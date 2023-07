Europas führende Veranstaltung für General Counsels und Chief Compliance Officers, an der nur auf Einladung teilgenommen werden kann

BERLIN, 3. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Die Corporate Counsel and Compliance Exchange Europe lädt General Counsels und Chief Compliance Officers führender Organisationen in ganz Europa vom 27. bis zum 28. September ins Hotel Palace Berlin, Deutschland ein, um Kontakte zu knüpfen, zu diskutieren und Lösungen für geschäftskritische Herausforderungen zu finden, die interne Rechtsteams betreffen.

Zu den Schwerpunkten gehören die Entwicklung von Effizienz innerhalb des Rechts- und Compliance-Teams, um die zunehmende Komplexität und Arbeitsbelastung zu bewältigen, mit Einblicken darin, wie Merck, Axel Springer und AT&S die Rolle der Rechtstechnologie sehen, während SwissRe und andere die Vor- und Nachteile der Zentralisierung oder Dezentralisierung von Compliance-Abteilungen diskutieren werden.

Experten werden auch ihre Ansichten zu Greenwashing- und ESG-Initiativen sowie zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen des deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes, LkSG, kurz Lieferkettengesetz, und seines potenziellen EU-Äquivalents abgeben.

Die Teilnehmer werden auch über ihre Haltung zum Thema Risikomanagement im Vergleich zur Erleichterung des Geschäftsverkehrs diskutieren können. In einer Podiumsdiskussion wird dieses Ausbalancieren in Zeiten internationaler Turbulenzen und wirtschaftlicher Unsicherheit erörtert.

Personalwesen und personelle Ausstattung von Teams während einer Rezession werden von OHB, SiemensHealthineers und Talanx untersucht, die Einblicke in ihre Bemühungen vorstellen, neue Talente anzuwerben und neue Wege zur langfristigen Bindung von Mitarbeitern zu finden. Delivery Hero wird exklusive Einblicke in die Vorteile der Rechtstechnologie geben, um eine kosteneffiziente Rechtsabteilung zu führen und sich besser für das Rechtsteam in ihrem eigenen Unternehmen einzusetzen. Um das vollständige Programm zu sehen, klicken Sie bitte hier.

Die Exchange ist eine andere Art von juristischer Veranstaltung, die ein Höchstmaß an Relevanz für die Teilnehmer bietet. Da die Teilnahme nur auf Einladung erfolgt, ist der Teilnehmerkreis auf 70 General Counsels und Chief Compliance Officers beschränkt. Dies bietet ein hochwertiges Umfeld für den Aufbau von Kontakten, die weit über die Dauer der Veranstaltung hinaus bestehen bleiben.

Auch das Format ist einzigartig: Neben den Podiumsdiskussionen und Präsentationen bietet die Veranstaltung Diskussionen am Rundtisch, vorausgewählte Thinktanks und eine Live-Abstimmung mit dem Publikum, bei der die Teilnehmer ihre Praktiken mit denen der anderen Teilnehmer im Raum vergleichen können, was zu einer interaktiven Veranstaltung beiträgt.

Anbieter vor Ort sind bewährte Anbieter, die von früheren und aktuellen Teilnehmern empfohlen werden. Die Teilnehmer werden die Möglichkeit haben, ihre Meetings im Voraus auszuwählen, um einen produktiven Tag und beratende Gespräche zu gewährleisten.

Um Ihren Platz bei der Corporate Counsel und Compliance Exchange Europe zu sichern, fordern Sie eine Einladung an oder besuchen Sie unsere Website.

Kontaktdaten:

Kazia Green

[email protected]

+44(0)20 7368 9300

SOURCE IQPC Exchange