Es gibt so viel zu sehen - IHG Hotels & Resorts in Deutschland

In den IHG Hotels & Resorts in Deutschland können Reisende mit dem Angebot Eine Nacht auf uns * sparen, wenn sie drei oder mehr aufeinander folgende Übernachtungen in einem Hotel in Deutschland buchen. Zudem hat IHG kürzlich die Zimmerrate Jetzt buchen, später bezahlen ** eingeführt, die Reisenden zusätzliche Flexibilität bietet – es ist keine Anzahlung notwendig und die Buchung kann bis einen Tag vor dem Aufenthalt storniert werden.

Wer aus einer Übernachtung gleich einen Wochenendtrip machen oder einen neuen Ort in Form eines Kurztrips entdecken möchte, kann bei einer Buchung von zwei Nächten ermäßigte Raten*** erhalten und insgesamt eine Nacht sparen (2 für 1 Angebot).

Die nachstehende Zusammenfassung großartiger Reiseziele und Hotels bietet für jeden Reisenden etwas, ob Städtetrip, Urlaub auf dem Land oder luxuriöse Auszeit.

BADEN-WÜRTTEMBERG

Sindelfingen im Süden Deutschlands ist nicht nur Zuhause von Sensapolis, dem größten Indoor-Freizeitpark Deutschlands; von hier aus lassen sich zudem viele Tagestrips in die Natur organisieren, z. B. in den Glemswald, zum Schloss Solitude oder in den Schwarzwald – alle Ziele sind nur 30–45 Minuten Autofahrt entfernt und perfekt für Wanderungen, Spaziergänge oder Picknicks mit der Familie.

Nutzen Sie die Gelegenheit und übernachten Sie im neu eröffneten Holiday Inn Express® Sindelfingen. Alle 158 Zimmer sind für Holiday Inn Express typisch modern eingerichtet und bieten alles, was Reisende benötigen und was einen großartigen Aufenthalt ausmacht: Verdunkelungsvorhänge, qualitativ hochwertige Betten, Power-Dusche sowie im Preis inbegriffenes Highspeed-WLAN.

Die Zimmerpreise ab 86 € enthalten das Express Start-Frühstück. Weitere Informationen finden Sie unter ihg.com/holidayinnexpress, wo Sie auch Ihren Aufenthalt buchen können.

BERLIN

Mit einer Berliner-Unterwelten-Führung können Sie Berlin aus einer anderen Perspektive entdecken – das unterirdische Museum deckt Berlins Geheimnisse auf, darunter auch ehemalige Fluchttunnel und Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg. Eine einzigartige Erfahrung ist auch der Spreepark. Der verlassene Vergnügungspark nördlich des Plänterwalds aus dem Jahr 1969 ist ein echter Geheimtipp. Erst vor Kurzem wurde er für Besucher, die das Gelände des Retro-Parks erkunden möchten, wieder eröffnet. Eine wahre Zeitreise, denn die Fahrgeschäfte und Dinosaurierfiguren sind noch dieselben.

Übernachten Sie im Hotel Indigo® Berlin East Side Gallery, dessen Design an die kreative Energie des Stadtviertels angelehnt ist. Das Boutiquehotel mit 118 Zimmern verbindet industrielle Architektur mit Retro-Elementen wie Graffitis und den leuchtenden Farben, in denen Trabis häufig erstrahlten. Alle Zimmer sind mit USB-Steckdosen und einem 43-Zoll-Smart-Fernseher ausgestattet und haben WLAN im Preis inbegriffen.

Die Zimmerpreise fangen bei 92 € pro Nacht an. Weitere Informationen finden Sie unter ihg.com/hotelindigo, wo Sie auch Ihren Aufenthalt buchen können.

HAMBURG

Hamburgs Kanäle machen denen in Amsterdam Konkurrenz. Einer der ältesten Orte der Stadt ist Nikolaifleet, wo sich die Häuser malerisch im Wasser des Kanals spiegeln. Für Street-Art-Fans gehört St. Pauli zu den coolsten Gegenden der Stadt. Die Straßen hier sind übersät mit farbenfrohen Kunstwerken und in den kleinen Kunstläden und verschrobenen Cafés lässt sich schnell ein ganzer Tag verbringen.

Übernachten Sie im modernen Holiday Inn® Hamburg Berliner Tor. Das Angebot Kinder übernachten und essen gratis ist perfekt für diejenigen, die gerne mit ihrer Familie Urlaub machen möchten. Das Hotel mit 316 Zimmern in der Hamburger Innenstadt ist der ideale Ausgangspunkt für Sightseeing-Touren.

