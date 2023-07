EverWind kauft und entwickelt drei Windparks in Nova Scotia mit RES als Entwicklungspartner

Die neu errichteten Windparks werden Strom aus erneuerbaren Energien für die Produktion von grünem Wasserstoff und Ammoniak von EverWind erzeugen und damit die Führungsrolle von Nova Scotia im Bereich der grünen Kraftstoffe sichern

HALIFAX, NS, 18. Juli 2023 /PRNewswire/ -- EverWind Fuels („EverWind"), Kanadas fortschrittlichstes Großprojekt für grünen Wasserstoff, gab den Kauf von drei Windparkentwicklungsprojekten bekannt: Windy Ridge und in Partnerschaft mit Membertou, Bear Lake und Kmtnuk (zusammen die „Windparks"), die zusammen etwa 530 MW umfassen. Die Windparks stellen eine private Investition in neue, saubere, erneuerbare Energieerzeugung in Nova Scotia dar und unterstützen Phase 1 des grünen Wasserstoff- und Ammoniakprojekts von EverWind.

Die wichtigsten Highlights der Windparkentwicklung:

EverWind Fuels, North America's leading independent developer of green hydrogen, announced purchase and develop deal for three Nova Scotia wind farms with RES as development partner EverWind Fuels is harnessing nature's renewable resources to produce green hydrogen and other clean fuels

1 Milliarde Dollar als private Investitionen zur Bereitstellung zusätzlicher erneuerbarer Energie in Nova Scotia für die Produktion von grünem Wasserstoff und Ammoniak durch EverWind

als private Investitionen zur Bereitstellung zusätzlicher erneuerbarer Energie in für die Produktion von grünem Wasserstoff und Ammoniak durch EverWind Schaffung von Arbeitsplätzen mit rund 650 Stellen im Baugewerbe und 30 Vollzeitstellen in Nova Scotia allein durch Windparks

mit rund 650 Stellen im Baugewerbe und 30 Vollzeitstellen in allein durch Windparks Unterstützt den Renewable Energy Standard zu 80 % in Nova Scotia bis zum Jahr 2030

in bis zum Jahr 2030 Neue Stromerzeugungskapazität zusätzlich zur jüngsten Rate Base Procurement (RBP) der Provinz Nova Scotia

zusätzlich zur jüngsten Rate Base Procurement (RBP) der Provinz Nova Scotia Das System profitiert von EverWind als flexiblem Stromnutzer zur Unterstützung des Stromnetzes und der Energiewende in Nova Scotia 1

von EverWind als flexiblem Stromnutzer zur Unterstützung des Stromnetzes und der Energiewende in Ermöglicht die Entwicklung der Produktionsanlage für grünen Wasserstoff und Ammoniak von EverWind, die Kanadas führende grüne Wasserstoffwirtschaft erschließt

„Der globale Kampf gegen den Klimawandel erfordert, dass wir zusammenarbeiten, um langfristige Investitionen in saubere, erneuerbare Energien über die Ziellinie zu bringen", so Trent Vichie, CEO von EverWind. „Diese Investition hilft Nova Scotia, den Übergang zu sauberer Energie schneller und kostengünstiger zu schaffen. Der Strom, der in diesen drei neuen Anlagen erzeugt wird, stellt außerdem sicher, dass EverWinds grüner Wasserstoff und Ammoniak die strengsten internationalen Standards für grüne Brennstoffe erfüllen, einschließlich der europäischen Kriterien für erneuerbare Brenn- und Kraftstoffe nicht biogenen Ursprungs (Renewable Fuels of Non-Biological Origin, RFNBO). Das ist ein Gewinn für unser Projekt, ein Gewinn für die Provinz und letztendlich ein Gewinn für den Planeten."

