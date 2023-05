Erkundung der chinesischen Schnapshauptstadt: Abschluss des Fotoprojekts „Foreigner's View of Yanghe" in Suqian

SUQIAN, China, 19. Mai 2023 /PRNewswire/ -- Am 15. und 16. Mai fand in Suqian das Fotoprojekt „Foreigner's View of Yanghe" statt. Fotografen und Journalisten renommierter Organisationen wie MBC, Vietnam News Agency und Voice of Vietnam versammelten sich in Suqian, die auch die „Hauptstadt des chinesischen Likörs" genannt wird.

The manual brewing workshop of Yanghe Distillery

Ihr Ziel war es, in die jahrhundertealte Kunst des Schnapsbrauens einzutauchen und ein tiefes Verständnis für das reiche Erbe der chinesischen Schnapskultur zu entwickeln. Mit ihrer Sichtweise und ihren Berichten wollten sie eine einzigartige Perspektive von Ausländern auf Yanghe bieten und zum breiteren Verständnis sowie zur Förderung der chinesischen Schnapskultur beitragen.

Chinesischer Schnaps, bekannt als Baijiu, spielt eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der einzigartigen chinesischen Schnapskultur.

Suqian, im nördlichen Teil der Jiangsu-Provinz und im Delta des Jangtse-Flusses gelegen, erfreut sich einer ausgeprägten Identität als Heimat von Baijiu und ist kulturelles Symbol. Mit einer Geschichte, die bis zu den wohlhabenden Sui- und Tang-Dynastien zurückreicht und während der Ming- und Qing-Dynastien weiter wuchs, ist die Tradition der Schnapsherstellung in Suqian ein Beispiel für das tief verwurzelte Erbe der Schnapskultur.

Die natürlichen Wasserquellen, das Klima, der Boden, die Luft und das ökologische Umfeld, das reich an mikrobieller Flora ist, machen die Region zum idealen Standort für die Spirituosenherstellung im Osten Chinas. Die bekannten Marken „Yanghe" und „Shuanggou" sowie sechs weitere bekannte chinesische Marken haben die Spirituosenspezialitäten von Suqian weit über die Grenzen von Jiangsu hinaus bekannt gemacht. Im März 2019 wurde Suqian nach einer Neubewertung offiziell als „Chinas Schnapshauptstadt" anerkannt und festigte damit seinen Status als bedeutendes Zentrum der Schnapsproduktion.

In der handwerklichen Braustätte der Yanghe-Brennerei arbeiten die Handwerker mit viel Geschick, Wolken werden auf die Retortenfässer geblasen, und die Luft ist erfüllt vom Aroma des Schnapses. Da alle Prozesse von Hand ausgeführt werden, entsteht ein Püree, das reich an Aroma, dickflüssig und ergiebig sowie süß und delikat ist.

Die Fotografen besuchten die rund 93.000 Quadratmeter große Likörfabrik von Yanghe, den alten Yanghe-Keller und den jahrhundertealten unterirdischen Keller, der als Schatz der Stadt Yanghe gilt. Im automatischen intelligenten 3D-Lager und in der modernen Verpackungslogistikwerkstatt von Shuanggou können sie die traditionelle Kultur und die moderne Erforschung der Industrie erleben.

Wasser ist für Suqian der „Schlüssel". Mit einer Wasserfläche von 2.367 Quadratkilometern liegt sie in einem weitläufigen ökologischen Wassersystem und versorgt das Suqian-Gebiet kontinuierlich mit klarem Wasser. Während der Veranstaltung besuchte die Gruppe die Hongze Lake Wetland Scenic Area, die dicht mit Watten, Flüssen, Sümpfen und Seen bedeckt ist.

Als universelle Sprache hat der Alkohol als Medium des kulturellen Austauschs und als Brücke, die verschiedene Kulturen verbindet, zunehmend an Bedeutung gewonnen. Er dient als Instrument für gegenseitiges Lernen zwischen den Nationen. In diesem Zusammenhang nutzten Medienberichterstatter und Fotografen Spirituosen als Medium, um die reiche Spirituosenkultur von Suqian während ihrer zweitägigen Reise zu erkunden und zu verstehen. Durch ihre außergewöhnlichen Geschichtenerzählungsfähigkeiten und fesselnde Fotografie teilten sie die Aromen und Essenz der Spirituose und vermitteln effektiv die Geschichten rund um die Spirituosenkultur von Suqian. Diese Medienberichterstattung spielt eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Suqian als Hauptstadt der Spirituosen für ein breiteres Publikum und ermöglicht deren Anerkennung über die regionalen Grenzen hinaus.

Zhang Liandong, Vorsitzender von Yanghe Distillery, betont, dass der chinesische Baijiu sowohl als neues Symbol für China als auch als globaler Trend zur Erfahrung der chinesischen Kultur dient. Um chinesische Marken in globale Marken zu verwandeln, ist es entscheidend, renommierte Spirituosenunternehmen für die internationale Expansion zu integrieren und zu organisieren. Dabei handelt es sich um den Aufbau einer erstklassigen Spirituosenproduktionszone, die die außergewöhnliche Qualität und den Wert bekannter chinesischer Liköre aufzeigt. Durch die Nutzung des Produktionsgebiets als Repräsentant für berühmte Liköre von Weltrang soll die weltweite Wahrnehmung und Anerkennung des chinesischen Baijiu verbessert werden.

Links zu Bildanhängen:

Link: https://iop.asianetnews.net/view-attachment?attach-id=440823

Bildunterschrift: Der manuelle Brauerei-Workshop der Yanghe Distillery

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2081254/Yanghe.jpg

SOURCE "Foreigner's View of Yanghe" Photography Project