Einladung zur Präsentation der Umfrageergebnisse - Das Potenzial ukrainischer Bürger in Deutschland erschließen

BERLIN, 21. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Die EWL Group und das Zentrum für Osteuropastudien der Universität Warschau laden herzlich zur Präsentation der Ergebnisse der Umfrage "Das Potenzial ukrainischer Bürger in Deutschland und den Niederlanden erschließen" ein.

Datum:

23. Mai 2024 (Donnerstag)

Uhrzeit: 10:00 Uhr

Ort: Steigenberger Hotel Am Kanzleramt, Ella-Trebe-Straße 5, 10557 Berlin

Begleiten Sie uns zu einem aufschlussreichen Pressefrühstück, organisiert vom Korrespondenten.Cafe, bei dem wir die sozioökonomische Lage ukrainischer Bürger in Deutschland beleuchten werden. Unsere vom 18. bis 30. März 2024 durchgeführte Umfrage erfasst die Antworten von 800 erwachsenen ukrainischen Staatsbürgern, die derzeit in Deutschland und den Niederlanden leben und ihre Erfahrungen als Arbeitsmigranten und Kriegsflüchtlinge beschreiben.

Zentrale Themen:

Faktoren, die die Wahl Deutschlands als Zielland ukrainischer Bürger während des Konflikts beeinflussten

Beschäftigungsstatus und -möglichkeiten für ukrainische Bürger in Deutschland

Zugang zu finanzieller Unterstützung und sozialer Hilfe

Empfehlungen und Meinungen zur Arbeit und zum Leben in Deutschland

Durchschnittliche Monatseinkommen und Pläne für einen längerfristigen Aufenthalt

Interesse an Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten

Fachliche Einblicke in die Umfrageergebnisse werden von folgenden Experten geteilt:

Michalina Sielewicz , International Business Development Direktorin bei EWL Group

, International Business Development Direktorin bei EWL Group Lars Beyer , Vertriebsleiter bei EWL Deutschland

, Vertriebsleiter bei EWL Deutschland Marharyta Nesterenko , Senior International Recruitment Managerin bei EWL Group

, Senior International Recruitment Managerin bei EWL Group Mariusz Kowalski , Professor an der Universität Warschau

Die Veranstaltung wird moderiert von Ewald König vom Berliner Korrespondentenbüro.

Die Präsentation findet auf Englisch statt.

Um sich einen Platz für diese Veranstaltung zu sichern, melden Sie sich bitte bei Ewald König vom Berliner Korrespondentenbüro per E-Mail an [email protected] oder telefonisch unter +49 151 216 271 54 an.

Verpassen Sie nicht diese Gelegenheit, wertvolle Einblicke zu gewinnen und an bedeutsamen Diskussionen über die sozioökonomische Situation ukrainischer Bürger in Deutschland teilzunehmen. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.