„Membertou ist stolz auf die Zusammenarbeit mit EverWind Fuels bei der Entwicklung der Windparks Bear Lake und Kmtnuk. Als Mehrheitseigentümer wird Membertou den Entwicklungsprozess prägen und zusammen mit unseren Partnern daran arbeiten, den Übergang zu grüner Energie in Nova Scotia und der Welt voranzutreiben. Diese Entwicklung wird eine notwendige Energiequelle bieten und wirtschaftliche Vorteile für die Menschen in Membertou schaffen", erklärte Chief Terry Paul, Chief und CEO von Membertou.

Partnerschaften für den Windpark- und Anlagenbau Die Windparks werden in Zusammenarbeit mit Renewable Energy Systems Ltd. (RES) entwickelt und gebaut. RES ist der größte private Entwickler von erneuerbaren Energien weltweit, der bereits Windparks mit einer Leistung von über 23 GW gebaut hat und derzeit Windenergieanlagen mit einer Leistung von über 12 GW betreibt. RES arbeitet seit 2003 mit Gemeinden, Unternehmen, First Nations und Regierungsbehörden in Kanada zusammen, darunter auch im Rahmen umfangreicher Arbeiten in Nova Scotia.

„RES freut sich sehr über die Partnerschaft mit EverWind bei der Entwicklung dieser Farmen", bemerkte Peter Clibbon, Senior VP of Development für RES in Kanada. „RES bringt bedeutende Erfahrungen in der Entwicklung von Windparks mit, insbesondere in Nova Scotia. Wir sind mit dem fortgeschrittenen Entwicklungsstand der Windparks zufrieden und freuen uns darauf, diese Entwicklungen in den kommerziellen Betrieb zu überführen. Beide Windprojekte sind durch das Zusammenschaltungsverfahren von Nova Scotia Power gut fortgeschritten und werden derzeit im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung vor Ort untersucht, damit im Herbst 2023 ein vollständiges Umweltprüfungsverfahren eingeleitet werden kann."

Die Anlage für grünen Wasserstoff und Ammoniak wird in Zusammenarbeit mit dem führenden Unternehmen für Engineering, Beschaffung und Bauwesen (EPC) Black & Veatch entwickelt und gebaut.

Black & Veatch hat kritische Infrastrukturprojekte in mehr als 100 Ländern durchgeführt und beschäftigt mehr als 10.000 Mitarbeiter in 100 Niederlassungen weltweit. Das Unternehmen arbeitet seit über 60 Jahren an Wasserstoff-, Ammoniak- und Übertragungsprojekten und verfügt über Erfahrungen, die 100 Wasserstoffprojekte und mehr als 50 aktuelle Ammoniakprojekte umfassen.

„Dank unserer umfangreichen Erfahrung auf dem Gebiet der Energiewende werden wir mit den erstklassigen Partnern von EverWind zusammenarbeiten können, um die voraussichtlich erste umweltfreundliche Ammoniak-Großproduktionsanlage Nordamerikas voranzubringen", so Ali Assaf, Vice President und Managing Director von Black & Veatch. „Wir befinden uns in der Endphase des Front-End-Engineering und Design (FEED) für Phase 1der Produktionsanlage und machen in allen Arbeitsschritten Fortschritte, um die Arbeiten pünktlich und innerhalb des Budgets abzuschließen."

Vorteile eines Windparks Die drei neuen Windkraftprojekte werden die Gesamtmenge der durch Windkraft erzeugten Elektrizität im Stromnetz von Nova Scotia Power erhöhen und Nova Scotia Power dem Ziel näher bringen, die Vorgaben der Provinz von 80 % erneuerbarer Energie bis 2030 zu erfüllen.

Ökostrom, der über die Anforderungen von EverWind hinausgeht, kann Nova Scotia Power für den Verbrauch durch Kunden zur Verfügung gestellt werden. Dies bietet zudem Kostenvorteile durch die kürzlich von der kanadischen Regierung verabschiedete Steuergutschrift für Investitionen in die Stromerzeugung (Canadian Government Investment Tax Credit) aus erneuerbaren Energien.

