Durch Zusammenarbeit in der Cloud wird Suzhou zum „Schrittmacher" der internationalen Fertigungsindustrie werden

NANJING, China, 18. Mai 2020 /PRNewswire/ -- Am 18. Mai fand in Suzhou der „Suzhou Online Dialogue on Global Industrial Chain Collaboration" statt, ein Online-Dialog zur Zusammenarbeit der globalen industriellen Lieferketten. Microsoft, Adidas, Roche und andere, international bekannte Unternehmen unterzeichneten einen Kooperationsvertrag mit der Stadt, um gemäß des Organisationsausschusses des „Suzhou Online Dialogue on Global Industrial Chain Collaboration" gemeinsam Fortschritte zu machen.

Diese Zusammenarbeit mit einem gesamten Vertragswert von 400 Milliarden Yuan erfasst fünf bedeutungsvolle Industrieketten: die Biomedizin und hochwertige medizinische Geräte, intelligente Geräte, neuartige Displays, den Automobil- und Kfz-Teilebereich sowie Software und integrierte Schaltkreise.

Am selben Tag wurde auch der „Inforgraphic Guide to Investment in Suzhou - Global Cooperation Inforgraphic of Suzhou Industrial Chain" veröffentlicht, ein grafischer Investitionsleitfaden zu Suzhou - Globale Kooperationsinfografik zu Suzhous Industrieketten. Dies ist der 5. Wegweiser, nach den bereits am 1. Januar erschienenen „Recommended Routes For On-site Investment Survey, Map of Development Platforms and Premises, Map of Industrial Lands and Investment and cooperation opportunities" (empfohlene Wege für eine Investitionsstudie vor Ort, Plan der Entwicklungsplattformen und Anlagen, Karte der Industrieflächen und Investitions- und Kooperationsgelegenheiten), und steht somit für die entschiedene Öffnungsbereitschaft und den Mut von Suzhou.

Suzhou ist eine wichtige, zentral gelegene Stadt und Standort von Hi-Tech-Industrie im Jangtse-Flussdelta. Als eine der Städte mit dem umfassendsten Angebot für das chinesische Fertigungssystem ist der Standort Suzhou für fast 160.000 wachstumsorientierte industrielle Unternehmen sehr attraktiv, darunter mehr als 400 der Top-500-Projekte weltweit und 26 Top-500 private chinesische Fertigungsunternehmen. Die Industrieproduktion von Suzhou erzielte 2019 einen Wert von 3,36 Billionen Yuan, und die Stadt unterhält Handelspartnerschaften mit mehr als 200 Ländern und Regionen weltweit. Import und Export erzielen weit über 319 Milliarden US-Dollar.

Aktuell vertraut Suzhou auf seine einzigartige Produktions- und Lieferketten, um den Ausbau eines modernen, international wettbewerbsfähigen Industriesystems zu beschleunigen, und verfolgt weiter sein Ziel, zur „Hauptfabrik" der Welt werden.

