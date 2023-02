EverWind Fuels erhält Umweltgenehmigung für das erste Projekt im industriellen Maßstab mit grünem Wasserstoff und grünem Ammoniak in Nordamerika

HALIFAX, Nova Scotia, 8. Februar 2023 /PRNewswire/ -- Die EverWind Fuels Company („EverWind") hat die Umweltgenehmigung für die erste Phase ihres sechs Milliarden Dollar teuren Projekts für grünen Wasserstoff und grünes Ammoniak mit einer Jahreskapazität von einer Million Tonnen in Point Tupper, Nova Scotia, Kanada, erhalten. Die Genehmigung wurde heute vom Ehrenwerten Timothy Halman, Minister für Umwelt und Klimawandel der Regierung von Nova Scotia, erteilt.

EverWind Fuels

EverWind ist weiterhin auf dem besten Weg, bis 2025 grünes Ammoniak an die deutschen Abnehmer E.ON und Uniper zu liefern und damit die Ziele der historischen Wasserstoffallianz zwischen Kanada und Deutschland zu erreichen, die im August 2022 vom kanadischen Minister für natürliche Ressourcen, Jonathan Wilkinson, und dem deutschen Vizekanzler Robert Habeck unterzeichnet wurde.

Die Umweltgenehmigung ist ein wichtiger Meilenstein für EverWind und seine First Nations-Partner Membertou, Paqtnkek (Bayside Development Corporation) und Potlotek. Sie ebnet den Weg für den Baubeginn in der ersten Hälfte des Jahres 2023. Es ist das erste unabhängige Projekt für grünen Wasserstoff und grünes Ammoniak in Nordamerika, das eine Umweltgenehmigung erhalten hat, und eines der ersten weltweit.

Im Dezember 2022 war EverWind der erfolgreiche Bieter im Rahmen eines Ausschreibungsverfahrens der Provinz für Crown-Land und bewirbt sich nun ausschließlich um Pachtverträge für 137.000 Acres (rund 550 Quadratkilometer) Land, um einen 2-Gigawatt-Onshore-Windpark zu entwickeln. Die Onshore-Windkraft soll bis 2026 die zweite Phase der grünen Wasserstoffproduktionsanlage antreiben.

Anfang 2022 erwarb EverWind das Point Tupper Terminal. Das bestehende, in Betrieb befindliche Seeterminal ist der tiefste eisfreie Liegeplatz an der Ostküste Nordamerikas. Die Anlage hat eine Produktionskapazität von mehr als 10 Millionen Tonnen grünem Ammoniak pro Jahr. Der Standort mit seinen bestehenden Lager- und Logistikanlagen im Wert von rund einer Milliarde US-Dollar ist ein idealer Wasserstoffknotenpunkt, der zusätzlich zu seiner Hafenanlage über wichtige Infrastrukturen wie Schiene, Straße und Pipelines angebunden ist.

Trent Vichie, CEO und Gründer von EverWind, begrüßte die Nachricht der Regierung und sagte: „Als First-Mover in den atlantische Provinzen Kanadas baut EverWind ein weltweit wettbewerbsfähiges Zentrum für umweltfreundliche Energie auf und erschließt die immensen lokalen, nationalen und internationalen Möglichkeiten, die grüner Wasserstoff und grüne Kraftstoffe bieten. Die heute bekannt gegebene Umweltgenehmigung wird die Fähigkeit der Region verbessern, die für eine rasche Expansion in neue Märkte erforderlichen First-Mover-Lieferketten zu schaffen. Außerdem wird damit die Grundlage für eine neue Industrie in Kanada und Nova Scotia geschaffen, die den Übergang zu grüner Energie vorantreiben wird."

