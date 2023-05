Dubai Industrial City unterzeichnet wichtige strategische Partnerschaften mit MoIAT, MOCCAE, EDB und Dubais DET zur Förderung und zum Wachstum des verarbeitenden Gewerbes in den VAE

Ein mehrgleisiger, agiler und kooperativer Ansatz wird internationale Hersteller anziehen, um das industrielle Ökosystem der VAE und Dubais zu stärken.

VVIPs nehmen am Start der #MakeBrilliance-Kampagne teil, die auf die Operation 300bn, 'Make it in the Emirates', die nationale Strategie für Ernährungssicherheit 2051, UAE Net Zero by 2050 und die Dubai Economic Agenda 'D33' abgestimmt ist, um das Wachstum und die Marktchancen des regionalen Industriesektors zu fördern.

Emirates Development Bank (EDB) stellt 1 Milliarde AED für die Kunden der Dubai Industrial City zur Verfügung

DUBAI, VAE, 4. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Dubai Industrial City, ein Mitglied der TECOM Group PJSC, unterzeichnete drei wichtige strategische Partnerschaften mit dem Ministerium für Industrie und Hochtechnologie (MoIAT), dem Ministerium für Klimawandel und Umwelt (MOCCAE), der Emirates Development Bank (EDB) und dem Department of Economy and Tourism (DET) von Dubai, um das Wachstum der verarbeitenden Industrie in den VAE zu fördern und damit die Position der VAE als nachhaltiges, attraktives globales Industriezentrum zu stärken.

An der Unterzeichnungszeremonie in den Jumeirah Emirates Towers in Dubai am 3. Mai 2023 nahmen hochrangige Beamten und VVIPs teil, darunter Seine Exzellenz Omar Al Suwaidi, Unterstaatssekretär des Ministeriums für Industrie und Hochtechnologie; Seine Exzellenz Eng. Mohammed Alameeri, Stellvertretender Untersekretär für den Lebensmitteldiversitätssektor im Ministerium für Klimawandel und Umwelt, Ahmed Al Naqbi, CEO von Emirates Development Bank, Hadi Badri, CEO von Dubai Economic Development Corporation — Department of Economy and Tourism von Dubai, Abdulla Belhoul, Chief Executive Officer der TECOM Group und Saud Abu Alshawareb, Executive Vice President of Industrial Leasing — TECOM Group.

Die Vereinbarungen stehen im Einklang mit den langfristigen Zielen der Operation 300bn, „Machen Sie es in den Emiraten" zur „National Food Security" und den „UAE Net Zero by 2050" -Strategien zur Entwicklung des Industriesektors der VAE und zur Steigerung seines landeseigenen Werts und seiner globalen Exporte sowie Dubai Economic Agenda „D33" zur Förderung von Nachhaltigkeit, Innovation und ausländischen Investitionen im lokalen Fertigungssektor.

Die Vereinbarungen werden lokale und regionale Möglichkeiten für industrielles Wachstum durch das eigens dafür gebaute Ökosystem der Dubai Industrial City verstärken und einen mehrgleisigen Ansatz schaffen, der die Zusammenarbeit zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor fördert, um wirtschaftliche Prioritäten wie fortschrittliche Fertigung, Nachhaltigkeit und Ernährungssicherheit zu erfüllen.

Seine Exzellenz Omar Al Suwaidi, Untersekretär des Ministeriums für Industrie und fortschrittliche Technologie, kommentierte die Partnerschaft wie folgt: „MoIAT ist stolz darauf, die Kampagne" Make Brilliance „zu unterstützen, die mit den Zielen der initiative "Make it in the Emirates„ zusammengeführt wird — einer der Schlüsselpfeiler unseres Industriesektors und ein wichtiger Beitrag zum Wirtschaftswachstum und zur Diversifizierung der VAE. Durch die Initiative „Make it in the Emirates" schmieden wir eine robuste Industriegemeinschaft aus lokalen und internationalen Unternehmen, die alle zum Wirtschaftswachstum und zur Diversifizierung der VAE beitragen.

„Unsere Partnerschaft mit Dubai Industrial City wird diese Gemeinschaft und ihre Beziehungen zu internationalen Interessengruppen weiter stärken und dazu beitragen, den Ruf der VAE als globales Ziel für Industrien der Zukunft zu stärken. MoIAT verpflichtet sich, mit Partnern zusammenzuarbeiten, um unseren nationalen Ruf als globaler Standort für die Fertigung zu unterstützen. Das "Make it in the Emirates" Forum in diesem Monat wird eine wichtige Plattform für unsere nationalen Unternehmen sein, um mit internationalen Partnern in Kontakt zu treten, um Möglichkeiten zu diskutieren und Gespräche über eine nachhaltige industrielle Entwicklung voranzutreiben. Wir freuen uns darauf, weitere Möglichkeiten und Anreize einzuführen und das einzigartige Wertversprechen der VAE hervorzuheben."

