Erleben Sie die „Tangwu-Gitarre" auf der Foreign Friends' Cultural Expo

WEIFANG, China, 26. Juni 2023 /PRNewswire/ -- Dies ist ein Bericht aus dem Shandong-Büro der Hong Kong Business Daily. Auf der 19. China (Shenzhen) International Cultural Industry Expo, die vom 7. bis 11. Juni stattfand, hatte die „Yate" E-Gitarre aus Tangwu, Kreis Changle, Weifang, Provinz Shandong, einen beeindruckenden Auftritt.

Als typischer Vertreter der Kultur- und Kreativindustrie der Stadt Weifang hat die Shandong Yate Musical Instrument Co. Ltd. mit ihrer „E-Gitarre ohne Kopfplatte" und anderen beliebten Produkten vor Ort für die kürzlich erschienene neue E-Gitarre geworben, die die Aufmerksamkeit mehrerer ausländischer Besucher auf sich gezogen hat. Auf der ICIF betraten die ausländische Besucherin Eliza aus Pakistan und ihre Freunde den Ausstellungsbereich für Gitarren und begaben sich auf eine musikalische Reise.

Nachdem sie die Saiten mit der linken Hand gedrückt und mit der rechten Hand gezupft hatte, ertönte unter Elizas Spiel ein klassisches pakistanisches Volkslied „Beautiful Land" in der ganzen Ausstellungshalle. Der schöne Gitarrenklang lockte viele Zuschauer zum Stehenbleiben und Staunen. Es wird berichtet, dass Eliza eine Musikliebhaberin mit langjähriger Erfahrung im Gitarrenspiel ist. Am selben Tag erlebte sie auf Einladung der Mitarbeiter auch die „Tangwu-Gitarre" live und war tief beeindruckt von der hohen Qualität dieser Gitarre.

Durch Gespräche mit den Mitarbeitern vor Ort erfuhr Eliza, dass diese Gitarren in einer kleinen Stadt im Norden Chinas - Tangwu - hergestellt werden. In dieser Stadt gibt es 108 Unternehmen für die Herstellung von Musikinstrumenten und die Verarbeitung von Zubehör mit mehr als 5000 Beschäftigten, die in der Lage sind, 8 Kategorien von fast 400 Arten von Musikinstrumenten herzustellen. Die jährliche Produktion von elektrischen akustischen Instrumenten beläuft sich auf 2 Millionen Stück und 5 Millionen Zubehörsets, die in mehr als 30 Länder und Regionen wie Europa, Amerika, Japan und Südkorea exportiert werden. Die jährliche Produktion von E-Gitarren macht mehr als 40 % der gesamten nationalen Produktion aus.

Laut Lv Dongfang, dem Bürgermeister der Stadt Tangwu, hat man sich in den letzten Jahren an die Globalisierungsstrategie gehalten und herausragende Unternehmen zur Teilnahme an inländischen Messen wie der Shenzhen Cultural Expo und der Shanghai International Musical Instrument Exhibition sowie an ausländischen Messen wie der The NAMM Show und Musicmessage eingeladen. Der nationaler und internationaler Einfluss hat sich weiter vergrößert.

SOURCE Shandong Office of Hong Kong Business Daily