Die Stromnutzung von EverWind kann auch erhebliche Systemvorteile mit sich bringen, da die variable Wasserstoffproduktion eine flexible Nutzung von erneuerbarem Strom ermöglicht. Dies wiederum unterstützt die grüne Wende, insbesondere angesichts des variablen saisonalen Energiebedarfs in Nova Scotia.

Grüne Energiequellen für die EverWind-Produktion Der gesamte Strom für EverWinds Phase 1 der Produktion wird aus neu errichteten erneuerbaren Energiequellen geliefert, wobei die in den Windparks erzeugte Energie über das Stromnetz von Nova Scotia an seine Anlage Point Tupper übertragen wird. EverWind kauft und pachtet außerdem Land in der Nähe der Anlage, das für bis zu 300 MW Solarstrom genutzt werden soll, um die Produktion zu unterstützen und die Flexibilität des Netzes weiter zu erhöhen. Die Produktion von EverWind wird angesichts der intermittierenden Natur seiner erneuerbaren Energiequellen variieren. In der ersten Phase werden PEM-Elektrolyseure eingesetzt, die ihre Produktion schnell variieren können, um auf schwankende grüne Energiezufuhr zu reagieren. Mit den Windparks und den Solaranlagen wird EverWind voraussichtlich 2.500.000 MWh erzeugen, was den Strom für über 200.000 Tonnen Ammoniak liefert.

„Jedes Windprojekt, dessen Bau wir in Erwägung ziehen, ist an die Bedingung geknüpft, dass wir kein einziges Watt, das für die private, gewerbliche oder industrielle Nutzung vorgesehen ist, aus dem Netz von Nova Scotia nehmen", sagte Vichie. „Wir übernehmen die Kosten für die Erzeugung neuer sauberer Energie, und der überschüssige Strom, der in diesen Projekten erzeugt wird, wird umgehend für den Hausgebrauch zur Verfügung gestellt. Wir werden in der Lage sein, unsere Produktion zu erweitern, um das Stromnetz in Zeiten von Nachfragespitzen widerstandsfähiger zu gestalten."

Für die Phase 2 seiner Produktion hat EverWind eine Absichtserklärung unterzeichnet, um staatliches Land für weitere 2 Gigawatt Windkraft zu pachten. EverWind entwickelt derzeit auch ein grünes Wasserstoffprojekt in Neufundland und Labrador.

EverWind beauftragt aktuell ein unabhängiges Prüfunternehmen, das bescheinigen soll, dass seine Produktion von grünem Wasserstoff die strengsten internationalen Standards (einschließlich der europäischen RFNBO-Kriterien) erfüllt.

Informationen zu EverWind Fuels

EverWind ist Nordamerikas führender unabhängiger Entwickler von grünem Wasserstoff. EverWind hat die erste Umweltgenehmigung in Nordamerika für ein großangelegtes grünes Wasserstoffprojekt erhalten und ist in Bezug auf die Planung, Konstruktion und Entwicklung, sowohl für die erste Phase seiner Projekte zur Erzeugung umweltfreundlicher Energie als auch für die Produktionsanlage, die diese Energie in grünen Wasserstoff umwandeln wird, gut vorangekommen. EverWind besitzt und betreibt den tiefsten eisfreien Liegeplatz an der Ostküste Nordamerikas mit einem erstklassigen Zugang zu Schienen, Straßen und Pipelines. Unsere Sicherheitskultur spiegelt sich in unseren hochqualifizierten und umfassend zertifizierten Arbeitskräften wider, die eine hervorragende Sicherheitsbilanz aufweisen.

EverWind hat drei Eigenkapitalpartner aus den First Nations und setzt sich für eine sinnvolle Zusammenarbeit mit den Rechteinhabern und für die Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Aussöhnung ein. Auf lokaler Ebene arbeitet das Unternehmen eng mit Gemeinden und Interessenverbänden zusammen.