Nach der Unterzeichnungszeremonie sagte Saud Abu Alshawareb, Executive Vice President of Industrial Leasing – TECOM Group, dass die Vereinbarungen den Weg für Dubai Industrial City ebnen würden, um Wege für den Ausbau des Industrie- und Logistiksektors in Dubai und den Vereinigten Arabischen Emiraten zu sichern.

„Das Wachstum von Industrie und Logistik ist für die Wachstumsstrategie der VAE von wesentlicher Bedeutung. Dubais Logistiknetzwerk und unternehmensfreundliche Gesetzgebung haben es zu einem attraktiven Industriezentrum gemacht. Als eines der größten industriellen Ökosysteme der Region wollen wir den Sektor auf die nächste Stufe heben, Kernmarktwert freisetzen und internationale Investoren im Einklang mit Operation 300bn, „Make it in the Emirates" und Dubai Economic Agenda „D33" anziehen. Partnerschaften mit wichtigen Regierungsstellen wie MoIAT, MOCCAE, EDB und Dubais DET werden sicherstellen, dass unsere Bemühungen die Position der VAE als globales Industriezentrum stärken und zukünftige Investitionen fördern", fügte Alshawareb hinzu.

Aufbau einer nationalen Fertigungsindustrie

Dubai Industrial City baut auf seine langjährige Partnerschaft mit MoIAT und EDB, um die Initiative „Make it in the Emirates" im Rahmen der Operation 300bn zu fördern, die Investoren, Innovatoren und Entwickler einlädt, sich im Hinblick auf den Export an den nationalen Industrie- und fortgeschrittenen Fertigungssektoren zu beteiligen, um VAE-Produkte für neue globale Märkte zu exportieren.

Als Teil einer dreiseitigen Vereinbarung, die während der Veranstaltung unterzeichnet wurde, werden MoIAT, EDB und Dubai Industrial City zusammenarbeiten, um den Ruf der VAE als globales Ziel für zukünftige Industrien zu stärken. Das MoIAT wird Dubai Industrial City als Partner des Privatsektors gewinnen, um die wirtschaftlichen Prioritäten von „Make it in the Emirates" bei lokalen, regionalen und internationalen Veranstaltungen gemeinsam voranzutreiben.

Diese gemeinsamen Anstrengungen zum Wachstum des Fertigungs- und Industriesektors der VAE werden durch die erneuerte Partnerschaft von Dubai Industrial City mit EDB gestärkt, um eine Finanzierung von 1 Milliarde AED für seine Kunden zu sichern. Beide Unternehmen werden das Wachstum fortschrittlicher und nachhaltiger Fertigung und Logistik in den VAE unterstützen, indem sie kleinen und mittleren Unternehmen innovative Finanzierungs- und Banklösungen anbieten.

Ahmed Al Naqbi, CEO der Emirates Development Bank, kommentierte die Vereinbarung wie folgt: „Die Unterzeichnung dieses MoU heute unterstreicht die entscheidende Rolle von EDB bei der Stärkung der wirtschaftlichen Belastbarkeit und Wettbewerbsfähigkeit der VAE. EDB hat 2022 AED 513.4 Millionen für die Finanzierung von Projekten und Unternehmen mit Sitz In Dubai Industrial City genehmigt.

„Wir sind stolz darauf, Teil der Dubai Industrial City's #MakeBrilliance-Kampagne zu sein, die das Engagement der VAE für Innovation und Exzellenz in der industriellen Fertigung stärkt. Unser Engagement für die Bereitstellung von AED 1 Milliarde für Unternehmen mit Sitz im Distrikt in den nächsten drei bis fünf Jahren stellt eine signifikante Erhöhung des verfügbaren Kapitals dar und läutet eine neue Ära der industriellen Finanzierung ein, um bei der Bereitstellung innovativer Produkte, die in den VAE hergestellt werden, zu helfen.

„Durch strategische Partnerschaften mit wichtigen Akteuren wie MOIAT und Dubai Industrial City identifiziert EDB Entwicklungsprojekte und setzt Kapital effizient und schnell ein. Unsere Partnerschaft ist entscheidend, um Resilienz und Wachstum in der industriellen Landschaft der VAE voranzutreiben, während wir durch Partnerschaften hervorragende Leistungen erbringen und weiterhin Projekte, die zum Wirtschaftswachstum und zur Wettbewerbsfähigkeit des Landes beitragen, unterstützen".