Die Zimmerpreise fangen bei 83 € pro Nacht an. Weitere Informationen finden Sie unter ihg.com/holidayinn, wo Sie auch Ihren Aufenthalt buchen können.

KÖLN

Köln überzeugt mit eindrucksvoller historischer Architektur aus 2.000 Jahren Stadtgeschichte. Der Kölner Dom, die größte gotische Kirche Nordeuropas, gehört seit 1996 zum UNESCO Weltkulturerbe. Die Stadt begeistert außerdem mit den malerischen, engen Gassen der Altstadt mit bunten traditionellen Häusern und dem markanten mittelalterlichen Vierungsturm der Kirche Groß St. Martin.

Zwar ist die Architektur Hauptattraktion der Stadt, doch Köln hat mit Parks, Wäldern, Seen und Freiflächen auch Naturliebhabern einiges zu bieten. Der 14 Hektar große Volksgarten mit Spielplatz, Fahrradverleih und Biergärten ist die perfekte Wahl für die Sommermonate.

Übernachten Sie im Holiday Inn Express® Köln Mülheim, das eine gute Verkehrsanbindung ins Stadtzentrum hat. Das Express Start™-Frühstück ist im Preis inklusive.

Ab nur 67 € pro Nacht finden Gäste hier den perfekten Ausgangspunkt für Stadterkundungen. Weitere Informationen finden Sie unter ihg.com, wo Sie auch Ihren Aufenthalt buchen können.

SACHSEN

In Sachsens Hauptstadt Dresden, auch als „Elbflorenz" bekannt, findet sich die Brühlsche Terrasse – der „Balkon Europas" –, ein architektonisches Ensemble, das sich entlang des Elbufers erstreckt. In Dresden lassen sich zudem viele historische Bauwerke wie die Frauenkirche, Europas größte Kirchkuppel, oder der Zwinger, ein Palast im Barockstil, bestaunen.

Übernachten Sie in einem der 132 Zimmer des Hotel Indigo® Dresden Wettiner Platz, von dem aus Sie das historische Zentrum der Stadt bequem zu Fuß erreichen. Das Boutiquehotel ist perfekt in das Stadtviertel integriert und spiegelt im Design die kontrastierenden architektonischen Stile Dresdens, von modernen Industriegebäuden bis hin zu historischen Barockbauwerken, wider. In den Gemeinschaftsbereichen verströmen Glühlampen, Tischbeine im Industriestil, Massivholzplatten sowie Kupfer- und Messingelemente ein modern-industrielles Flair. Die Zimmer sind eine zeitgemäße Interpretation der barocken Architektur Dresdens: Wandvertäfelungen aus Holz und Farben, die an Grünspan (die blau-grüne Patina, die Kupfer bei Verwitterung annimmt), der sich an bedeutenden Gebäuden der Stadt finden lässt, erinnern.

Die Zimmerpreise fangen bei 86 € pro Nacht an. Weitere Informationen finden Sie unter ihg.com/hotelindigo, wo Sie auch Ihren Aufenthalt buchen können.

DÜSSELDORF

Die Königsallee in Düsseldorf, eine der teuersten Einkaufsstraßen Deutschlands, macht die Stadt zum perfekten Ort für einen Einkaufstrip am Wochenende. Für all diejenigen, die in diesem Jahr gerne nach Japan gereist wären, ist dies die deutsche Alternative: In Düsseldorf findet sich die drittgrößte japanische Gemeinschaft der Welt und in der Stadtmitte um die Schadowstraße gibt es einige der besten japanischen Restaurants in Deutschland.

Übernachten Sie im ikonischen InterContinental® Düsseldorf in der Königsallee: Hier haben Sie die Hauptattraktionen der Stadt direkt vor der Haustür. Die frisch renovierten Zimmer und Suiten bieten luxuriösen Komfort, während warme Steine, glitzerndes Glas und üppige Stoffe Eleganz verströmen.

Die Zimmerpreise fangen bei 195 € pro Nacht an. Weitere Informationen finden Sie unter ihg.com/intercontinental, wo Sie auch Ihren Aufenthalt buchen können.

IHG Versprechen auf Sauberkeit

IHG setzt sich seit Langem für strenge Reinigungsverfahren in allen Hotels weltweit ein. Diese wurden in Zusammenarbeit mit branchenführenden Experten wie der Cleveland Clinic, Ecolab und Diversey um zusätzliche COVID-19-Protokolle und bewährte Verfahren ergänzt. Außerdem wurde das IHG Versprechen auf Sauberkeit eingeführt. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.ihg.com/VersprechenaufSauberkeit.

