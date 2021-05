Erling Haaland schließt sich Hyperice als globales Gesicht des Fußballs an

Fußball-Superstar wählt den Marktführer für Regenerationstechnologie als seine erste Kapitalbeteiligung

IRVINE, Kalifornien, 6. Mai 2021 /PRNewswire/ -- Hyperice, der Branchenführer in der Regenerationstechnologie und Pionier der Schlagmassage-, Vibrations-, dynamischen Luftkompressions- und Wärmetechnologie, gab heute bekannt, dass Erling Haaland, erfolgreicher Stürmer des Bundesligisten Borussia Dortmund und norwegischer Nationalspieler, sich -Hyperice als Athletenbotschafter und Investor angeschlossen hat. Haaland wird als das Gesicht des globalen Fußballs für das Unternehmen fungieren. Mit nur 20 Jahren ist Hyperice seine erste Kapitalbeteiligung und reiht sich in eine Reihe von jungen Superstars ein, die in ihre körperliche und finanzielle Zukunft investieren. Die Nachricht folgt der kontinuierlichen Expansion von Hyperice auf den globalen Märkten, insbesondere in Deutschland, Spanien, Italien, Portugal, Frankreich und Großbritannien.