Neue Partnerschaften mit MOCCAE und Dubai DET

Dubai Industrial City und MOCCAE unterzeichneten eine Vereinbarung zur Verbesserung der Ernährungssicherheit zur Unterstützung der „National Food Security Strategy 2051". Beide Parteien werden die Einführung fortschrittlicher Technologien zur Stärkung des lokalen Lebensmittelproduktionssektors fördern und die Bedeutung von Innovation, Wissensaustausch und Ernährungssicherheit betonen.

Seine Exzellenz Eng. Mohammed Alameeri, stellvertretender Untersekretär für den Lebensmitteldiversitätssektor im Ministerium für Klimawandel und Umwelt, betonte, dass alle Partner sind, um die Wettbewerbsfähigkeit der VAE zu unterstützen und ihre Ziele zu erreichen, die Ernährungssicherheit auf der Grundlage innovativer Lösungen und moderner Technologien, die umweltfreundlich und klimafreundlich sind, zu verbessern.

Seine Exzellenz fügte hinzu: „Die VAE veranstalten die achte Sitzung der Konferenz der Vertragsparteien der United Nations Framework Convention zum Klimawandel (COP28) und im Einklang mit dem Jahr der Nachhaltigkeit betonen wir durch unsere strategische Partnerschaft mit Dubai Industrial City die Bedeutung der Stärkung der Rangliste der VAE in den globalen Lebensmittelsicherheitsindikatoren und deren Umwandlung in ein innovationsbasiertes Zentrum für Lebensmittelsicherheit. Die VAE zielen darauf ab, durch den Einsatz moderner Techniken und Technologien, die Verbesserung der lokalen Produktion und die Entwicklung lokaler und internationaler Partnerschaften zur Diversifizierung der Lebensmittelquellen bis hin 2051 zum global Food Security Index der Welt zu werden".

Nachhaltigkeit bleibt ein Schlüsselpfeiler für Dubai Industrial City und den übergreifenden Herstellungsplan der VAE, und die zwischen Dubai Industrial City und MOCCAE unterzeichnete Vereinbarung wird die Dekarbonisierung im industriellen Sektor fördern. Beide Parteien werden bei der Umsetzung von Umweltgesetzen und -dekreten sowie bei der Förderung des Registers der VAE Carbon und des Kreditmechanismus zusammenarbeiten, um die Bemühungen zur Dekarbonisierung im Industrie- und Logistiksektor im Rahmen der Strategie Net Zero der VAE 2050 zu unterstützen.

Die Vereinbarung mit Dubais DET wird zur Dubai Economic Agenda „D33" beitragen, indem ausländische Direktinvestitionen in den Fertigungs- und Logistiksektoren angezogen werden. Durch die Präsentation der gebrauchsfertigen Angebote des Ökosystems vor einem globalen Publikum will Dubai Industrial City internationale Hersteller für die Niederlassung und den Export aus Dubai und den Vereinigten Arabischen Emiraten gewinnen.

Hadi Badri, CEO der Dubai Economic Development Corporation – Dubais Ministerium für Wirtschaft und Touri smus, sagte: „Als Dubais Ministerium für Wirtschaft und Tourismus setzen wir uns dafür ein, auf der Stärke von Dubais fortschrittlichem öffentlich-privatem Partnerschaftsmodell aufzubauen, um die Dubai Economic Agenda „D33" zu fördern und wir werden eine Reihe von Interessenvertretern zusammenbringen, um zu ihrem Erfolg beizutragen. Wir konzentrieren uns auf eine Reihe von Kernprioritäten für das nächste Jahrzehnt, darunter die Steigerung der Wertschöpfung des Industriesektors und die Förderung des Exportwachstums, die Schaffung eines Rahmens für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und das Erreichen der Selbstversorgung in einer Reihe von Schlüsselsektoren und -industrien, einschließlich Herstellung."

Start von #MakeBrillance

Die Veranstaltung war auch der Startschuss für die #MakeBrilliance-Kampagne von Dubai Industrial City, die den Status des Industriezentrums weltweit erhöhen wird. MoIAT, MOCCAE, EDB und Dubais DET werden die Kampagne bei globalen, regionalen und lokalen Veranstaltungen verstärken.

Dubai Industrial City wurde 2004 gegründet und ist eines der größten industriellen Fertigungs- und Logistikzentren der Region. Es beherbergt mehr als 800 Kunden und 300 Betriebsstätten. Mit einem erstklassigen Masterplan, aufgeteilt in sektorspezifische Zonen, einschließlich Mineralien, Grundmetalle, F&B, Handel und Vertrieb, Transport, Chemikalien sowie Maschinen und Ausrüstungen, war das Unternehmen Catalyst für das Wachstum und die Expansion des Industriesektors der VAE.