EverWind wird von Trent Vichie geleitet, einem Mitbegründer von Stonepeak Infrastructure Partners und ehemaligen Blackstone Partner. Das Entwicklungsteam von EverWind besteht aus über 20 Mitgliedern, die zuvor in leitenden Positionen bei verschiedenen Unternehmen in den Bereichen Infrastruktur, Private Equity, erneuerbare Energien, Engineering und Energieversorgung tätig waren. EverWind wird zudem von einem erstklassigen Beratungsteam unterstützt, darunter Black & Veatch, ILF, RES, Strum Environmental, McInnes Cooper, King & Spalding, McKinsey, Morgan Stanley, CIBC und Citi.

Projekte von EverWind in Nova Scotia

Die erste Phase wurde nach einer Umweltverträglichkeitsprüfung genehmigt und soll ab 2025 über 200.000 Tonnen grünes Ammoniak pro Jahr produzieren. In der zweiten Phase soll die Produktion bis 2026 über 1 Million Tonnen pro Jahr betragen.

Weitere Informationen finden Sie unter https://EverWindFuels.com/, https://KmtnukWind.com/, https://WindyRidgeWind.com und http://BearLakeWind.com/.

EverWind erkennt das angestammte und unberührte Territorium des Mi'kmaq-Volkes an, und wir erkennen sie als die vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Bewahrer dieses Landes, Mi'kma'ki, an. Von Anfang an hatte unsere Arbeit ein gemeinsames Grundprinzip: die Verantwortung für die Umwelt. Wir haben uns verpflichtet, mit den Mi'kmaq zusammenzuarbeiten und eine umfassende Partnerschaft zu allen Aspekten des Projekts aufzubauen. Das Projekt von EverWind in Nova Scotia umfasst drei Mi'kmaq-Beteiligungspartner und setzt sich für ein sinnvolles Engagement mit den Rechteinhabern und die Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Aussöhnung ein.

Auf lokaler Ebene arbeitet EverWind eng mit mehreren Gemeinden und Interessengruppen in ganz Nova Scotia zusammen.

Die Projekte von EverWind in Neufundland & Labrador

Auf der Grundlage unserer Plattform in Nova Scotia und unserer Entwicklungserfahrung verfolgt EverWind ein Schwesterprojekt auf der Burin-Halbinsel in Neufundland & Labrador. Die erste Phase des Projekts umfasst einen Windpark von mehr als 2 GW zur Erzeugung von grünem Wasserstoff und Ammoniak. EverWind befindet sich in einer Region mit einem stolzen industriellen Erbe und wird weiterhin eng mit dem Burin Peninsula Energy Board und den Gemeinden in der gesamten Region zusammenarbeiten, um das Projekt voranzutreiben.

EverWind erkennt die Insel Ktaqmkuk (Neufundland) als traditionelles Gebiet der Beothuk und der Qalipu Mi'kmaq sowie der Mi'kmaq von Miawpukek Mi'kamawey Mawi'omi an. Es erkennt Labrador als die traditionelle und angestammte Heimat der Innu von Nitassinan, der Inuit von Nunatsiavut und der Inuit von NunatuKavut an. EverWind setzt sich dafür ein, im Geiste der Wahrheit und der Versöhnung zu arbeiten, um eine bessere Zukunft für alle zu schaffen.

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf den aktuellen Annahmen und Prognosen von EverWind beruhen. Dazu gehören Aussagen über die geplante Windparkkapazität, die prognostizierten Produktionsmengen von grünem Ammoniak, die Bau- und Produktionszeiten, die Energiequellen und -übertragung sowie die Vorteile des Projekts. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, wie beispielsweise allgemeine wirtschaftliche und regulatorische Bedingungen, könnten zu wesentlichen Unterschieden zwischen den tatsächlichen zukünftigen Ergebnissen, der Finanzlage, der Entwicklung oder der Leistung von EverWind und den Prognosen in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung führen. EverWind beabsichtigt nicht und übernimmt keinerlei Haftung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Lynn Hammond, VP Unternehmensangelegenheiten, [email protected], (709) 330-1260; Adam Langer, Direktor Öffentliche Angelegenheiten, [email protected], (902) 430-8126

