Zunahme kleiner und großer Mieter als auch darauf, wie effektiv jede Freihandelszone Ökosysteme und damit verbundene Initiativen zur Unterstützung von Wachstum, Geschäfts- und Marketingstrategien, Infrastrukturverbesserungen, Maßnahmen gegen COVID und zur Förderung der Nachhaltigkeit bereitstellt.

Die Auszeichnung spiegelt das führende Geschäftsviertel und die Handelsdrehscheibe wider, die die DMCC für Unternehmen aller Größen geschaffen hat, sowie seinen zentralen Fokus auf Nachhaltigkeit und soziale Auswirkungen:

Großmieter-Freihandelszone des Jahres - Weltweit

Großmieter-Freihandelszone des Jahres - Naher Osten

Freihandelszone des Jahres im Nahen Osten

KMU-Freihandelszone des Jahres - Naher Osten

Exzellenzpreis für ESG-Verfahren - Weltweit

Exzellenzpreis für Infrastrukturentwicklung - Weltweit

Ahmed Bin Sulayem, Vorstandsvorsitzender und Chief Executive Officer, DMCC, erklärte:

„Seit der Gründung der DMCC im Jahr 2002 verfolgen wir zwei Hauptziele: ein weltweites Tor für den Handel zu schaffen und die Geschäftstätigkeit unserer Mitgliedsunternehmen umfassend zu erleichtern. Diese einfache, aber entscheidende Strategie hat unser außergewöhnliches Wachstum begünstigt und ist der Grund dafür, dass unser Wirtschaftsbezirk heute über 21.000 internationale Unternehmen aller Größen und Branchen beherbergt. Da wir unser Wachstum weiter vorantreiben und in allen unseren Geschäftsbereichen Leistungsrekorde brechen, möchte ich dem fDI Magazine der Financial Times dafür danken, dass es die Leistungen der DMCC auf der Weltbühne wieder einmal anerkannt hat."

Rekordverdächtige Leistung

2021 erzielte die DMCC ihr bestes Ergebnis seit ihrer Gründung und warb 2.485 neue Unternehmen aus Märkten wie China, Indien, dem Vereinigten Königreich und den USA an. Diese Dynamik setzte sich auch im Jahr 2022 fort, als die DMCC das beste Halbjahr aller Zeiten verzeichnete und 1.469 Unternehmen anwarb, wodurch sich die Gesamtzahl der Unternehmen im Bezirk auf 21.000 erhöhte.

Hinter diesen rekordverdächtigen Zahlen stehen zwei Schlüsselelemente der DMCC-Strategie: die Erleichterung der Geschäftstätigkeit für Unternehmen im Geschäftsbezirk, damit sie effizient und vertrauensvoll Handel treiben können, und die Bereitstellung der geeigneten Infrastruktur und Dienstleistungen, die Dubai zu einem internationalen Tor für den Handel machen.

Eine Gemeinschaft von Weltklasse

Die DMCC wurde außerdem für die Durchführung zahlreicher Modernisierungs- und Verbesserungsmaßnahmen in seinem Geschäftsviertel Jumeirah Lakes Towers (JLT) gewürdigt, die das Ansehen der Gemeinde als Weltklasse-Reiseziel zum Leben, Arbeiten und Besuchen stärken. Dazu gehörte auch ein Projekt, bei dem alle Sonnenschirme auf Parkplätzen durch Solarmodule ersetzt werden, was zu einer jährlichen Energieeinsparung von 7.612 MWh führt. Die DMCC hat darüber hinaus eine Reihe von neuen Sport- und Wellness-Einrichtungen sowie Landschafts- und Fassadenverschönerungen im gesamten Bezirk eingeführt. Über 60.000 Menschen arbeiten in JLT, dem Geschäftsviertel mit 87 Hochhäusern.