Dubai Industrial City ist Teil des Portfolios der TECOM Group mit 10 Geschäftsbezirken, darunter Dubai Internet City, Dubai Media City, Dubai Studio City, Dubai Production City, Dubai Science Park, Dubai Knowledge Park, Dubai International Academic City und Dubai Design District (d3).

Informationen zu TECOM Group PJSC

Die TECOM Group entwickelt seit 1999 strategische, sektororientierte Geschäftsbezirke im gesamten Emirat Dubai. Die TECOM Group ist gut aufgestellt, um weiterhin eine wichtige Rolle bei der Stärkung des Status von Dubai als globales Geschäfts- und Talentzentrum zu spielen.

Das TECOM Group-Portfolio besteht aus 10 Geschäftsbezirken, die 6 wichtige wissensbasierte Wirtschaftssektoren, darunter Design, Bildung, Fertigung, Medien, Wissenschaft und Technologie, abdecken. Die Gruppe bietet ein abwechslungsreiches und maßgeschneidertes Leasing-Portfolio — darunter Büros, Co-working-Räume, Lagerhäuser und Grundstücke — für mehr als 9.500 Kunden und mehr als 105.000 Fachleute.

Die TECOM Group bietet zusätzliche Mehrwertdienste an, um ein wettbewerbsfähiges und attraktives Umfeld für Unternehmen und Unternehmer zu schaffen und das Engagement der Gemeindemitglieder in den Bezirken zu fördern. Regierungs- und Unternehmensdienste werden über eine integrierte Smart-Services-Plattform namens „axs" bereitgestellt, welche die Geschäftsabwicklung erleichtert und den Mitgliedern der Community ein nahtloses Erlebnis bietet.

TECOM Group bietet außerdem branchenspezifische Einrichtungen, darunter Medienproduktionsstudios, Labors und Hochschulcampus an. in5, seine Plattform für Unternehmer und Start-ups, bietet Innovationszentren, die Technologie-, Medien- und Design-Start-ups und KMU unterstützen. Seine zukunftsorientierten Co-Working-Räume D/Quarter sorgen für anregende Arbeitsumgebungen für die Mieter, und das Paket „Go Freelance" bedient freiberufliche Talente.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tecomgroup.ae.

Informationen zu Dubai Industrial City

Dubai Industrial City bietet eine intelligente Infrastruktur und integrierte Lösungen für Hersteller und Unternehmen. Teil von TECOM Group ist ein wichtiger Akteur in der Operation 300bn, die darauf abzielt, den Industriesektor der VAE zu entwickeln und seine Rolle bei der Stimulierung der nationalen Wirtschaft zu stärken.

Das Zentrum beherbergt eine breite Palette von Kunden in sektorspezifischen Zonen, darunter große lokale und multinationale Organisationen wie Unilever, Patchi, Al Khayyat Investments, Almarai Group, IFFCO Group, Silver Line Gate Group, Badia Farms und Al Futtaim Logistics.

Dubai Industrial City bietet ein kostengünstiges und effizientes Geschäftsumfeld für den Fertigungssektor der Region und dient heute mit seinen integrierten Angeboten an Industriegrundstücken, hochmoderner Lagerhaltung, Büroflächen, Einzelhandelsflächen, Ausstellungsräumen und Arbeiterunterkünften als ein Ökosystem für Fertigung und Logistik.

Weitere Informationen finden Sie unter www.dubaiindustrialcity.ae

Über die Emirates Development Bank

Die Emirates Development Bank [EDB], die Entwicklungsbank der VAE, ist ein wichtiger Finanzmotor für die wirtschaftliche Entwicklung und den industriellen Fortschritt der VAE. EDB bietet finanzielle und nicht finanzielle Unterstützung für Unternehmen jeder Größe, von Start-ups, KMU bis hin zu Konzernen, welche die wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit in fünf strategischen Prioritätssektoren: Spitzentechnologie, Ernährungssicherheit, Gesundheitswesen, erneuerbare Energien und Fertigung vorantreiben. EDB wurde nach Bundesgesetz durch Dekret Nr. 07 von 2011 gegründet, das vom verstorbenen ScheichKhalifa bin Zayed Al Nahyan herausgegeben wurde; und es wurde im Juni 2015 in Betrieb genommen.

Weitere Informationen finden Sie unte r www.edb.gov. ae.