Laurel Broten, Geschäftsführerin von Invest in Canada, Kanadas globaler Agentur zur Anwerbung und Förderung von Investitionen, würdigte die Bedeutung der heutigen Ankündigung.„Wasserstoff ist ein wichtiges Instrument für die Energiewende und dafür, wie wir unsere Netto-Null-Ziele bis 2050 erreichen können. Das geplante Wasserstoff- und Ammoniakprojekt von EverWind Fuels in Point Tupper, Nova Scotia, ist ein Beispiel für die transformativen Vorteile, die ausländische Direktinvestitionen für Kanada und die kanadischen Kommunen bringen können."

Anerkennung der Mi'kmaw und ihres angestammten Territoriums

EverWind Fuels erkennt das angestammte und unberührte Territorium des Mi'kmaq-Volkes an, und wir erkennen sie als die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Bewahrer dieses Landes, Mi'kma'ki, an. Unsere Arbeit folgt einem Grundprinzip der Mi'kmaq: dem Umweltschutz. Wir haben uns verpflichtet, mit den Mi'kmaq zusammenzuarbeiten, indem wir sie um Rat fragen, uns engagieren und eine umfassende Partnerschaft zu allen Aspekten des Projekts aufbauen.

Informationen zu EverWind Fuels

EverWind ist Nordamerikas führender unabhängiger Entwickler von grünem Wasserstoff und baut eine grüne Ammoniakanlage mit einer Kapazität von einer Million Tonnen pro Jahr. Die erste Phase ist genehmigt und soll ab 2025 200.000 Tonnen pro Jahr produzieren und exportieren und bis 2026 die volle Menge von einer Million Tonnen pro Jahr erreichen. EverWind besitzt und betreibt den tiefsten eisfreien Liegeplatz an der Ostküste Nordamerikas mit einem erstklassigen Zugang zu Schienen, Straßen und Pipelines. Unsere Sicherheitskultur ist Ausdruck einer hochqualifizierten und umfassend zertifizierten Belegschaft, die eine hervorragende Sicherheitsbilanz aufweist.

EverWind arbeitet mit einigen der größten europäischen Energieunternehmen, führenden Lieferanten von Wasserstoff- und Ammoniakanlagen und Finanzberatern zusammen. Diese Partnerschaften werden die strategische und zügige Entwicklung der nächsten Phase unseres Projekts in Nova Scotia unterstützen, einschließlich eines 2-Gigawatt-Windparks, der voraussichtlich der größte in Nordamerika sein wird.

EverWind hat drei Eigenkapitalpartner aus den First Nations und setzt sich für eine sinnvolle Zusammenarbeit mit den Rechteinhabern und die Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Vereinbarkeit ein. Auf lokaler Ebene arbeitet das Unternehmen eng mit Kommunen und Interessenvertretungen zusammen.

Mit unserer Erfahrung in der Entwicklung von Nova Scotia verfolgt EverWind auch ein Schwesterprojekt auf der Burin-Halbinsel in Neufundland und Labrador. Dieses Projekt besteht aus einem 2-Gigawatt-Windpark zur Produktion von grünem Wasserstoff und Ammoniak, ganz ähnlich wie die zweite Phase des Projekts in Nova Scotia.

EverWind wird von Trent Vichie geleitet, einem Mitbegründer von Stonepeak Infrastructure Partners. Die Mitglieder des EverWind-Führungsteams hatten zuvor CEO- und C-Suite-Positionen bei verschiedenen Infrastruktur-, Private-Equity-, Erneuerbare-Energien- und Versorgungsunternehmen inne und verfügen über eine Investitionserfahrung von insgesamt mehr als 45 Milliarden US-Dollar bei Kapitalprojekten in den letzten zwei Jahrzehnten.

Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf gegenwärtigen Annahmen und Prognosen von EverWind beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Leistung des Unternehmens wesentlich von den hier genannten Einschätzungen abweichen. EverWind beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Anfragen von Unternehmen: Lynn Hammond, VP Corporate Affairs, [email protected], 709 330 1260; Anfragen von Medien: Kal Reid, Director, Public Relations, [email protected], 289 241 7936

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1997812/EverWind_Fuels_Company_EverWind_Fuels_Receives_Environmental_App.jpg

SOURCE EverWind Fuels Company