Die DMCC hat außerdem erhebliche Fortschritte bei der Fertigstellung ihres neuen Vorzeigeprojekts, dem Uptown Dubai District, gemacht. Die Bauarbeiten am ersten Hochhaus des Bezirks, dem Uptown Tower, sind fast abgeschlossen. Das große Vertrauen der Investoren in Dubai und die DMCC zeigt sich darin, dass die 22 Stockwerke des Uptown Tower bereits vor der Fertigstellung des Gebäudes zu 100 % vorvermietet sind.

Förderung des globalen Rohstoffhandels

Die DMCC hat den Status Dubais als führende Drehscheibe für den internationalen Rohstoffhandel weiter ausgebaut.

Anfang des Jahres rief die DMCC die gesamte Diamantenindustrie zur Dubai Diamond Conference zusammen, auf der Ahmed Bin Sulayem verkündete, dass die Vereinigten Arabischen Emirate nun das größte Handelszentrum für Rohdiamanten der Welt seien. Die DMCC hat kürzlich bekannt gegeben, dass die VAE im ersten Halbjahr 2022 Rohdiamanten und geschliffene Diamanten im Gesamtwert von 19,8 Mrd. USD gehandelt haben, was einem Anstieg von 25 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Vor allem das Segment der geschliffenen Diamanten in den VAE verzeichnete im ersten Halbjahr 2021 ein Rekordwachstum von 52,5 %, was deutlich macht, dass Dubai auf dem besten Weg ist, das größte Handelszentrum für Rohdiamanten und geschliffene Diamanten zusammen zu werden.

Unterdessen erreichte die Tradeflow-Plattform, das elektronische Warenregister der DMCC, im ersten Halbjahr 2022 ein Transaktionsvolumen von 746 Mrd. AED – das höchste jemals in einem Halbjahr verzeichnete Volumen von Tradeflow.

Das DMCC Tea Centre und das DMCC Coffee Centre erzielten mit einer Gesamtproduktion von 30.539 Tonnen Tee und Kaffee im ersten Halbjahr 2022 ebenfalls gute Ergebnisse. Die Tee- und Kaffeeindustrie wendet sich zunehmend an die DMCC, weil sie über erstklassige Einrichtungen verfügt, die eine hervorragende logistische und verfahrenstechnische Unterstützung für alle Stufen der Wertschöpfungskette bieten, wodurch Zwischenhändler überflüssig werden und Landwirten, Erzeugern und Verbrauchern gleichermaßen ein Mehrwert geboten wird.

Internationale Anlaufstelle für Verschlüsselungstechnologien

Als umfassendes Ökosystem für die Entwicklung und den Betrieb von Blockchain und anderen Verschlüsselungstechnologien stößt das DMCC Crypto Centre seit seinem Start Mitte 2021 auf großes Interesse. Dieses Wachstum hat sich bis 2022 fortgesetzt, wobei 14 % der neuen Unternehmensregistrierungen im ersten Halbjahr auf Kryptoaktivitäten entfielen. Das Crypto Centre beherbergt jetzt 450 Krypto-Unternehmen, die zusammen das größte Krypto-Ökosystem der Region darstellen.

Das Crypto Centre beherbergt alle Arten und Größen von Kryptounternehmen, von Unternehmen, die Blockchain-fähige Plattformen, NFTs und Metaverse-Umgebungen entwickeln, bis hin zu Firmen, die mit Kryptoanlagen handeln.

Informationen zu DMCC

DMCC mit Hauptsitz in Dubai ist die am besten vernetzte Freihandelszone der Welt und das führende Handels- und Unternehmenszentrum für Rohstoffe. Ob es darum geht, pulsierende Viertel mit Weltklasse-Immobilien wie den Jumeirah Lakes Towers und dem mit Spannung erwarteten Uptown Dubai zu entwickeln oder darum, leistungsstarke Geschäftsdienstleistungen anzubieten: DMCC bietet alles, was seine dynamische Gemeinschaft zum Leben, zum Arbeiten und für den Erfolg braucht. DMCC ist für den Handel konzipiert und stolz darauf, die Position Dubais als Standort für den globalen Handel zu erhalten und auszubauen, heute und in Zukunft. www.dmcc.ae

